AVERO® Version 15: Sicher, fortschrittlich und transparent!

Die neue Version bietet viele wichtige Neuheiten im Bereich Zeiterfassung, Betriebsdatenerfassung und Zutritt.

Der Schutz der persönlichen Daten der eigenen Mitarbeiter hat höchste Priorität in jedem Unternehmen. Daher wurde in der Anfang März erschienenen neuen AVERO® Version 15.0 eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) eingeführt.

Multi-Faktor-Authentifizierung: Zusätzliche Verifizierungsmethoden

Diese erschwert den unbefugten Zugriff auf Konten, selbst wenn das Passwort kompromittiert wurde. Die AVERO® -Webanwendung bietet dafür zwei Methoden an: Einen Anmeldecode per E-Mail oder mittels einer Authenticator App. Zusätzlich kann eingestellt werden, nach wie vielen Tagen sich die Authentifizierung wiederholen soll.

BEM-Auswertung: Unterstützung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement

Seit 2004 müssen Arbeitgeber ein Betriebliches Eingliederungsmanagement anbieten, sobald die zeitliche Grenze von sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit innerhalb von zwölf Monaten überschritten ist. Dies betrifft alle Arbeitgeber, unabhängig von der Betriebsgröße. Durch das BEM soll der Arbeitgeber prüfen, wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden und einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann. Mit der neuen Option „BEM-Auswertung“ können alle Mitarbeiter ausgegeben werden, die innerhalb dieser zwölf Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig waren.

Tagesstatistik: Neue Auswertungsmöglichkeiten

Dank der neuen Tagesstatistik kann die Auswertung von Lohnarten auf ihre Grenzwerte und einzelne Wochentage erfolgen. So lässt sich beispielsweise prüfen, ob ein Mitarbeiter die vereinbarten Homeoffice-Tage pro Woche einhält. Auch die Krankheitstage können präzise ausgewertet werden. Sie können damit über einen individuell festgelegten Zeitraum analysiert werden, um zu prüfen, ob sie unter anderem vermehrt auf bestimmte Wochentage fallen oder länger als drei Tage dauern.

Zusätzliche variable Felder: Mehr Flexibilität für die Arbeitszeitdaten

Im Personalstamm können in den Kopfdaten 50 zusätzliche Felder frei definiert werden, die in einem neu hinzugefügten Register angezeigt werden. Diese können in Kategorien unterteilt und zum Beispiel mit Checkbox-Feldern oder einer Drop Down Liste angelegt werden. Damit können etwaige Zusatzqualifikationen, ein Dienstfahrzeug oder die betriebliche Ausstattung hinterlegt werden, aber auch sonstige arbeitsrelevante Informationen zum Mitarbeiter.

Revisionsliste: Verbesserte Nachvollziehbarkeit von Änderungen

Die Erweiterung der Revisionsliste mit Details zu den vorgenommenen Änderungen sowie der Nennung des Bearbeiters ermöglicht einen transparenten Nachweis und macht den Vorgang für andere autorisierte Bearbeiter sichtbar.

Weitere Neuerungen in der Zeiterfassung, der Betriebsdatenerfassung und der Zutrittskontrolle werden auf Anfrage gerne in einer persönlichen Präsentation vorgestellt. Sie können sich außerdem für eines unserer Webinare anmelden, zum Beispiel am 08.04. Dort werden die Neuerungen der AVERO® Version 15.0 präsentiert.

Hier geht es zu unseren Terminen: https://www.digital-zeit.de/termine/

Die digital ZEIT GmbH mit Sitz in Neu-Ulm ist seit über 35 Jahren Hersteller von Komplettlösungen für Zeiterfassung, Workflowmanagement, Zutrittskontrolle, Projekt- und Betriebsdatenerfassung bis hin zum Fertigungsleitstand. Namhafte Kunden wie Bauhaus, OeTTINGER Brauerei, Carthago Reisemobile, Reisser und ROMA vertrauen der Software mit dem Namen AVERO®. Diese ist modular aufgebaut und kann jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert und über Schnittstellen an ERP-Systemen sowie Lohn- und Gehaltsprogrammen wie Datev, SAP, Paisy, Loga, Personio, Lexware u.v.m. angebunden werden. Die hauseigenen Zeit- und Zutrittsterminals komplettieren das Angebot ebenso wie Terminals vom Technologiepartner PCS.

