Aviation & Tourism International präsentiert die Fahrten auf dem Göta-Kanal 2026

Schiffsreisen in historischem Ambiente – Alle Abfahrten ab sofort buchbar – Angebots-Special mit 15 Prozent Nachlass – Individuelle Reisekombinationen

Entschleunigend, nostalgisch und ungeheuer charmant: Die Schiffsfahrten auf dem Göta-Kanal im Süden Schwedens bieten Reiseerlebnisse, wie es sie kein zweites Mal gibt. Der Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld) hat jetzt bereits das Programm für 2026 mit Fahrten von zwei bis sechs Tagen Dauer veröffentlicht und verschickt den neuen Flyer kostenfrei an Interessenten und Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Telefon +49 (0)6023 917150, E-Mail info@atiworld.de). Er beinhaltet alle Abfahrtstermine, Preise sowie zusätzliche Arrangements von Atiworld wie die An- und Abreise mit zusätzlichen Hotelübernachtungen oder eine Kombination der nordischen Metropolen Stockholm, Göteborg und Oslo.

Südschweden von seiner schönsten Seite

Der gut 190 Kilometer lange Göta-Kanal wurde im September 1832 als künstliche Wasserstraße zwischen Stockholm und Göteborg eröffnet. Der Weg von Küste zu Küste vor der idyllischen Kulisse einer bilderbuchreifen Landschaft führt durch 58 Schleusen sowie über die zwei größten Seen Schwedens, dem Vättern und dem Värnern. Große Schiffe sucht man hier vergebens, denn der Göta-Kanal wurde nie erweitert. Entsprechend reisen die Gäste stilvoll in den hervorragend erhaltenen und bis ins kleinste Detail restaurierten Schiffen von anno dazumal: die „MS Juno“ (Baujahr 1874 und damit das älteste Kreuzfahrtschiff der Welt, das noch Reisen unternimmt; 29 Kabinen), die „MS Wilhelm Tham“ (Baujahr 1912; 25 Kabinen) und die „MS Diana“ (Baujahr 1923; 28 Kabinen). Die exzellente kulinarische Verpflegung an Bord (Vollpension) aller Schiffe ist ebenso selbstverständlich wie die täglichen Informationsveranstaltungen in deutscher Sprache. Hier berichtet die Reiseleitung Informatives zu den besuchten Orten und weist auf mögliche Museumsbesuche sowie geführte Landgänge zu Fuß hin, die alle im Reisepreis bereits inbegriffen sind.

„Die gemächlichen Fahrten auf dem Göta-Kanal bieten ein gehobenes Reiseerlebnis, das so authentisch ist, dass es aus der Zeit gefallen scheint. Komfort kommt dabei keineswegs zu kurz und orientiert sich am späten 19. und frühen 20. Jahrhundert“, berichtet Atiworld-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Kutzer. „Wer eine Schiffsfahrt auf dem Göta-Kanal unternimmt, entschleunigt auf angenehmste Art und Weise und lernt Südschweden von seiner wohl bezauberndsten Seite kennen.“

Alle Abfahrten 2026 bei Atiworld buchbar

Atiworld präsentiert das vollständige Göta-Kanal-Programm für die Saison 2026 von Mai bis Mitte September. Angeboten werden die Mini-Kanal-Reise (zwei Tage / eine Nacht), Höhepunkte des Göta-Kanals (drei Tage / zwei Nächte), die Klassische Kanal-Reise (vier Tage / drei Nächte) und die Große Schweden-Reise (sechs Tage / fünf Nächte). Die Teilnahme an der Mini-Kanal-Reise ist bereits ab 585 Euro pro Person in der Doppelkabine buchbar.

Atiworld offeriert zudem ein Angebots-Special für Fahrten auf dem Göta-Kanal 2026. Dabei gewährt der Veranstalter einen Nachlass von 15 Prozent auf jede Buchung bis einschließlich 1. Dezember 2025.

Attraktives Anreisepaket und Kombination mit Oslo

Auf Wunsch kombiniert Atiworld eine Reise auf dem Göta-Kanal mit individuellen Arrangements. Dazu gehört das Pauschal-Anreisepaket inklusive Linienflüge sowie jeweils einer Hotelübernachtung in Stockholm und in Göteborg (ab Deutschland ab 995 Euro pro Person im Doppelzimmer; ab Österreich und der Schweiz auf Anfrage).

Ebenfalls sehr beliebt ist eine Kombination aus der Klassischen Göta-Kanal-Reise (drei Nächte) mit Stockholm (zwei Nächte), Göteborg (eine Nacht), Oslo (zwei Nächte), halbtägigen Ausflügen in Stockholm und Oslo sowie der Zugfahrt Göteborg-Oslo (inklusive Linienflüge ab/bis Deutschland ab 3.990 Euro pro Person in der Doppelkabine/im Doppelzimmer).

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

