AVT GmbH wird Teil der Busch Group

Die zur Busch Group gehörende Dr.-Ing. Karl Busch GmbH hat die AVT GmbH aus Kleve, erworben.

AVT bietet hochwertige, langlebige Ersatzteile und Servicedienstleistungen für Industrieöfen aller etablierten Hersteller im Bereich Atmosphären- und Vakuumtechnologie. Mit der Integration des Unternehmens baut die Busch Group ihre Position auf dem Markt für industrielle Vakuumlösungen aus und eröffnet neue Marktchancen.

„Mit der AVT GmbH gewinnen wir einen kompetenten Partner für das Servicegeschäft an Wärmebehandlungsequipment. Die Akquise des Unternehmens wird uns den Einstieg in diesen Markt eröffnen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit AVT das Wachstum der Busch Group als Komplettlösungsanbieter in zahlreichen Industrieanwendungen weiter voranzutreiben“, erklärt Roland Zundl, Geschäftsführer der Dr.-Ing. Karl Busch GmbH.

Bei der Wärmebehandlung in Industrieöfen werden meist metallene Werkstücke kontrolliert erhitzt und wieder abgekühlt, um ihre Eigenschaften zu optimieren. Auf diese Weise können Metallobjekte beispielsweise gehärtet werden. Handelt es sich bei einem Industrieofen um einen Vakuumofen, sind besonders hohe Temperaturen möglich und es können Gase und Gasgemische zum Einsatz kommen.

Die AVT GmbH konzentriert sich auf die Bereitstellung von Ersatzteilen, technischen Dienstleistungen sowie Wärmebehandlungsanlagen für diverse Industriezweige wie die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrttechnik, die Werkzeug- und Maschinenbauindustrie, die Medizintechnik sowie für Lohnhärtereien. AVT wurde 2019 von Marc Angenendt und Frank Schaefer gegründet, die weiterhin in der Geschäftsführung des Unternehmens tätig sind.

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland – Frankreich – Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 19 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Die Busch Group hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.

www.buschgroup.com

Firmenkontakt

Busch Vacuum Solutions

Florian Held

Schauinslandstrasse 1

79689 Maulburg

+49 (0)7622 681 3376



https://www.buschvacuum.com

Pressekontakt

Busch Vacuum Solutions

Fabian Fahlbusch

Schauinslandstrasse 1

79689 Maulburg

+49 (0)7622 681 3379



https://www.buschvacuum.com

Bildquelle: AVT GmbH