Awantego und Retresco schließen Partnerschaft

Berlin/Stuttgart, 13. Juni 2023: Der Top-Anbieter für KI-basierte Content Automation Retresco und Awantego, eine der führenden Digital-Agenturen im Bereich automatisierter Texterstellung, sind ab sofort strategische Partner. Diese Allianz eröffnet Awantego neue Möglichkeiten, innovative Text-Lösungen anzubieten und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Retresco ist ein langjähriger Experte im Bereich der automatisierten Texterstellung. Mit dieser Partnerschaft kann Awantego nun auf die umfangreiche Expertise und die vielfach erprobten Lösungen von Retresco zurückgreifen, um die Erwartungen und Anforderungen ihrer Kunden noch effizienter zu erfüllen. Die Content Automation Platform textengine.io zeichnet sich durch ihre schnelle Einrichtung und kurze Time-to-Market in allen gängigen Sprachen aus. Die gemeinsamen Kunden profitieren von einer skalierbaren Content Automation, die es ermöglicht, große Mengen an Artikeln – sogar mehrere Zehntausende oder Hunderttausende – inhaltlich, grammatikalisch und syntaktisch einwandfrei und schnell zu betexten, selbst bei komplexen Projekten.

„Die Integration der Technologie von Retresco in unser Portfolio ist für uns ein bedeutender Schritt nach vorn“, betont Matthias Böhmichen, der Geschäftsführer von Awantego. „Als Agentur, die seit Jahren erfolgreich auf automatisierte Texterstellung setzt, sehen wir diese Partnerschaft als einen entscheidenden Gewinn für unsere Kunden. Genauso wie wir in der realen Welt verschiedene Sprachen beherrschen, verfügen wir mit der Technologie von Retresco über weitere, vielfältige Möglichkeiten der automatisierten Texterstellung. Dadurch sind wir in der Lage, noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.“

Johannes Sommer, CEO von Retresco ergänzt: „Die strategische Partnerschaft freut uns sehr, weil zwei führende Anbieter im Bereich automatisierter Texterstellung ihre Expertise bündeln. Awantego ist bekannt für seine Daten- und Textkompetenz sowie das große Know-how im Management umfangreicher Content-Projekte. Gemeinsamen Kunden stellen wir hochwertigen Content in den unterschiedlichsten Facetten zur Verfügung – und ermöglichen die Textproduktion einfach zu skalieren. Die Kombination aus der Digital- und Sprachkompetenz von Awantego und unser Technologie-Plattform bietet klare Mehrwerte für eine beschleunigte Time-to-Market in allen gewünschten Sprachen.“

Über Awantego

Awantego ist bekannt für herausragende Expertise in der automatisierten Content-Erstellung, insbesondere bei Produktbeschreibungen, Controlling-Berichten sowie Sport- und Wetterberichten. Das Unternehmen trägt die ISO 9001 und ISO 27001 Zertifizierungen, was seine hohen Qualitätsstandards und die Sicherheit von Kundendaten bekräftigt. Zu den Kunden der Agentur zählen sowohl Online-Startups als auch globale E-Commerce Unternehmen und zahlreiche B2B-Firmen. Die Expertise in der Content-Erstellung umfasst sowohl die manuelle als auch automatisierte Texterstellung: Von kreativen Newsletter-Kampagnen bis hin zu suchmaschinenoptimierten Texten, die Ihre Klickrate maximieren, ist alles dabei.

Über Retresco

Retresco befähigt Unternehmen zur automatisierten Erstellung von hochwertigen Texten auf der Basis von Daten. Als Pionier im Bereich der KI-basierten Sprachtechnologien entwickelt das Berliner Tech-Unternehmen seit 2008 branchenübergreifende Lösungen zur

effizienten und zukunftsfähigen Gestaltung von Geschäftsprozessen.

