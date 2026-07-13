Award-Hersteller gewinnt selbst einen Preis: Dresdner Unternehmer siegt bei internationalem Rednerwettbewerb

Leopold Eissner stellt sonst Trophäen für die Erfolge anderer her. In Mastershausen stand er selbst auf der Bühne und überzeugte mit seiner Botschaft über Vertrauensführerschaft.

Der Dresdner Unternehmer Leopold Eissner hat am 2. Juli 2026 beim Internationalen Rednerwettbewerb in Mastershausen einen Speaker-Award gewonnen. Für den Geschäftsführer des Award-Herstellers Pokale Meier war es der erste große Bühnenauftritt. Mit seinem Vortrag über Vertrauen als Währung in Krisenzeiten überzeugte er vor mehr als 200 Zuschauern und im internationalen Livestream.

In einem Feld erfahrener Redner aus mehreren Ländern betrat Eissner die Bühne nicht als geübter Performer, sondern als Experte, der sonst hinter den Kulissen für die Anerkennung anderer sorgt. Unter dem Titel „Vertrauensführerschaft als Lösung aus der Krise“ zeigte er, wie Unternehmen durch die sichtbare Auszeichnung von Kundenerfolgen Vertrauen aufbauen und sich als verlässliche Marktführer positionieren. Statt auf theoretische Modelle setzte er auf greifbare Beispiele aus seiner Praxis und fesselte das Publikum mit seiner direkten, nahbaren Art.

Die Preisverleihung wurde für ihn zu einer besonderen Erfahrung. „Als jemand, der jeden Tag Awards für andere herstellt, ist es ein surreales und unglaublich schönes Gefühl, plötzlich selbst eine Trophäe in den Händen zu halten“, sagte Eissner direkt nach der Veranstaltung. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass die Preise dieses Wettbewerbs zwar noch nicht aus seiner Produktion stammen, dies sich aber bald ändern könne. Gespräche mit Veranstalter Hermann Scherer über eine Kooperation laufen bereits. Beide verbindet nicht nur die Bühne, sondern als Dresdner auch der Wohnort.

Bühnenprofi Hector Venegas, der den Wettbewerb begleitete, zeigte sich beeindruckt: „Leo hat die Bühne gerockt. Ich war erstaunt, wie authentisch der Typ da oben performt hat.“

Über Leopold Eissner

Leopold Eissner ist Unternehmer aus Dresden und Geschäftsführer des Award-Herstellers Pokale Meier. Mit seiner Firma beliefert er namhafte Unternehmen und Marktführer und hat sich auf die Herstellung hochwertiger Trophäen spezialisiert, die unternehmerische Erfolge sichtbar machen. Seine Kernexpertise liegt darin, durch physische Auszeichnungen Vertrauen und Anerkennung zu schaffen, eine Philosophie, die er „Vertrauensführerschaft“ nennt.

Die in Dresden ansässige Meier Trophy GmbH hat sich auf das Premium-Segment der Trophäen- und Award-Herstellung spezialisiert. Das Unternehmen fertigt hochwertige, physische Auszeichnungen für Marktführer und renommierte Firmen, um geschäftliche Meilensteine und Kundenerfolge sichtbar zu machen.

Kontakt

Meier Trophy GmbH

Leopold Eissner

Sagarder Weg 1

01109 Dresden

035179992912



https://pokale-meier.de/

Bildquelle: Justin Bockey