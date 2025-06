Award in den USA für das zertifiziert barrierefreie Shopsystem Smarda

Das Startup Smarda wurde in den USA mit dem SIA Leader Award für das neue barrierefreie Online-Shopsystem ausgezeichnet und setzt damit neue Maßstäbe für Inklusion im Internet.

Das österreichische E-Commerce-Startup Smarda wurde beim renommierten Summit International Award (SIA) in Portland (USA) mit dem Summit Emerging Media Award ausgezeichnet. Prämiert wurde das neue, nativ barrierefreie Shop- und Website-System von Smarda – eine internationale Anerkennung für digitale Inklusion und die technologische Innovation, die speziell zur Erfüllung der strengen EU-Richtlinien konzipiert wurde.

Barrierefreiheit-Zertifizierung weltweit einzigartig

Die von Smarda entwickelte Cloud-Software ist weltweit die erste und bisher einzige Lösung, die für die automatisierte Erstellung barrierefreier Onlineshops und Websites gemäß dem international anerkannten Standard WCAG 2.2 AA zertifiziert ist. Mit dieser Auszeichnung würdigt die SIA-Fachjury das sogenannte „Accessible AI Shop System“ als zukunftsweisende Technologie im digitalen Handel.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass Barrierefreiheit im E-Commerce kein Nice-to-have, sondern ein Must-have ist – technologisch machbar, wirtschaftlich relevant und gesellschaftlich notwendig“, so Co-Gründer und CEO Horst Schalk. Der Anspruch: barrierefreies Einkaufen und Surfen für alle – ohne Mehraufwand für Shop-Entwickler, Webdesigner oder Betreiber.

Ab 28. Juni gilt die EU-Norm für Web Accessibility

Mit dem prämierten System positioniert sich Smarda nicht nur als Technologieführer in Sachen barrierefreier Weblösungen, sondern setzt auch international ein starkes Zeichen für digitale Teilhabe. Aber auch Datenschutz und Rechtssicherheit werden bei Smarda nativ so berücksichtigt, wie es für EU-Länder vorgeschrieben ist. Laut Umfragen werden 50% der Online-Shops allein in Deutschland aufgrund mangelhafter Rechtssicherheit mit empfindlichen Strafen abgemahnt. Ab 28. Juni 2025 wird auch die Barrierefreiheit für viele Shops und Websites EU-weit zur Pflicht und es können Strafen von bis zu 80.000 Euro drohen. Mit Smarda sind diese rechtlichen und technischen Probleme bereits systemisch gelöst, während herkömmliche Plugin-Systeme große Schwierigkeiten haben, die Richtlinien zu erfüllen.

Die Smarda-App ist für professionelle Shop- und Website-Anbieter sogar kostenlos nutzbar:

https://smarda.com

Smarda ist ein österreichisches Technologie-Startup, das sich auf die Entwicklung rechtssicherer und barrierefreier E-Commerce- und Website-Lösungen spezialisiert hat. Dabei kommen auch viele KI-Tools zum Einsatz, um auch die redaktionellen Auflagen wie Alternativ-Texte für Bilder und Suchhilfen vollautomatisch zu erzeugen, damit jedes Projekt von Beginn an barrierefrei und rechtssicher nach EU-Vorgaben umgesetzt wird.

