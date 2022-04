AWS Summit Berlin: Devoteam A Cloud ermöglicht Booster für die Cloud-Transformation

Weiterstadt, 27. April 2022 – Devoteam A Cloud, führender Partner bei der Umsetzung von Strategien und Lösungen zur digitalen Transformation auf Basis von AWS-Technologien, wird auf dem AWS Summit Berlin am 11. und 12. Mai 2022 aufzeigen, wie eine erfolgreiche Cloud-Transformation gelingen kann. Am Stand des AWS Premier Consulting Partners haben Besuchende während des Summits die Gelegenheit, mehr zu der Partnerschaft und dem Einsatz der Lösungen von AWS zu erfahren. Gleichzeitig erhalten sie Einblicke in sowohl die Zukunft der Cloud-Technologien als auch die Möglichkeiten der digitalen Transformation.

Nachdem Devoteam und AWS Ende 2021 eine noch engere Zusammenarbeit bekanntgaben, verdeutlichen die beiden Partner auf dem AWS Summit Berlin ihre gemeinsamen Ziele und Kompetenzen. Da Devoteam A Cloud im Rahmen der re:Stack-Partnerschaft mit AWS bis 2025 ein Mitarbeiterwachstum um zusätzlich 1.500 AWS-Cloud-Experten anstrebt, steht der Summit auch aus Sicht von Devoteam ganz unter dem Stern künftiger Digitalisierungs- und Cloud-Transformationsprojekte. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem dringenden Nachholbedarf vieler deutscher Unternehmen hinsichtlich ihrer Digitalisierung.

Von der Steinzeit in die Zukunft

Für die Experten von Devoteam A Cloud geht die Botschaft dabei weit über die reine Implementierung von AWS-Technologien hinaus.

„Die überwältigende Mehrheit der deutschen Unternehmen befindet sich hinsichtlich ihrer Digitalisierungsbestrebungen und der Cloud-Transformation immer noch in der Steinzeit“, konstatiert Boro Milivojevic, Country Manager A Cloud bei Devoteam Germany. „Insbesondere mit Blick auf den öffentlichen Sektor ist dieser Rückstand ohne die Unterstützung professioneller Cloud-Experten nicht mehr aufzuholen. Umso erstaunlicher ist es, dass viele Unternehmen und Verantwortliche nach wie vor zögerlich auf die aktuellen Marktentwicklungen und die Digitalisierung der Konkurrenz reagieren.“

Devoteam A Cloud hat bereits durch das kürzlich eröffnete virtuelle A Cloud Loft die eigene Expertise, Erfahrung und Hingabe hinsichtlich der Cloud-Technologien von AWS und der erfolgreichen Umsetzung von Digitalisierungsprojekten unter Beweis gestellt. Im Rahmen des digitalen Treffpunktes für Cloud-Enthusiasten, Entwickler und Interessierte stehen dabei Live-Sessions, Tech-Talks und Hands-on-Workshops hinsichtlich der Implementierung und dem Management von AWS-Cloud-Lösungen. In diesem Rahmen werden Chancen und Möglichkeiten aufgezeigt, die mit dem Einsatz dieser Technologien verbunden sind.

Ort zum Austausch – Einblick in die Zukunft

Die Notwendigkeit für Unternehmen, sich mit einer Strategie für die eigene digitale Transformationsreise auseinanderzusetzen, wird Devoteam A Cloud auch im Rahmen des AWS Summit Berlin verdeutlichen.

„Wir stehen in Deutschland vor einer Zeitenwende hinsichtlich der digitalen Transformation“, erklärt Boro Milivojevic. „Nachdem jahrelang Stillstand geherrscht hat, erkennen Verantwortliche jetzt, dass erhebliches Aufholpotenzial besteht. Mit den derzeitigen Mitteln sind viele Unternehmen nicht mehr zeitgemäß aufgestellt – ihre Wettbewerbsfähigkeit leidet massiv darunter. Bei Devoteam A Cloud haben wir genau diese Entwicklung schon frühzeitig erkannt und bauen dementsprechend unsere Kapazitäten bis 2025 weiter aus. Wir bieten Unternehmen gemeinsam mit AWS umfassende Unterstützung, um erfolgreich in die Zukunft zu starten.“

Interessierte haben während des AWS Summit Berlin die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit den Experten von Devoteam A Cloud zu treten und im Rahmen der Veranstaltung Best Practices sowie die ersten Schritte für eine optimale Cloud-Transformationsstrategie zu besprechen.

Devoteam A Cloud finden Sie auf dem AWS Summit Berlin in der Station Berlin am Stand S12.

Über Devoteam A Cloud:

Für mehr als 500 Kunden in ganz Europa bietet Devoteam A Cloud seit 2012 umfassende Expertise im Bereich der AWS-Technologie. Unser Team aus über 350 Experten verhilft unseren Kunden zu neuen Denkansätzen und optimiert mittels einer skalierbaren Infrastruktur interne Prozesse. Durch die AWS-Kollaborationsplattform eröffnen wir Unternehmen und Partnern neue Möglichkeiten, ihr Geschäft neu zu erfinden und mit Blick auf die Zukunft weiterzuentwickeln.

Devoteam A Cloud ist AWS Premier Consulting Partner mit den vier Schwerpunkten DevOps, Daten und Datenanalyse, digitale Sicherheit und Migration. Im Jahr 2020 wurde Devoteam A Cloud als AWS Consulting Partner of the Year ausgezeichnet und 2021 ein AWS Centre of Excellence in Lissabon eröffnet.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Bildquelle: @ Devoteam