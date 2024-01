AxonIvy: Globaler Top-Anbieter für Prozessautomatisierung

Axon Ivy von Analysten ausgezeichnet

Führende IT- und Branchenanalysten von Forrester, Gartner und Quadrant Knowledge Solutions heben in ihren aktuellen Reports die herausragenden Kompetenzen und Stärken von Axon Ivy in der Automatisierung von Geschäftsprozessen hervor.

Die Branchenanalysten von Forrester platzieren Axon Ivy in ihrem Forrester Wave™ Report „Digital Process Automation Software, Q4 2023“ als „Strong Performer“. Die gleichzeitige Auszeichnung als „Technology Leader“ im „SPARK Matrix™: Intelligent Business Process Management Suites, 2023“ des weltweit renommierten Beratungs- und Consultingunternehmens Quadrant Knowledge Solutions unterstreicht diese positive Beurteilung. Zudem honorieren die Analysten von Gartner Axon Ivy als einen renommierten Anbieter in ihrem „Market Guide for Business Process Automation Tools“.

Axon Ivy hilft Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und nachhaltig zu optimieren. Für Organisationen ist dies ein essenzieller Schritt, da sie zunehmend mit einer steigenden Komplexität in ihren IT-Strukturen und Geschäftsanforderungen konfrontiert sind. Die Axon Ivy-Plattform agiert wie eine zentrale Steuerung, die Prozesse und Aufgaben koordiniert und eine reibungslose Integration unterschiedlicher Systeme ermöglicht. Damit können moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Robotic Process Automation (RPA) besser genutzt werden.

Die Analysten betonen die herausstechenden Funktionen der Plattform einschließlich der Fähigkeit zur Gestaltung intuitiver Benutzeroberflächen. Arun U, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, erklärt: „Die Axon Ivy-Plattform erleichtert die schnelle Entwicklung von Geschäftsprozessen für Unternehmen.“ Kunden profitieren von kürzeren Entwicklungszyklen und können besser auf sich verändernde Anforderungen reagieren. „Mit ihrer strategischen Roadmap, dem starken Partner-Ökosystem und den umfassenden Plattformfunktionalitäten sticht Axon Ivy durch ihre ausgezeichnete Technologie und ihren Kundenmehrwert hervor und wird daher im SPARK Matrix™ als „Leader“ positioniert“, ergänzt Aran U.

„Die kontinuierliche Anerkennung von führenden Analysten und Marktforschungsinstituten unterstreicht unsere außerordentliche Erfahrung im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Dank unserer Integration in den Ricoh-Konzern können wir auf eine beeindruckende globale Reichweite und finanzielle Stärke zurückgreifen. Diese ermöglicht uns, unsere Führungsposition weiter auszubauen, innovative Lösungen weltweit anzubieten und Kundenbedürfnisse auf höchstem Niveau zu erfüllen“, betont Rolf G. Stephan, CEO der Axon Ivy AG.

Über Axon Ivy

Geschäftsprozesse bilden das Herzstück eines jeden Unternehmens. Dabei stellen reibungslose und automatisierte Abläufe den langfristigen Erfolg sicher. Als Pionier im Bereich digitale Prozessautomatisierung löst Axon Ivy das größte Problem in Unternehmen: ineffiziente Prozesse.

Um dem wachsenden Wettbewerb sowie steigenden Kundenanforderungen zu begegnen und die Optimierung interner Prozesse voranzutreiben, bieten wir die erste Low-Code-Plattform ohne Grenzen. Unsere Kunden entwickeln darauf nutzerfreundliche Anwendungen und digitalisieren und automatisieren auch komplexe Geschäftsabläufe. Zur erfolgreichen Umsetzung der Prozessautomatisierung tragen unsere robuste Technologieplattform, breit gefächerte Kundenlösungen, tiefgehende Branchenkenntnisse und ein weit verzweigtes Partnernetzwerk bei.

Mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Österreich, Deutschland, den USA und Singapur, verfügt Axon Ivy über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Software-Plattformen und -Lösungen. Seit 2022 ist Axon Ivy als unabhängige Tochtergesellschaft der Ricoh-Gruppe tätig. Für Unternehmen, die in ihre digitale Transformation investieren, sind wir der der ideale Partner und entwickeln gemeinsam mit ihnen zukunftsfähige Lösungen.

