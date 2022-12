Ayurveda-Ernährungs-Berater werden!

Gesundheit ist unser höchstes und wichtigstes Gut. Gesundheitsvorsorge mit Ayurveda nutzen für einen sinnerfüllten Beruf.

In der Mitte des Lebens rumort es bei mancher Frau und bei manchem Mann. Man könnte es Menopause nennen oder auch Midlifecrisis – das stimmt, aber nach Ayurveda steckt da viel mehr dahinter. Diese Zeit ist eine Zeit der Reflexion, des „in Frage stellen des bisherigen Lebens“.

Fragen wie folgende kommen dann auf:

„Ist das alles?“,

„wie finde ich einen Beruf mit mehr Sinn?“

Nach Ayurveda ist die Mitte des Lebens gekennzeichnet von einem Übergang von der Pitta-Lebensphase zur Vata-Lebensphase.

In der Pitta-Lebensphase ging es um Erfolg auf allen Ebenen: Beruf, Familie, Status u.v.m.

In der beginnenden Vata-Lebensphase geht es um „Sinn“ im Beruf und im Leben.

Wie oben beschrieben wird diese Übergangszeit also ganz natürlich eine Reflexions-Zeit.

Oft nehmen sich die Menschen nicht die Zeit, dies zu reflektieren – sie drücken diese Regungen weg und bleiben beim Alten – bis zur Rente. Sie möchten jetzt nicht mehr über einen Neuanfang nachdenken.

Bei vielen Menschen beginnen in dieser Zeit aber auch die ersten körperlichen Wehwehchen wie Übergewicht, Bluthochdruck, Ödeme, Diabetes und vieles mehr, gehen sie zum Arzt, dann heißt es manchmal auch: Damit muss man Leben, das ist das Alter.

Aus ayurvedischer Sicht ist diese Übergangszeit von der Pitta-Lebensphase zur Vata-Lebensphase gekennzeichnet durch eine Verschlackung der Gewebe, die Verdauungs- und Entgiftungskraft des Körpers wird schwächer und der Körper kann jetzt nicht mehr kompensieren.

Ich kenne aber auch viele Menschen, bei denen ein Gefühl von „Aufbruch“ entstehen. Sie wollen sich mit diesen Alterungsprozessen, wie es gerne bezeichnet wird, nicht zufriedengeben und das ist gut so. Aus ayurvedischer Sicht sind Alterungsprozesse insbesondere Verschlackung! Dies muss nicht sein.

In dieser Zeit – Mitte des Lebens könnte man sie bezeichnen – suchen ganz viele Menschen durch die Reflexion einen neuen und sinnerfüllteren Beruf – oft haben sie im alten Betrieb aufgrund von Stress und wenig Sinn schon längst innerlich gekündigt.

In die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler kommen diese Menschen ganz oft an, um sich mit der ayurvedischen Gesundheitslehre zu beschäftigen und diese zu verinnerlichen. Grundlagen sind die Ayurveda-Konstitution und die Ayurveda-Küche – das sind wichtige ayurvedische Grundlagen für eine bessere Gesundheit.

Gesundheit wird in der heutigen Zeit immer wichtiger – nach Ayurveda können Interessierte vieles Tun, um gesünder zu leben. Ayurveda ist eben ein exzellentes Gesundheits-Vorsorge-System.

Viele, die zur Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler finden, suchen zusätzlich aber auch einen sinnerfüllteren Beruf. Wolfgang Neutzler, der Leiter der Ayurvedaschule: „Ja es ist möglich, im Ayurveda einen sinnerfüllten Beruf zu finden, und damit auch erfolgreich zu sein.“

Eine dieser sinnerfüllteren Berufsvarianten ist der „Ayurveda-Ernährungs-Coach“, denn dieses ayurvedische Wissen ist für das persönliche Leben genauso wichtig wie für eine Neuausrichtung im Beruf. Die Teilnehmer lernen die grundlegenden Aspekte der gesunden Ernährung – Ayurveda hat das individuellste und effektivste Gesundheitssystem, welches ich kenne.

Und sie erhalten das Basis-Wissen zur Seminargestaltung von Kochkursen, Workshops im Ayurveda, Abnehm- und Fastenkursen, für Vorträge u.v.m. Als Bonus sind in dieser Ayurveda-Ernährungs-Ausbildung der Ayurveda-Kochkurs, die Ayurveda-Konstitutionsbestimmung und auch die Ayurveda-Fastenkur mit beinhaltet – Teilnehmer können sogar ohne Aufpreis den Ayurveda-Fastenleiter absolvieren.

Und das Besondere an dieser Ayurveda-Ernährungs-Ausbildung- die Teilnehmer können diese Online absolvieren. Dies erspart viele Zusatzkosten, die durchs Reisen verursacht werden, und viel Zeit, die die Teilnehmer an dieser Ausbildung für die Ausbildung nutzen können. Da es eine Online-Ausbildung ist, besteht auch der Vorzug, dass die Teilnehmer in ihrem eigenen Rhythmus lernen können und eine Wissensdatenbank in einem Mitgliederbereich haben, in dem aller Ausbildungsstoff zentral aufbereitet ist.

Hier geht es zur Beschreibung dieser Ausbildung Ayurveda-Ernährungsberatung

Auch Stimmen von Absolventen gibt es dort.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

