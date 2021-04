Ayurveda in der Schwangerschaft und im Kleinkind-Alter

Ayurveda – das Wissen um ein langes, gesundes und glückliches Leben – das hat auch Gültigkeit für die Schwangerschaft und fürs Baby

Ayurveda ist ein ganzheitliches Medizinsystem, in dem die Gesundheitsvorsorge im Vordergrund steht. Ayurveda ist für alle Lebensbereiche und in alle Lebensphasen eine fundamentale Basis für Gesundheit, so auch für die Schwangerschaft und für das Baby bzw. Kleinkind.

Wichtige Säulen des Ayurveda:

Arzneimittellehre/Öle, (Phyto-Therapie)

Marma-Lehre und Akupunktur

Ayurveda-Massagen

Ayurveda-Ernährung (Diätetik)

Yoga

Das Besondere im Ayurveda ist, dass jeder Interessierte viele der Prinzipien selbstständig in seinem Leben integrieren kann, wenn er vorher die richtige Anleitung hierzu bekommen hat.

Abhyanga – die grundlegende Ayurveda-Massage

Abhyanga ist ein Sanskritbegriff und bedeutet: Salbung, Ölung. Oft wird auch die Übersetzung “Die Massage der liebenden Hände” gewählt. Dies rührt daher, dass diese Massage wirklich mit einer Liebe und Hingabe durchgeführt werden sollte.

Die einfachste Form der Abhyanga wird in der Tages-Routine beschrieben und empfohlen: das morgendliche Einölen des ganzen Körpers. Dabei wird der Körper liebevoll selbst eingeölt. Man sollte das Öl dann einige Zeit (20-30 Minuten) einwirken lassen, um danach ohne Duschmittel zu duschen.

Wer sich aber etwas ganz Besonderes gönnen möchte, der sollte eine Abhyanga-Behandlung bei einem Ayurveda-Praktizierenden buchen. Ich habe vielen Ayurveda-Praktizierenden die Abhyanga – Ayurvedamassage unterrichtet und auch selbst viele gegeben – die Menschen sind danach immer wieder tief berührt von dieser Behandlung

Abhyanga in der Schwangerschaft und beim Baby.

Garbha ist ein Sanskritbegriff, der viele Deutungen hat: Mutterleib, Mutterschoß, Gebärmutter. Mit Garbha wird aber auch der Embryo, der Fötus, die Leibesfrucht; und allgemein die Schwangerschaft; beschrieben.

Garbhini-Abhyanga hat sich als Begriff für die Schwangerschaftsmassage durchgesetzt.

Die meisten Menschen kommen ins Schwärmen, wenn sie an eine schöne Massage denken, die sie bekommen haben oder bekommen.

Die Garbhini-Abhyanga hat sicher auch diesen Wohlgenuss-Effekt – doch diese Schwangerschaftsmassage kann viel mehr.

Hier einige Effekte der ayurvedischen Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga

Sie harmonisiert hormonelle Schwankungen, entspannt, baut Stress ab, entlastet die Beine, das Becken und den Rücken. Sie fördert die Mutter- und Kind-Bindung und nährt alle Gewebe der Mutter. Sie fördert aber auch das Nähren der Gewebe und einen optimalen Gewebeaufbau bei Mutter und Kind. Schließlich unterstützt sie aber auch die Schwangere, so dass sie optimal auf die Geburt vorbereitet ist.

Kumara-Abhyanga – die ayurvedische Babymassage.

Mit Kumara werden die 4 Söhne Brahmans beschrieben und er bedeutet Junge, Knabe, Jüngling. Kumara wird auch allgemein verwendet als Kind oder Baby.

In Indien werden die Kinder Konsequent regelmäßig massiert, da man darum weiß, wie tiefgreifend die Entwicklung des Kindes durch diese ayurvedische Babymassage – Kumara-Abhyanga in der Entwicklung gefördert wird.

Hier einige Effekte der Kumara-Abhyanga – ayurvedische Babymassage

– Entspannung der Muskeln und der anderen Gewebe des Babys – Die Durchblutung des ganzen Körpers verbessert sich, die Zellen können besser mit den Nährstoffen versorgt werden, die Zellen können aber auch besser entschlackt werden.

– Emotionaler Stress wird abgebaut. Wir vergessen oft, dass die Wahrnehmung des Kindes eine ganz andere ist, laute Geräusche (z.B. Straßenverkehr, laute Gespräche, laute Musik) werden intensiver wahrgenommen, das Kind kann diese noch nicht intellektuell verarbeiten – es nimmt über alle Sinne wahr und reagiert auf das Wahrgenommene emotional. Durch die ayurvedische Babymassage werden die Sinne und die Emotionen wieder in Gleichklang gebracht – das Kind wirkt deutlich harmonischer.

– Stärkung des Immunsystems – die Widerstandskraft des Körpers kann sich besser entwickeln – das Baby ist weniger anfällig für Infektionen

– Die Gewebe und damit auch die Organe können besser und schneller reifen – Das Neugeborene muss nicht nur wachsen, viele Organe sind noch nicht voll ausgereift – die ayurvedische Babymassage unterstützt diesen Reifungsprozess.

– Emotionale Zuwendung der Mutter und des Vaters – Sicher kann diese auch anders geschehen, bei der ayurvedischen Babymassage ist diese Zuwendung jedoch ganz intensiv und innig, was vom Kind mit einem Wohlgefühl beantwortet wird.

Eine Kollegin von mir im Ayurveda-Pur im Rosenschloss brachte eines ihrer Kinder hier in Deutschland auf die Welt, das andere in Indien. Sie meinte einmal zu mir, als sie diese beiden Ayurveda-Massagen bei mir lernte: Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ich habe es sehr schätzen gelernt, dass ich und mein Kind regelmäßig massiert wurde, das hat sich auf die Rückbildung meiner Gewebe und auf meine Körperkraft ausgewirkt und bei meinem Kind habe ich erkannt, wie schnell es sich entwickelte.

In der Ayurvedaschule von Wolfgang Neutzler in Gundelfingen können Interessierte die ayurvedische Schwangerenmassage – Garbhini-Abhyanga und die Kursleiterausbildung für die ayurvedische Babymassage – Kumara-Abhyanga lernen. Diese Kurse werden Online durchgeführt, man hat also keinen Reisestress und keine Reisekosten.

Bei der Kursleiterausbildung erlernt man die Kumara-Abhyanga, die ayurvedische Babymassage, aber man erfährt auch das Konzept, wie man diese Babymassage an Mütter und Väter unterrichtet.

Kürzlich bekam ich auch eine E-Mail aus Mittelamerika. Eine Hebamme, die diese Massage gerade absolviert, ist dort und sie meinte: Das ist wundervoll, dass ich so meine Reise und meine Fortbildung unter einem Hut bekommen habe.

Für wen diese Massagen geeignet sind und eine nähere Beschreibung des Ablaufes diese Massagen, das erfährt man auf den folgenden Seiten der:

Ayurveda-Schwangerenmassage-Online

Ayurvedische Babymassage, Kursleiterausbildung

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

