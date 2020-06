Ayurveda-Schwangeren-Massage und -Babymassage

Ayurveda-Massagen haben eine ganz tiefgreifende Wirkung auf den Organismus.

Massiert werden bewirkt eine Harmonisierung des Stoffwechsels und eine Verbesserung aller körpereigen Systeme. Bewirkt wird dies bei den Ayurveda-Massagen dadurch, dass eine tiefgreifende Entspannung entsteht – Ruhe und Gelassenheit. Und genau das braucht der Körper, um neue Kräfte zu entwickeln.

Die Ayurvedamassagen bewirken dies natürlich auch bei der Schwangeren-Massage und bei der Babymassage. Regelmäßig massiert werden unterstützt hier die Schwangerschaft und die Entwicklung des Kindes. Zusätzlich sind natürlich die Schwangeren-Massagen auch für die Schwangere ein Wohlgenuss.

Jetzt kann man in der Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler in Gundelfingen beide Fachfortbildung auch als Online-Schulung buchen.

Diese Online-Schulungen, so Wolfgang Neutzler, ersparen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Zeit, Stress und Kosten. Man kann diese bequem von zu Hause einstudieren, es gibt also keine Staus, kein Stress bei Fahren und bei der Suche einer Unterkunft. Dabei hat man den Leiter der Ayurvedaschule als Coach, der bei Fragen immer ein offenen Ohr hat.

Seit Anfang Mai gibt es diese Online-Schulungen und das bisherige Feedback der Teilnehmer ist sehr positiv. Die meisten genießen es, so klar strukturierte Ausbildungs-Unterlagen zu haben, zu denen man lebenslang Zugang hat. Diese sind also im wahrsten Sinne des Wortes eine Wissens-Datenbank.

Als Abschnitte werden in Videos vermittelt, was den Unterricht sehr anschaulich macht. Zusätzlich gibt es auch noch ausführliche schriftliche Unterlagen. Bei der Schwangerenmassage gibt es zum Üben zusätzlich noch ein MP3.

Die Kursleiter-Ausbildung Ayurveda-Babymassage umfasst 6 Module, die Ayurveda-Schwangeren-Massage 4 Module.

Bei Buchung beider Ausbildungen gibt es zusätzlich auch noch eine Kostenersparnis. Die zweite Ausbildung gibt es dann mit einem Rabatt von 20 %

Weiter Informationen zur

Ayurveda-Schwangerenmassage-Online

Kursleiterausbildung Ayurveda-Babymassage

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor von 8 Büchern.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

0157 51271025

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Wittelsbacherstr. 19

89423 Gundelfingen/Donau

09073 44 80 761

info@schule-fuer-ayurveda.de

https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.