B Medical Systems eröffnet neues Distributionszentrum in Partnerschaft mit Kühne+Nagel BeLux

B Medical Systems hat zusammen mit Kühne+Nagel BeLux ein neues Distributionszentrum in Luxemburg eröffnet, um die weltweite große Nachfrage nach Lösungen für die Kühlung von Impfstoffen bedienen zu können

München/Hosingen (Luxemburg), 11.05.2021: B Medical Systems (BMS), ein in Luxemburg ansässiger, weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen und etablierter Hersteller sowie Distributor von Blutmanagement- und medizinischen Kühllösungen, gibt die Eröffnung eines neuen Distributionszentrums in Luxemburg in Zusammenarbeit mit Kühne+Nagel, einem weltweit führenden Logistikunternehmen, bekannt. Das neue Distributionszentrum mit einer Fläche von 6.000 m2 kann jederzeit mehr als 6.000 Produkte lagern und wird so den globalen Geschäftsanforderungen von B Medical Systems gerecht.

B Medical Systems bietet zuverlässige und effiziente Kühl- und Gefrierschränke für Impfstoffe, für Labore, für Blutbanken und für Blutplasma sowie Impfstoff-Transportboxen usw., die für die sichere Lagerung und den Transport von Impfstoffen, Medikamenten und Bioproben entscheidend sind. Während der COVID-19-Pandemie hat BMS weltweit Regierungen, Gesundheitsministerien und internationale Organisationen erfolgreich beim Aufbau von Kühlketten zur Lagerung von Impfstoffen in verschiedenen Temperaturbereichen unterstützt. BMS verzeichnet eine erhebliche Nachfrage nach seinen Lösungen auf der ganzen Welt, auf die das Unternehmen bereits mit dem Bau von neuen Produktionsstätten in Luxemburg und in Indien reagiert hat. Das neue Distributionszentrum in Zusammenarbeit mit Kühne+Nagel BeLux ist Teil der Initiativen, mit denen BMS derzeit seine Lieferketten optimiert. BMS wird mit dem neuen Distributionszentrum seine Lieferzeiten und den Kundenservice für seine Kunden in mehr als 130 Ländern deutlich verbessern.

“Ich freue mich sehr, bekannt geben zu können, dass B Medical Systems und Kühne+Nagel BeLux ihre Kräfte bündeln”, sagt Mario Treinen, COO von B Medical Systems. “So können wir sicherstellen, dass wir in dieser Zeit der hohen Nachfrage nach unseren Produkten über die logistischen Mittel verfügen, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Als weltweit führendes Unternehmen von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen – die derzeit aufgrund der COVID-19-Pandemie im Mittelpunkt der Nachrichten steht – legen wir großen Wert darauf, mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Logistik zusammenzuarbeiten. Kühne+Nagel BeLux ist mit seiner Fähigkeit, mehr als 6.000 Produkte zu lagern und gleichzeitig eine Auslieferung von 1.000 Produkten pro Woche zu unterstützen, der ideale Partner für die Lösung unserer Anforderungen.”

“Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für B Medical Systems und belegt die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Supply Chain”, sagt Andrea Scammacca, Global Head of Supply Chain bei B Medical Systems. “Luxemburg ist für uns aufgrund seiner Flexibilität und der zentralen Lage in Europa sehr wichtig. Das Distributionszentrum von Kühne+Nagel ist zehn Minuten vom luxemburgischen Flughafen und etwa 20 Minuten vom EuroHub entfernt, von dem aus wir Container per Bahn zum Hafen von Antwerpen und von dort aus in die ganze Welt verschicken können, was die CO2-Emissionen reduziert.”

“Die Partnerschaft von Kühne+Nagel mit B Medical Systems in Luxemburg baut auf unserem gemeinsamen Engagement auf, Lager- und Logistiklösungen für Pharma & Healthcare-Kunden und Patienten am Ende der Lieferkette bereitzustellen”, sagt Tobias Jerschke, Managing Director Kühne+Nagel BeLux. “Wir sind stolz darauf, dass ein renommiertes Unternehmen wie B Medical Systems, das die Herausforderungen der Pharma & Healthcare-Logistik gut kennt, Kühne+Nagel BeLux für sein neues globales Distributionszentrum im Großherzogtum gewählt hat. Die Partnerschaft bringt auch unsere Kontraktlogistiklösungen für Pharma & Healthcare-Kunden in unseren Value Chain Hub in Luxemburg, der damit unser drittes strategisch gelegenes Pharma-zertifiziertes Kontraktlogistiklager neben Geel (BE) und Eindhout (BE) ist.”

B Medical Systems geht davon aus, dass die Anzahl der gelagerten Produkte in Zukunft steigen wird, insbesondere wenn die neue Produktionsstätte vollständig den Betrieb aufnimmt und das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten weiter erhöhen kann.

Über Kühne+Nagel

Mit 72.500 Mitarbeitenden an nahezu 1.400 Standorten in über 100 Ländern zählt Kühne+Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Landverkehre und Kontraktlogistik mit klarer Ausrichtung auf integrierte Logistikangebote.

B Medical Systems verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Medizinkühlung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1979 unter dem ursprünglichen Firmennamen Electrolux Medical Systems gegründet, als die Weltgesundheitsorganisation die Firma Electrolux in Vianden, Luxemburg mit der Entwicklung einer Lösung beauftragte, um Impfstoffe sicher in der ganzen Welt zu lagern und zu transportieren. Im Jahr 2001 wurde Electrolux Medical Systems Teil der Dometic Group und in Dometic Medical Systems umbenannt. 2015 wurde das Unternehmen von Navis Capital Partners übernommen und der Name in B Medical Systems geändert. Das Unternehmen gilt als kompetenter und zuverlässiger Partner im medizintechnischen Sektor und ist darüber hinaus ein führender Hersteller von Geräten und Lösungen für eine lückenlose Impfkühlkette. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 135 Ländern eingesetzt.

