B.One Guide: Neues digitales Tool für effiziente und nachhaltige Gebäudesanierung

Der neue B.One Guide ermittelt anhand von Gebäudedaten, u. a. Energieverbrauch und CO2-Emissionen, effiziente Maßnahmen für die strategische Gebäudesanierung.

Mit dem B.One Guide unterstützt Minol Eigentümer und Verwalter dabei, den energetischen Zustand ihrer Gebäude transparent zu erfassen, Handlungsfelder zu identifizieren und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. Damit bietet das Tool eine wichtige Entscheidungsgrundlage, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und gesetzliche Vorgaben zur Erreichung der Klimaziele zu erfüllen.

„Der B.One Guide ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der Energiewende in der Wohnungswirtschaft“, erklärt Alexander Lehmann, Geschäftsführer der Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG. „Mit diesem Tool begleiten wir unsere Kunden aktiv bei der Dekarbonisierung ihrer Bestände, schaffen Transparenz über den energetischen Status ihrer Gebäude und liefern eine solide Basis für kommende Entscheidungen.“

Von der Datengrundlage zur Maßnahme

Voraussetzung für die Nutzung des B.One Guides ist, dass Vermieter und Verwalter bereits die Heizkostenabrechnung bei Minol beauftragt haben. Außerdem müssen die Verbrauchsdaten von mindestens einer Heizperiode vorliegen. Diese bilden die Basis der Analyse und werden automatisch mit branchenspezifischen Benchmarks und der anerkannten CRREM (Carbon Risk Real Estate Mo-nitor) Kurve abgeglichen.

Anwender können aus vordefinierten Zielpfaden wählen, etwa dem 2-Grad-Pfad, und erhalten automatisch zugeordnete Maßnahmenpakete. Diese reichen von kurzfristigen Optimierungen, zum Beispiel einzelne Bauteildämmungen, bis hin zu langfristigen Investitionen, wie dem Heizungsaustausch oder dem Einsatz erneuerbarer Energien. Der B.One Guide berechnet die voraussichtlichen Investitionskosten, berücksichtigt mögliche Förderungen und zeigt gleichzeitig die zu erwartenden CO2-Einsparungen auf. Zusätzlich liefert das Tool eine fundierte Wirtschaftlichkeitsanalyse, die die Auswirkungen geplanter Maßnahmen auf Betriebskosten und Immobilienwert transparent darstellt.

Einfache Nutzung und schneller Einstieg

„Mit dem B.One Guide erhalten unsere Kunden eine präzise Analyse ihres Portfolios, ohne aufwendige Datenerfassung“, erläutert Ralf Görner, Geschäftsführer bei Minol. „Das Tool zeigt den Handlungsbedarf klar auf, ordnet Maßnahmenpakete automatisch zu, simuliert unterschiedliche Szenarien und liefert so eine belastbare Entscheidungsgrundlage für nachhaltige Investitionen.“

Die Nutzung des B.One Guides erfordert lediglich einen Zugang zum Minol Onlineportal. Nach Auswahl der zu analysierenden Gebäude und der gewünschten Laufzeit steht die erste Auswertung direkt nach der Beauftragung bereit. Die Daten werden hierfür automatisch aus den bestehenden Gebäudedaten im Minol System importiert.

Mehr erfahren: minol.de/b-one-guide

Bildquelle: Adobe Stock / Farknot Architect / Minol

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Über Minol

Die Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Rund um die Heizkostenabrechnung bietet Minol innovative Lösungen, um die Betriebskosten zu minimieren und Immobilien digital, nachhaltig und rechtssicher zu verwalten. Minol erstellt jährlich alleine in Deutschland rund 1,7 Millionen Abrechnungen. Mit Lösungen zur Digitalisierung von Immobilien, Angeboten in den Bereichen Elektromobilität, Energiemanagement und Smart-Building-Systemen unterstützt Minol die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bei der zukunftsfähigen und nachhaltigen Modernisierung von Liegenschaften.

Vor mehr als 70 Jahren gegründet, hat das familiengeführte Unternehmen seinen Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und betreibt bundesweit rund 20 Serviceniederlassungen. Minol gehört zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 100 Ländern mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern vertreten ist. Mehr Informationen unter www.minol.de und www.minol.de/minol-zenner-gruppe

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