B2B Direct-Response-Copywriting: Erfolg texten

Die Sprache der Kunden sprechen

Ennetbürgen, NW – 22.02.2021 – Professionelle-texte.online (PT), Manuela Frenzel hat vor 12 Monaten das Einzelunternehmen unter dem Namen “Onlineassistenzzentralschweiz” gegründet. Sie hilft Unternehmer:innen und Unternehmen auf ihrem Weg der Transformation mit professionellen Verkaufstexten. Eine Dienstleistung für lokale Kunden vor Ort und online weltweit.

Das heutige Wettbewerbsklima ist hart, denn die Märkte sind erschöpft und die Kunden befinden sich aufgrund der massiven Zunahme in Inhalten im Web in einem Content-Schock. Dieser Aufwärtstrend des Inhaltskonsums ist nicht nachhaltig, da jeder Mensch eine physiologische, unantastbare Grenze für die Menge an Inhalten hat, die er konsumieren kann. Die Markteintrittsbarrieren ist für viele Unternehmen unglaublich hoch.

PT erstellt B-to-B Verkaufstexte (Copywriting), nach vorheriger Analyse der Zielgruppen, der Produkte/Dienstleistung und Analyse des Marktes. Verkaufstexte sind daher eine Investition in den Verkaufsprozess, welche die Sichtbarkeit erhöht und die Glaubwürdigkeit von Unternehmen stärken kann. Copywriting ist die Grundlage für einen strategischen Marketing-Mix. Die richtigen Botschaften werden der Schlüssel zu einem erfolgreichen Content-Marketing im heutigen Wettbewerbsklima sein.

Wirksame Verkaufstexte beinhalten keine blosse Aufzählung von technischen Fakten, sondern zeigen den Nutzen des Kunden, welchen Vorteil er mit der Nutzung des Produktes und der Dienstleistung hat. Welche Probleme mit der Nutzung gelöst werden können. In Fallstudien wird dabei auch Storytelling eingesetzt.

Onlineassistenzzentralschweiz ist ein Einzelunternehmen, mit Sitz in der Innerschweiz.

Kontakt

Onlineassistenzzentralschweiz – Freie Journalistin und B2B Copywriterin

Manuela Frenzel

Abendweg 6

6373 Ennetburgen

0768315927

Manuela.Frenzel@professionelle-texte.online

http://professionelle-texte.online