Baby-Alltagshilfe Marlybag startet durch

Launch der neuen Kollektion am 13.09.

Das Berliner Familienunternehmen Marlybag bringt am Sonntag, den 13.09. die neue Kollektion an praktischen Alltagshilfen für Eltern heraus. Eltern kennen das Problem: Das Baby ist im Autositz eingeschlafen – wie hebt man es heraus, ohne es zu wecken? Marlybag bietet seit einiger Zeit die Lösung: Die Babytragetasche wird noch vor Fahrtbeginn in den Sitz gelegt, so dass das Kind samt Decke am Ankunftsort sanft herausgehoben werden kann. Durch verstellbare Tragegurte wird die Decke zur Multifunktions-Tragetasche, mit der das Baby beckenbodenschonend transportiert wird. Der Extra- Clou: Marlybag ist nicht nur Babytragetasche – darüber hinaus eignet es sich auch als kuschelige Spieldecke. Perfekt für den Start mit Familienausflügen!

Marlybag ist weltweit einzigartig, in Deutschland entwickelt und in der EU fair produziert. Es wurde 2017 von Romy und Fabian Stehle für ihre Tochter Marlene erfunden – und findet seither immer mehr Fans. www.marlybag.shop

Marlybag ist ein 2018 gegründetes Berliner Familienunternehmen, welches Produkte für die junge Familie herstellt und vertreibt.

