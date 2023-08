baby-walz geht mit solute neue Wege im E-Commerce

Das Ergebnis: Mehr als 35 Prozent mehr Impressions und 100 Prozent mehr Verkäufe in einem Jahr

Karlsruhe, 10. August 2023_ baby-walz, einer der führenden deutschen Händler im Bereich Baby-Artikel, stellt sich für eine größere Sichtbarkeit im E-Commerce breiter auf. Hierfür verfolgt das schwäbische Familienunternehmen einen Multi-Channel-Ansatz, der vor allem auf einer Microsoft-Advertising-Kampagne beruht. Unterstützung erhält baby-walz dabei von den E-Commerce-Experten von solute.

Produkte für Babys und junge Familien seit 1952

Getreu dem Motto „glücklich groß werden“ bietet das 1952 gegründete Unternehmen ein umfangreiches Produktsortiment verschiedener Marken inklusive Eigenmarken. Das Angebot reicht von den wichtigsten Teilen der Baby-Erstausstattung über Umstandsmode und Pflegeprodukte bis hin zu Spiel- und Freizeitartikeln für junge Familien. Die Bilanz: Im firmeneigenen Logistikzentrum von Walz werden tagtäglich Päckchen im hohen fünfstelligen Bereich versandfertig gemacht.

Höhere Conversion mit Channel-Erweiterung

baby-walz hat sich entschieden, durch neue E-Commerce-Absatzwege weitere Zielgruppen anzusprechen. Gemeinsam mit solute wurde hierfür der Marketingmix erweitert und mit Microsoft ein neuer, performancestarker Kanal erschlossen. Damit verbunden strebte die Marke einen hohen Traffic und eine insgesamt größere Marktdurchdringung an.

Bernd Vermaaten, Geschäftsführer der solute GmbH, fügt hinzu: „Um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, müssen wir neue Wege beschreiten – in diesem Fall mit dem Microsoft Advertising Channel. Unsere Erfahrung zeigt: Auch wenn Microsoft eine geringere Reichweite als Google hat, sind die Ads auf dieser Plattform deutlich günstiger und vor allem viel zielgerichteter – ein enormer Vorteil für Shopbetreiber und Marken. Gerade solche Funktionen wie das LinkedIn Targeting sorgen für eine besonders granulare Zielgruppenansprache.“

solute optimierte zunächst die Produktdaten für eine bessere Sichtbarkeit in den Microsoft-Suchmaschinen. Im Rahmen der Kampagne wurden ferner Microsoft-eigene Daten wie IN-Market- und LinkedIn-Audiences genutzt, um Produkte aus dem Feed zu segmentieren und so Performance-relevante Faktoren optimal abbilden zu können.

Mehr Sichtbarkeit durch Microsoft Shopping Ads

Die Ergebnisse der Microsoft-Shopping-Ads-Kampagne: Über das solute-Netzwerk konnte baby-walz einen Impressions-Anstieg von mehr als 35 Prozent erzielen. Diese Sichtbarkeit zahlte sich aus: So konnte bereits ein Jahr nach Kampagnenstart ein Verkaufsplus von 100 Prozent verzeichnet werden.

Lorena Unger, Leiterin Online-Marketing bei baby-walz, erklärt: „Ohne die hervorragende Kundenbetreuung und technologische Expertise von solute hätten wir diese Ziele nicht erreichen können. Ganz besonders schätzen wir das proaktive Handeln des Teams. So sind wir nun in der Lage, noch mehr Babys und deren Familien glücklich zu machen.“

Über die solute GmbH

Mit über 18 Jahren Erfahrung im E-Commerce ist solute ein umfassender Dienstleister rund um den Kaufabschluss im Internet. Mit dem Netzwerk soluteNet verbindet das Unternehmen Advertiser und Publisher und vermittelt so alle 0,25 Sekunden einen potenziellen Neukunden an einen Online-Shop. Das Netzwerk umfasst nicht nur den bekannten Preisvergleich billiger.de, sondern auch mehr als 100 angeschlossene Partnerportale, darunter etwa die PC Welt oder t-online oder namhafte Shopping-Ads-Services via Google CSS oder das Microsoft Advertising Netzwerk.

Für das Marktplatz-Universum hält das solute-Portfolio leistungsfähige Tools bereit. So unterstützt die selbstlernende KI-Lösung Adspert Seller durch vollautomatisiertes Bidding, Kampagnenmanagement und eine umfangreiche Keyword-Pflege-Funktion bei der Optimierung der eigenen PPC-Werbekampagnen. Dadurch senkt Adspert die Kosten und leistet aus der Sicht klassischer Online-Shops oder Marketplace-Seller-Plattformen einen maßgeblichen Beitrag, profitabel zu wirtschaften.

solute beschäftigt rund 150 Mitarbeiter an den Standorten in Karlsruhe und Plovdiv, Bulgarien.

Weitere Informationen unter: www.solute.de

