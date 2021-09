Back in the office, fit in the office!

Fitness-Experte Heizmann über gesunde Angewohnheiten am Arbeitsplatz

Nach den Sommerferien heißt es für viele zurück ins Büro. In diesem Jahr mit einer noch größeren Veränderung. Denn der Weg führt nicht mehr, wie aus den letzten Monaten gewohnt, ins Homeoffice sondern in vielen Fällen tatsächlich ins Büro zurück. Damit stellen sich nach dem Homeoffice auch die gewohnten Routinen, Gewohnheiten sowie der Alltagsstress wieder ein. Dabei ist es einfach auch im Büro fit zu bleiben. Wie beim Arbeiten von zu Hause kommt es im Büro auf eine professionelle Arbeitsorganisation und gutes Selbstmanagement an. Feste Pausen, gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung sind leicht einzuplanen.

“Wenn man ein paar Dinge berücksichtigt, sie in den Büroalltag implementiert, kann man viel bewirken”, so Gesundheitsexperte Patric Heizmann. Eins der einfachsten Dinge ist, alle 45 Minuten eine Pause zu machen, wie man es aus der Schule kennt. Dafür kann man sich einen Wecker stellen, der an eine Unterbrechung erinnert. Es reichen schon ein paar Minuten, in den man die Sitzposition verlässt und sich etwas bewegt, z.B. durch Gehen. Die Mittagspause sollte als Auszeit verstanden und sinnvoll genutzt werden. Patric Heizmann rät, wirklich zum Essen zu gehen und diesen Weg bewusst nutzen – einfach mal durchziehen und die Zeit genießen. Um fit zu bleiben und seinem Körper etwas Gutes zu tun, ist Sport auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn man sich drei Mal wöchentlich mit anderen zum Sport verabredet, fällt Bewegung leichter – das fördert die Regelmäßigkeit. Außerdem macht es in der Gemeinschaft mehr Spaß.

Aus seinem beruflichen Alltag weiß Fitnessexperte Patric Heizmann, welche gesundheitlichen Folgen durch Arbeitsstress, ungesundes Essen und durch langes Sitzen entstehen. “Gerade das Sitzen ist laut WHO das neue Rauchen. Es macht uns unbeweglich und krank”, sagt 5 Sterne Redner Patric Heizmann. Die Zahl der Menschen, die an Rückenproblemen leiden, hat stark zugenommen. Das fängt beim Stuhl und beim Schreibtisch für die richtige Sitzhaltung an und macht auch bei der Beleuchtung nicht halt. Der menschliche Körper ist eben nicht für das lange Sitzen gebaut. Das Problem: Sobald wir uns hinsetzen, geht der Körper in einen Stand-by-Modus über. Die elektrische Aktivität in den Beinmuskeln schaltet sich ab. Fettverbrennende Enzyme gehen zurück, der Blutzucker steigt und wir verbrauchen nur noch wenige Kalorien pro Minute. Außerdem ist Dauersitzen nicht gut für die Wirbelsäule. Rückenleiden, Bandscheibenvorfälle oder sogar eine Wirbelsäulenverkrümmung können die Folgen sein.

“In den letzten Jahren sind Stehschreibtische wesentlich günstiger geworden. Ein Stehschreibtisch ist eine gute Investition in die Gesundheit und besonders in den Rücken. Dadurch gestalten sich einzelne Arbeitsabläufe dynamisch und während man arbeitet, kämpft man quasi automatisch gegen typische “Bürokrankheiten” an.” Gut ist ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen. Neben weniger Verspannungen und Rückenbeschwerden werden der Energiefluss und die Konzentration gesteigert.

Viele Menschen neigen dazu, am Schreibtisch etwas nebenbei zu essen oder haben in ihrer Schreitischschublade einen kleinen Naschvorrat, zu dem gern zwischendurch gegriffen wird. In Kombination mit mangelnder Bewegung hat das auf Dauer negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Daher sollte man sich angewöhnen, statt zwischendurch eine Kleinigkeit – die sogenannten Zwischenmahlzeiten – zu sich zu nehmen, lieber drei Mal täglich ausgewogen und bewusst zu essen. Hält man sich an diese einfachen Regeln im Büroalltag, hat man schon viel für sich und seine Gesundheit getan. “Um das alles noch zu unterstreichen und zu stärken, rate ich, einmal in der Woche einen extra gesunden Tag einzulegen mit viel Bewegung am besten an der frischen Luft in der Mittagspause und bewusster ausgewogener Kost. An diesem Tag kann man sich beweisen, dass man sich selbst wichtig genug ist”, so der 5 Sterne Redner Patric Heizmann.

In seinem Vortrag “Für immer gesund und fit” zeigt Patric Heizmann, wie einfach es ist, an den Stellschrauben für Ernährung und Sport zu drehen. Der Fitnessexperte geht dabei auf das 80/20-Prinzip ein. Der Vorteil dieser Regel ist, dass wir viele unserer Trink- und Essgewohnheiten beibehalten können. Es muss nur einen Bruchteil geändert werden, um schnelle Erfolge zu erzielen – die dann motivieren, dranzubleiben. Mit eiserner Disziplin und Druck ist ein Scheitern schon vorprogrammiert.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

