Backbase ernennt Rodrigo Graca Moura zum neuen CFO

Graca Moura bringt als neuer Finanzvorstand umfangreiche Erfahrungen im Bereich Unternehmensfinanzierung und -strategie in die Entwicklung der führenden Engagement-Banking-Plattform ein

Amsterdam, 09.04.2024 – Backbase, der Anbieter der Engagement-Banking-Plattform, ernennt Rodrigo Graca Moura zum Chief Financial Officer. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Skalierung von Unternehmenssoftware bringt Graca Moura ein umfassendes Fachwissen in den Bereichen Finanzen und Business-Partnering mit zu Backbase.

Graca Moura hatte mehrere führende Funktionen in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement und Strategie sowohl bei Fortune-500-Unternehmen als auch bei schnell wachsenden VC/PE-finanzierten Unternehmen inne. In seiner letzten Position bei Feedzai, einem führenden globalen RiskOps-Unternehmen, war er für die Umsetzung des strategischen 5-Jahres-Wachstumsplans des Unternehmens verantwortlich. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Überarbeitung des gesamten Geschäftsmodells, um es mit der Migration in die Cloud in Einklang zu bringen, was schlussendlich zu einer erfolgreichen Finanzierungsrunde führte.

„Wir freuen uns sehr, Rodrigo im Führungsteam von Backbase begrüßen zu dürfen“, sagt Jouk Pleiter, CEO und Gründer von Backbase. „Seine langjährige Expertise bei der Steigerung des Geschäftswachstums durch enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wird für Backbase von unschätzbarem Wert sein. Während wir in unsere nächste Expansionsphase eintreten, ist Rodrigos Ernennung ein Beleg für unser Engagement für operative Exzellenz und Leadership bei Backbase.“

Während seiner beruflichen Laufbahn hat Graca Moura neben bemerkenswerten Führungsqualitäten auch die Fähigkeit bewiesen, die finanzielle Performance von Unternehmen zu optimieren. Durch die Förderung starker Kooperationen innerhalb von Unternehmen hat er das Wachstum beschleunigt und wichtige strategische M&A-Initiativen angeführt.

„Backbase verschiebt Grenzen, setzt Maßstäbe und schöpft das volle Potenzial des Engagement Bankings aus“, sagt Rodrigo Graca Moura, Chief Financial Officer bei Backbase. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Backbase, einem Unternehmen, das Entrepreneurship und Teamwork in den Mittelpunkt stellt, ein neues Kapitel in seiner bereits beeindruckenden Wachstumsgeschichte schreiben können.“

Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banken dabei zu helfen, ihre IT-Architektur um den Kunden herum neu aufzubauen.

Dafür hat Backbase die Engagement-Banking-Plattform entwickelt – eine einheitliche Plattform, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt und Banken dabei hilft, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Vom Kunden-Onboarding über die Kundenbetreuung und -bindung bis hin zur Kreditvergabe: Unsere offene und reibungsfreie Plattform mit sofort einsatzbereiten Apps verbessert jeden Aspekt der Customer Experience. Unsere Engagement-Banking-Plattform wurde von Anfang an mit dem Kunden im Mittelpunkt entwickelt. Sie lässt sich einfach in bestehende Kernbankensysteme einbinden und hat die neuesten Fintechs vorintegriert, sodass Finanzinstitute in großem Umfang innovativ sein können.

Branchenanalysten wie Forrester, Gartner, Celent, Omdia und IDC erkennen die führende Position von Backbase in seiner Kategorie kontinuierlich an. Mehr als 120 Finanzinstitute auf der ganzen Welt haben sich für die Backbase Engagement Banking Platform entschieden – darunter AIB, Banorte, Barclays, BIAT, Bank of the Philippine Islands, BDO, BNP Paribas, Banque Saudi Fransi, BRD, Citibank, Discovery Bank, First National Bank, HDFC, Ila Bank, KeyBank, Lloyds Banking Group, NatWest, Navy Federal Credit Union, OTP Group, PostFinance, Raiffeisen, RBC, Standard Bank, Saudi National Bank, Societe Generale, Truist und TPBank.

Backbase ist ein privat finanziertes Fintech-Unternehmen, das 2003 in Amsterdam (globaler Hauptsitz) gegründet wurde und über regionale Niederlassungen in Atlanta (amerikanischer Hauptsitz), Boise, Cardiff, Dubai, Hyderabad, Krakau, London, Mexico City, Mailand, New York, Singapur (asiatischer Hauptsitz), Sydney und Toronto verfügt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.backbase.com/de

