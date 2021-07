Backbase verstärkt Engagement in der DACH-Region

Bitkom Studie “Digital Finance 2020” und Bonitätsherabstufung deutscher Banken zeigen steigendende Bedeutung von digitalen Bankangeboten

Frankfurt, 14.07.2021 – Backbase, der Anbieter der Engagement-Banking-Plattform, verstärkt sein Engagement in der DACH-Region. Backbase bedient den Markt bereits erfolgreich seit Jahren und konnte schon zahlreiche Kunden in der DACH-Region für sich gewinnen.

Die Ergebnisse aus 2020 der jährlichen Umfrage “Digital Finance” des Digitalverbandes Bitkom bestätigen den klaren Trend hin zum Digital Banking. Mittlerweile nutzen 8 von 10 Bundesbürgern Online-Banking, darunter auch immer mehr Senioren. Eine benutzerfreundliche Online-Banking-App ist bereits das viertwichtigste Auswahlkriterium für ein Girokonto. Gleichzeitig sinkt die Treue zur Bank weiter. Zudem haben 4 von 10 Online-Banking-Nutzern gar keinen Kontakt mehr mit Filialangestellten. Mehr und mehr Finanzinstitute spüren diese Veränderungen, haben aber noch kein Patentrezept gefunden, darauf zu reagieren.

“Deutsche Banken haben in Europa mit die höchsten Kosten und die niedrigste Profitabilität”, sagt Jouk Pleiter, CEO von Backbase. “Das spiegelt sich nun in der Herabstufung ihrer Bonität durch S&P wider. Der Veränderungsdruck ist hoch, denn neben jungen Digital-First-Mitbewerbern kann auch Big Tech jederzeit in den Markt vorstoßen.”

Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre Kunden zu begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt Backbase seine Kunden dabei, ihre fragmentierte Finanz-IT zu transformieren. Backbase geht mit seinen Lösungen über die Digitalisierung der Banken weit hinaus, da die Plattform den Kunden und dessen Engagement in den Mittelpunkt stellt.

Backbase versetzt Finanzinstitute damit in die Lage, sich mit ihren Kunden zu verbinden und ihr Engagement zu fördern, anstatt nur mit ihnen zu interagieren. Das erreichen Finanzinstitute mit der Backbase Engagement-Banking-Plattform, die in allen Geschäftsbereichen von Retail über SME und Corporate bis hin zu Wealth Management, Engagement Banking auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Vom digitalen Vertrieb bis hin zum täglichen digitalen Banking konzentriert sich das gesamte Design der Plattform auf ein nahtloses und herausragendes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter.

Die Einführung der Plattform ermöglicht es Banken, Geschäftskosten zu senken und Kunden langfristig zu binden. Das äußert sich in:

– bis zu 60% schnellerer Markteinführung

– 10x verbesserte Kundenbindung

Die bloße digitale Interaktion mit Kunden ist einfach, aber sie zu begeistern und die Kundenbindung zu stärken, stellt höhere Anforderungen. Wer diesen Unterschied versteht, profitiert enorm, da der Markt gerade dabei ist, in die Ära des Engagement Bankings einzutreten. In dieser neuen Ära bieten Lösungen wie die Backbase Engagement-Banking-Plattform Finanzinstituten umfassende Möglichkeiten, alle relevanten Customer Journeys für ihre Kunden und internen Mitarbeiter zu verbessern – schneller und skalierbarer als je zuvor. Banken und Kreditgenossenschaften sind dank der Engagement-Banking-Plattform in der Lage, über alle digitalen Kanäle mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Sie können alle Interaktionen über alle Geschäftsbereiche und Produktlinien hinweg optimieren. Und sorgen neue Bedürfnisse von Kunden und Mitgliedern für Änderungsbedarf, lassen sich die Änderungen auf der skalierbaren, offenen Engagement-Banking-Plattform von Backbase sehr schnell umsetzen.

Backbase hat bereits ein großes Partnernetzwerk in der DACH-Region. Die Partner und Backbase arbeiten eng zusammen, um ihre gemeinsamen Kunden bei der Transformation der fragmentierten Finanz-IT zu unterstützen. Zu den Backbase Partnern zählen beispielsweise Capco und Network Effects.

“Viele Finanzinstitute haben veraltete Backend-Systeme und eine monolithische Infrastruktur im Frontend, die erstklassige Banking Experience für Kunden und Mitarbeiter verhindern”, fährt Jouk Pleiter, CEO von Backbase, fort. “Backbase setzt Engagement Banking der Ansicht entgegen, dass Änderungen an Altsystemen ausreichen. Im Zentrum von Engagement Banking stehen die Kundenzufriedenheit und der Fokus auf das Banking-Erlebnis. Engagement Banking ist emotional und personalisiert. Engagement Banking verbindet die Banker wieder mit ihren Kunden. Setzen Finanzinstitute auf Engagement Banking, werden sie zu einer Bank, die die Menschen lieben. Wir wollen die Finanzinstitute in der DACH-Region dabei unterstützen, die bestehende Geschäftsformel zu evolutionieren.”

Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstitute bei der Transformation ihrer fragmentierten Finanz-IT zu unterstützen und die Unternehmen auf dem Weg von der bloßen Kundeninteraktion zum Engagement zu begleiten.

Das wird durch die Backbase Engagement-Banking-Plattform ermöglicht, die alle Geschäftsbereiche auf einer einzigen Plattform abbildet, einschließlich Retail, SME & Corporate und Wealth Management. Vom digitalen Vertrieb bis hin zum täglichen Bankgeschäft konzentriert sich das gesamte Design der Plattform auf ein nahtloses und fesselndes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter.

Die Branchenanalysten Forrester, Ovum und Celent bescheinigen Backbase kontinuierlich eine Spitzenposition und mehr als 120 große Finanzunternehmen auf der ganzen Welt nutzen bereits die Backbase Engagement-Banking-Plattform – darunter HSBC, RBC, Raiffeisen Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Berenberg, PostFinance, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Societe Generale, Citizens Bank, BKS Bank, Sberbank, Valiant, Advancia, Discovery Bank, Credit Suisse, Bank de Luxembourg, Lloyds sowie Metrobank.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.backbase.de

Firmenkontakt

Backbase

Jasmin Stollhof

Platz der Einheit 2

60327 Frankfurt am Main

+49 (0) 89 99 38 87 0

marketing@backbase.com

https://www.backbase.de

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 0

backbase@hbi.de

https://www.hbi.de

Bildquelle: Backbase