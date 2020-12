Backbone Photo – Ihre Immobilie im perfekten Licht

Fotos vom Profi, für Ihr perfektes Expose

Die ersten Eindrücke sind zentral, wenn es um Ihre Immobilie geht. Ein hochwertiges Bild ist der beste Weg um Wert für Ihre Immobilie zu schaffen.

Backbone Photo hat die Erfahrung einer spezialisierten Agentur.

Fotos von Backbone, schaffen Inserate die den Unterschied machen.

Backbone arbeitet mit geprüften Fachleuten aus ganz Deutschland zusammen. So wird für Ihren Anspruch genau der richtige Partner gefunden um die Produktion visueller Inhalte einer und attraktiver für Sie zu gestalten.

Mehr als die hälfte der Zeit in der ein Expose von einem Interessent angesehen wird, verbringt dieser damit, sich Fotos anzusehen. So sind hochwertige Bilder unerlässlich um neue Kunden zu gewinnen.

Neben dem richtigen Blick für Perspektive kommt es natürlich auch darauf an, mit seiner Technik umgehen zu können.

– So nehmen die Fotografen von Backbone jedes Foto in HDR auf, das bedeutet jedes Bild wird in 3 verschiedenen Belichtungen aufgenommen, so kann Licht optimal dargestellt werden. Auch inner- und außerhalb des Raumes.

– Virtuelle Touren, die wohl realistischste Weise eine Immobilie auf dem Bildschirm zu erleben. Hochauflösende virtuelle Touren sowie Grundrisse sind bei Backbone der Standard.

– Virtual Staging, erlaubt es sich einen unmöblierten Raum, möbliert vorzustellen. Die Backbone Innenarchitekten erstellen virtuelle Inneneinrichtungen für Fotos und 360-Touren. Das macht leere Räume lebendig und kann zur Kaufentscheidung beitragen.

– Drohnenaufnahmen, weil der Gesamteindruck zählt. So kümmert sich Backbone bei Wunsch auch darum, dass Sie tolle Bilder aus einer ganz neuen Perspektive bekommen und das inklusive Fluggenehmigungen.

Backbone nutzt die neuste Technologie, um Ihre Bilder zu verbessern und die Produktion nahtlos zu gestalten, egal wo Sie sich befinden. Backbone bietet Ihnen einen One-Stop-Shop: einen automatisierten Buchungsprozess, Live-Updates und die Möglichkeit, all Ihre bilder über Ihr Dashboard zu erhalten, zu speichern und zu teilen. Umfassend und intuitiv, punkt, Schluss.

Wir präsentieren Ihnen gerne jederzeit FLOWFACT Universal CRM ganz nach Ihre Anforderungen und Vorstellungen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir können Ihnen alle Funktionen und Optimierungsmöglichkeiten rund um FLOWFACT per Fernzugriff auf Ihrem Monitor oder bei Ihnen vor Ort zeigen.

Selbstverständlich können an der Präsentation auch mehrere Ihrer Mitarbeiter, auch über unterschiedlichste Standorte, teilnehmen.

Wir nehmen uns Zeit für alle Ihre Fragen!

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

flowfact@crmpro.de

https://www.crmpro.de