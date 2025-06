Bad Wörishofener Tantra-Lehrerin glänzte beim Internationalen Speaker Slam mit Botschaft der Selbstliebe

Make Love not war

**Bad Wörishofen, 21.5.25** Frau Margareta Florschuetz, eine bekannte Tantra-Lehrerin und Gesundheitspraktikerin für Se*xualität aus Bad Wörishofen, nahm kürzlich am Internationalen Speaker Slam teil und beeindruckte das Publikum mit ihrer leidenschaftlichen Rede über die Bedeutung von Selbstliebe und Authentizität in Beziehungen.

Frau Florschuetz, die sich selbst als Herzmentorin für Liebe, Partnerschaft und Se*xualität sieht, teilte ihre persönliche Geschichte, die von Mut und Entschlossenheit geprägt ist. Sie erzählte von ihrer Entscheidung im Jahr 2005, eine sichere Anstellung im Öffentlichen Dienst aufzugeben, um ihren eigenen Weg zu gehen. Trotz fehlenden Marketing-Know-Hows gelang es ihr, eine erfolgreiche Yogaschule und ein Tantrainstitut aufzubauen.

Ihr Vortrag beim Speaker Slam fokussierte sich auf die Frage, wie man zu einer erfüllteren Beziehung zu sich selbst und anderen finden kann. Sie betonte, dass Selbstliebe die Grundlage für jede gesunde Partnerschaft bildet und dass Authentizität der Schlüssel zu wahrer Intimität ist. „Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus“, sagte Frau Florschuetz und ermutigte das Publikum, Herausfordeungen im Leben anzunehmen, an sich selbst zu glauben und Träume zu verfolgen.

Der Speaker Slam bot eine internationale Plattform für Redner aus verschiedenen Bereichen. Frau Florschuetz nutzte die Gelegenheit, um ihre Expertise im Bereich Tantra und Se*xualität mit einem breiten Publikum zu teilen. Sie plädierte für eine offene und ehrliche Kommunikation über se*xuelle Bedürfnisse und Wünsche und rief dazu auf, alte Tabus zu brechen.

„Make Love not War“, zitierte Frau Florschuetz, um ihre Botschaft des Friedens und der Harmonie in Beziehungen zu unterstreichen. Ihre Teilnahme am Speaker Slam war ein voller Erfolg und trug dazu bei, ihre Bekanntheit als Expertin für Liebe, Partnerschaft und Se*xualität weiter zu steigern. Getreu ihrem Motto „Just do it“ plant sie, ihre Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu mehr Erfüllung und Liebesglück zu begleiten.

