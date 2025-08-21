Badsanierung 2025

Aktuelle Trends und Kosten für Eigenheimbesitzer

Die Sanierung des Badezimmers bleibt eine der aufwendigsten, aber auch wertsteigernden Maßnahmen in einer Immobilie. Wer 2025 plant, sein Bad zu erneuern, sollte nicht nur die Kosten, sondern auch aktuelle Gestaltungstrends kennen, um ein modernes, funktionales und zugleich ästhetisches Bad zu schaffen.

Kosten im Überblick

Die Ausgaben für eine Badsanierung hängen stark vom Umfang der Arbeiten, der Raumgröße und den gewählten Materialien ab. Während kleinere Teilrenovierungen bereits ab etwa 10.000 Euro realisiert werden können, liegen Komplettsanierungen typischerweise zwischen 20.000 und 30.000 Euro zzgl. MwSt. Handwerkerkosten machen dabei den größten Anteil der Ausgaben aus – bis zu 60 % – während Material und Sanitärausstattung rund 40 % ausmachen.

Trends 2025 für das moderne Badezimmer

Nachhaltige Materialien: Umweltfreundliche Fliesen, recycelte Armaturen und wasser- sowie energiesparende Installationen gewinnen an Bedeutung.

Smart Bathrooms: Vernetzte Technik, wie digitale Duschsteuerungen, beheizbare Spiegel oder automatische Beleuchtung, wird immer häufiger nachgefragt.

Barrierefreiheit: Auch in Neubauten steigt das Interesse an altersgerechten, barrierefreien Bädern – oft mit staatlichen Förderungen kombinierbar.

Minimalistisches Design: Klare Linien, helle Farben und platzsparende Möbel schaffen ein Gefühl von Weite, selbst in kleinen Bädern.

Wellness-Oasen: Ein wachsender Trend sind Badezimmer mit Sauna-, Dampfdusch- oder Whirlpool-Funktion, die den Wellness-Gedanken ins Zuhause bringen.

Tipps zur Kostenkontrolle

Teilrenovierungen statt Komplettsanierung bei kleineren Schäden.

Materialwahl prüfen: Preiswerte, aber hochwertige Alternativen können das Budget entlasten.

Eigenleistungen einplanen: Kleine Arbeiten wie Wände streichen oder alte Fliesen entfernen reduzieren Handwerkerkosten.

Fördermöglichkeiten nutzen: Zuschüsse für barrierefreie Bäder oder energieeffiziente Modernisierungen können die Kosten deutlich senken.

Eigenheimbesitzer, die ihre Badsanierung 2025 planen, sollten daher gut kalkulieren und Trends frühzeitig berücksichtigen, um ein Bad zu erhalten, das modern, funktional und wertsteigernd ist.

Mehr Informationen zu Kosten, Risiken und Finanzierungsmöglichkeiten einer Badsanierung finden Sie in unserem ausführlichen Artikel:

S&O Innenausbau GmbH zeichnet sich durch sein junges, dynamisches Team und fundiertem Fachwissen aus. Seit 25 Jahren sind wir in der Baubranche tätig und setzen unsere gebündelte Erfahrung gewinnbringend für Unsere Kunden ein.

Kontakt

S&O Innenausbau GmbH

Romeo Obradovic

Germaniastraße 158

12099 Berlin

030 235 959 50



https://www.so-innenausbau.de/

Bildquelle: @gettysignature