BAFA-Berater werden: AHOI Consulting unterstützt beim Einstieg in die staatlich geförderte Unternehmensberatung

AHOI Consulting hat mit dem Onlineangebot bafa-berater-werden.de eine digitale Lösung für Coaches, Trainer und Berater entwickelt, die sich als BAFA-Unternehmensberater listen lassen möchten. Das Angebot führt Schritt für Schritt durch die Listung als BAFA-Berater.

BAFA-Listung für Berater: Fördermittel nutzen, Vertrauen aufbauen

Die BAFA-Förderung ermöglicht es qualifizierten Beratern, staatlich bezuschusste Beratungen für kleine und mittlere Unternehmen anzubieten. AHOI Consulting stellt mit bafa-berater-werden.de einen Service bereit, der den Einstieg in dieses Förderprogramm erleichtert.

Geschäftsführer Kilian Ivers erklärt: „Viele erfahrene Coaches und Dienstleister wissen nicht, wie sie ihre Listung beim BAFA korrekt vorbereiten, oder verlassen sich auf unseriöse Anbieter. Mit unserem Angebot bieten wir einen seriösen Service, um die Listung rechtssicher und BAFA-konform zu erreichen.“

AHOI Consulting und BAFA-Berater-werden: Markenstruktur mit Klarheit

AHOI Consulting UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Schleswig-Holstein fungiert als Trägergesellschaft. Das Projekt BAFA-Berater-werden ist als eigene Angebotsmarke positioniert, um gezielt die Zielgruppe von Fördermittelinteressierten anzusprechen. Im Google-Unternehmensprofil tritt das Unternehmen deshalb unter der kombinierten Bezeichnung AHOI Consulting – BAFA-Berater-werden auf. Das steigert die Sichtbarkeit bei Suchanfragen wie „BAFA Berater werden“ oder „Fördermittelberatung starten“.

Digitale Unterstützung für Fördermittelberater in spe

Das Onlineangebot richtet sich an Coaches und Berater, die im Bereich der geförderten Unternehmensberatung arbeiten möchten. Alle Inhalte basieren auf der mehrjährigen Erfahrung von AHOI Consulting in der strategischen Begleitung von Beratungsunternehmen. Ziel ist es, die formale Hürde zur BAFA-Listung zu senken und Beratern eine klare Struktur zu geben, um erfolgreich in den Markt einzusteigen und vor allem auch BAFA-konforme Beratungsprojekte anzubieten.

Warum gerade jetzt: Start 2026 mit staatlich geförderter Beratung

Der Jahreswechsel ist für viele Coaches und Dienstleister ein strategisch günstiger Zeitpunkt für die Positionierung im Beratungsmarkt. Viele Unternehmen budgetieren zum Jahresbeginn neu – geförderte Beratung wird dadurch besonders attraktiv. Wer sich jetzt als BAFA-Berater listen lässt, kann frühzeitig in das Geschäftsjahr 2026 starten.

Zielgruppe: Selbstständige Berater, Coaches und Trainer mit B2B-Fokus

Das Angebot richtet sich an Business-Coaches, Gründungsberater, Strategieberater, Organisationsentwickler und Personalentwickler, die ihre Leistungen über das BAFA-Programm für Kunden attraktiver machen möchten. Wichtig: Angehende Berater müssen bereits mehr als 50 % ihres Umsatzes aus der Unternehmensberatung generieren.

Es können nur Beratungsprojekte, keine Umsetzungen über das Förderprogramm gefördert werden.

