Bahnbrechendes Literaturkonzept

„Die schwarz/weiß Verschwörung“ verbindet Fiktion mit Realität

Erfurt, 30.08.2024 – Zwei Tage vor der Landtagswahl in Thüringen erscheint ein innovatives Buchprojekt, das die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischt. „Die schwarz/weiß Verschwörung“ von Tom Scharlock ist ein fesselnder Techno-Thriller, der technologische Innovation mit einem nie dagewesenen Leseerlebnis verbindet.

Als Serie konzipiert, spielt der fesselnde Techno-Thriller in der Region Arnstadt, Ilmenau und Erfurt. Die Geschichte folgt dem IT-Sicherheitsexperten Max und seinem brillanten Team:

„In der idyllischen Technikregion Thüringens lauert das Böse im Verborgenen der digitalen Welt. Max, ein IT-Sicherheitsexperte, steht vor der größten Herausforderung seines Lebens. Eine Serie mysteriöser Hackerangriffe erschüttert die digitale Infrastruktur von Arnstadt bis Erfurt. Doch was zunächst wie gewöhnliche Cyberkriminalität erscheint, entpuppt sich als Auftakt zu einem perfiden Plan, der die Grundfesten der Demokratie bedroht.

Gemeinsam mit seinem Team – darunter die geniale Softwareentwicklerin Angela, der undurchsichtige Krypto-Experte Bruce, die scharfsinnige Netzwerkarchitektin Jenny und der geläuterte Ex-Hacker Ravi – taucht Max in die dunkelsten Abgründe des Darknets ein. Sie jagen ein Hacker-Kollektiv, das im Auftrag der mysteriösen „Schwarz-Weiß Alternative“ agiert. Ihr Ziel: Die Manipulation der bevorstehenden Landtagswahl durch gezielte Desinformation und digitale Propaganda.“

Diese abgeschlossene Thriller-Serie verbindet packende Unterhaltung mit tiefgreifendem IT-Wissen. Durch die innovative IT-Buch App wird das Leseerlebnis interaktiv und lehrreich gestaltet, wodurch Leser nicht nur in die spannende Geschichte eintauchen, sondern auch ihr Verständnis für Informationstechnologie erweitern können.

Brisante Aktualität: Die Parallelen zur aktuellen politischen Lage in Thüringen sind unübersehbar und verleihen dem Buch eine drängende Relevanz. Ideal für politisch interessierte Leser, bietet es einen spannenden Einblick in die Welt der digitalen Manipulation.

Die völlig neuartigen Features von „Die schwarz/weiß Verschwörung“:

-Hyperlinks im analogen Medium: Begleitende App verwandelt markierte Wörter im gedruckten Buch in aktive Hyperlinks.

-Personalisierung: Leser passen die Geschichte mithilfe modernster Technologie an, einschließlich Schreibstil, Atmosphäre und Komplexitätsgrad.

-Musik Player: Entspannende und konzentrationssteigernde Songs als Soundtrack zum Buch.

-Streaming PWA App: Verfügbar auf jedem Gerät.

-Diskussionsforum: Ein Ort, an dem das Buch gruppendynamisch weiter umgestaltet werden kann.

-Alternative Enden: Leser ändern den Ausgang der Geschichte anhand stilistischer Kriterien.

-Interaktiver Ratgeber: Zu jedem Kapitel kann ein thematischer Ratgeber generiert werden.

-Kapitelzusammenfassungen: App bietet Kurzfassungen für schnelle Auffrischung.

Leser können den Pilot und die Folgen 1-6 kostenlos auf pwa.itbuch.de lesen und die innovativen Funktionen direkt ausprobieren. Diese Website ist als PWA (Progressive Web App) konzipiert und kann auf jedem System installiert werden.

„Mit „Die schwarz/weiß Verschwörung“ definieren ich neu, was ein Buch sein kann“, erklärt Autor Tom Scharlock. „Ich verbinde hier die Kraft des geschriebenen Wortes mit modernster Technologie für ein völlig neuartiges Leseerlebnis.“

Das Projekt setzt neue Maßstäbe in der Verschmelzung von traditionellem Publizieren und digitaler Innovation. Es bietet nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch eine Plattform für experimentelle Funktionen und interaktive Unterhaltung.

„Die schwarz/weiß Verschwörung“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Die digitale Version und alle innovativen Features sind über pwa.itbuch.de zugänglich.

Einen Überblick erhalten Sie auf der Website zum Buch tbuch.de

Für weitere Informationen, Rezensionsexemplare oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:

Tom Scharlock

Am Dornheimer Berg 37

99310 Arnstadt

prgrsv.agentur@gmail.com

015117861913

Über den Autor:

Tom Scharlock ist ein visionärer Autor und Technologie-Enthusiast. Mit „Die schwarz/weiß Verschwörung“ präsentiert er sein bisher ambitioniertestes Projekt, das Literatur und Technologie auf bisher ungekannte Weise verbindet. Mehr unter: 1lr.de/tomscharlock

Leidenschaftlicher Web- & App-Entwickler, A.I. Spezialist, Buchautor „Die schwarz-weiß Verschwörung“ und erfahrener Prompt-Designer. Mithilfe modernster digitaler Technologie entwickle ich gerne Websites und Apps, die Kunst und KI harmonisch verbinden… liebt einen Chihuahua, den kleinen Muck & den großen Chap. Mag Menschen und hört viel tEcHnO.

