BAIER TOOLS: Fur Profis gemacht. Fur Höchstleistung gebaut.

BAIER TOOLS: Qualität trifft Innovation – Werkzeuglösungen fur Profis im B2BBereich

Seit 1938 steht die Otto Baier GmbH fur herausragende Qualität und Pioniergeist in der

Werkzeugbranche. Als Erfinder der Schlagbohrmaschine hat das Traditionsunternehmen

immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und ist heute als Experte in den Bereichen

Renovierung, Installation, Oberflächenbearbeitung, Bodenbearbeitung, Elektro und Sanitär

bekannt. Doch Baier Tools ist weit mehr als nur ein Hersteller von Werkzeugen – es ist ein

Partner fur Profis, die täglich auf Höchstleistung und Zuverlässigkeit angewiesen sind.

Und das nicht nur so, sondern 100 % Made in Germany – Mit Qualität aus eigener Hand!

Baier Tools entwickelt und produziert ausschließlich in Deutschland, um die höchsten

Qualitätsstandards zu gewährleisten. Dabei geht das Unternehmen keine Kompromisse

ein: Von der ersten Idee bis zur fertigen Maschine erfolgt jeder Schritt in Eigenregie. Die

interne Fertigung der selbst-entwickelten Motoren, die in den BAIER-Elektrowerkzeugen

verbaut werden, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das fur eine außergewöhnliche

Langlebigkeit und Präzision sorgt. Profis im Handwerk wissen, wie wichtig zuverlässige

Werkzeuge sind, die auch härtesten Anforderungen standhalten. Baier liefert genau das:

robust, leistungsstark und fur anspruchsvolle Einsätze konzipiert.

Innovationskraft als Antrieb um Systemlösungen fur Handwerker zu entwickeln:

BAIER hat eine lange Tradition in der Entwicklung zukunftsweisender Technologien. Die

Schlagbohrmaschine war nur der Anfang. Heute bietet das Unternehmen eine Vielzahl an

Werkzeuglösungen, die speziell fur professionelle Handwerksanwendungen optimiert sind.

Ob Renovierungsarbeiten, Installation, das Bearbeiten anspruchsvoller Oberflächen oder

komplexe Elektro- und Sanitärprojekte – BAIER entwickelt Elektrowerkzeuge

lösungsorientiert, um auf die Bedurfnisse von Handwerkern einzugehen.

Dank seiner breiten Produktpalette ist BAIER ein unverzichtbarer Partner in zahlreichen

Handwerksbereichen. Besonders die Eigenfertigung erlaubt es, flexibel und schnell auf

individuelle Anforderungen zu reagieren. Vom robusten Werkzeug fur den täglichen

Einsatz bis zur Sonderlösung fur spezialisierte Anwendungen – Baier bietet immer die

passende Antwort.

Ein weiteres Plus: Die Produkte sind nicht nur funktional, sondern auch

ergonomisch und effizient im Einsatz. Das spart Zeit und sorgt fur optimale Ergebnisse.

Obwohl BAIER Elektrowerkzeuge nahezu weltweit vertreten sind, bleibt das Unternehmen

seinen Wurzeln treu. Die Kundennähe und der direkte Draht zu Handwerksprofis sind

zentrale Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Durch den Fokus auf den B2B-Markt

versteht die Otto Baier GmbH die Bedurfnisse seiner Kunden bis ins Detail und setzt alles

daran, deren Arbeitsalltag zu erleichtern. Vom kleinen Fachbetrieb bis zum großen

Bauunternehmen – BAIER ist der verlässliche Elektrowerkzeuge-Partner fur

Handwerksprofis auf der ganzen Welt.

BAIER bleibt auch in Zukunft ein Synonym fur Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit im

B2B-Bereich. Mit einem klaren Fokus auf die Bedurfnisse der Profis, kontinuierlicher

Eigenentwicklung und kompromissloser Fertigungsqualität „Made in Germany“ wird das

Unternehmen weiterhin Maßstäbe setzen – uberall dort, wo es auf herausragende

Werkzeuge ankommt.

BAIER TOOLS: Quality Meets Innovation – Tool Solutions for Professionals in the B2B Sector

Since 1938, Otto Baier GmbH has been synonymous with exceptional quality and pioneering spirit in the tool industry. As the inventor of the hammer drill, this traditional company has consistently set new standards and is now recognized as an expert in the fields of renovation, installation, surface treatment, flooring, electrical, and plumbing work. But Baier Tools is more than just a manufacturer of tools – it is a trusted partner for professionals who rely on peak performance and reliability every day.

And not just any tools – 100% Made in Germany, with quality crafted in-house!

Baier Tools develops and manufactures exclusively in Germany to ensure the highest quality standards. The company makes no compromises: from the initial concept to the finished machine, every step is handled in-house. The internal production of self-developed motors, which are integrated into BAIER power tools, is a unique feature that ensures exceptional durability and precision. Professionals in the trade know how crucial it is to have reliable tools that withstand the toughest demands. Baier delivers exactly that: robust, powerful, and designed for demanding applications.

Innovation as a Driving Force to Develop System Solutions for Tradespeople

BAIER has a long tradition of developing cutting-edge technologies. The hammer drill was just the beginning. Today, the company offers a wide range of tool solutions specifically optimized for professional trade applications. Whether it“s renovation work, installation, handling challenging surfaces, or complex electrical and plumbing projects – BAIER develops power tools with a solution-oriented approach to meet the needs of tradespeople.

Thanks to its extensive product range, BAIER is an indispensable partner across numerous trades. The company’s in-house manufacturing enables it to respond flexibly and quickly to individual requirements. From durable tools for everyday use to custom solutions for specialized applications – Baier always provides the right answer.

An Extra Edge: The products are not only functional but also ergonomic and efficient in use. This saves time and ensures optimal results.

Although BAIER power tools are represented worldwide, the company remains true to its roots. Customer proximity and direct connections to trade professionals are central elements of its corporate philosophy. With a focus on the B2B market, Otto Baier GmbH understands its customers‘ needs in detail and does everything possible to make their daily work easier. From small specialist workshops to large construction companies, BAIER is the reliable power tool partner for professionals worldwide.

BAIER will continue to be a synonym for quality, innovation, and reliability in the B2B sector in the future. With a clear focus on the needs of professionals, continuous in-house development, and uncompromising manufacturing quality „Made in Germany,“ the company will continue to set standards – wherever outstanding tools are needed.

BAIER TOOLS: Made for Professionals. Built for Peak Performance.

In allen BAIER Elektrowerkzeugen steckt das Know-how und die Erfahrung aus jahrzehntelanger Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit.

Von BAIER wurde neben der Schlagbohrmaschine auch die Elektrometallhandsäge und die Mauernutfräse erfunden. Dieses Innovationsstreben hat sich bei BAIER bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Das Ergebnis ist ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Elektrowerkzeuge, die dem Profi nicht nur das Arbeiten erleichtern, sondern durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Geld spart.

BAIER bietet heute ein Werkzeugprogramm für höchste Ansprüche – hochwertige und technisch ausgefeilte Elektrowerkzeuge für Handel, Handwerk und Industrie. Diese werden zusammen mit den Tochterfirmen in Dänemark, Frankreich und Italien mittlerweile auf der ganzen Welt vertrieben.

Firmenkontakt

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Baier-Tools

Jens Deggelmann

Heckenwiesen 26

71679 Asperg

0941 30320



https://www.baier-tools.com

