. Was also tun? MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste hilft.

Bakterien im Mund, und nun…?

Grundsätzlich ist das erstmal gar nicht so dramatisch, denn es gibt auch gute und damit nützliche Bakterien, die im Speichel enthalten sind. Sie hemmen das Wachstum von Pilzen. Andere sind jedoch schädlich, sie verstecken sich an Stellen wie den Zahnzwischenräumen, Zahnfleischtaschen und auch auf der Zungenoberfläche. Die müssen gründlich entfernt werden, damit sie sich nicht in Plaque und Biofilm ansiedeln und dort weiterwachsen, dann „verschluckt“ werden oder direkt in den Blutkreislauf gelangen. Das wäre schlecht. Was also tun? MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste hilft.

Richtiges Zähneputzen

Dass Bakterien wie Karies sehr schädlich für die Zähne sind, weil sie Löcher im Zahnschmelz und letztlich auch Entzündungen in den Wurzeln verursachen können, ist bekannt. Unbehandelt wird daraus im schlimmsten Fall eine Gingivitis, die eine schmerzhafte Operation erforderlich macht. Aber auch in den Zahnzwischenräumen und den Zahnfleischtaschen verstecken sich schädliche Bakterien, in Biofilm und Plaque ebenso. Gründliches Putzen reicht da leider nicht, weil die Borsten nicht weit genug zwischen die Zähne reichen. Deshalb wird die Benutzung von Zahnseide und Interdentalbürsten empfohlen.

Und die Zunge, wie soll sie gereinigt werden?

Die Zunge enthält zahlreiche Geschmacksrezeptoren für süß und salzig, scharf und mild sowie heiß und kalt. Unterschiedliche Papillen verleihen ihr eine charakteristische Textur, die unter dem Mikroskop an Gras erinnert. Die Zwischenräume dieser Papillen bieten ideale Verstecke für schädliche Bakterien. Zudem sind sie von Biofilm bedeckt, der ihnen eine unbemerkte Vermehrung ermöglicht. MEGASONEX® hat den weltweit ersten Ultraschall-Zungenreiniger entwickelt, der diese Biofilmschicht sanft und gründlich entfernt. Therapeutischer 1,6-MHz-Ultraschall entfernt Plaque und tötet oder schädigt die Bakterien – ähnlich wie eine Ultraschallzahnbürste. Eine schmale, 0,5 mm dünne Kante an einer Seite verhindert übermäßigen Druck auf die Zunge und damit Verletzungen.

Aber kann man nicht einfach eine desinfizierende Mundspülung verwenden, um alle Bakterien abzutöten? Besser nicht, denn dann werden alle abgetötet, auch die nützlichen! Eine Mundspülung unterscheidet nicht zwischen nützlichen und schädlichen Bakterien. Werden alle Bakterien abgetötet, können sich Pilze im Mund vermehren und weitere Probleme wie Candida verursachen. Der Einsatz von Mundspülungen ist unter bestimmten Umständen sinnvoll, wie beispielsweise bei lokalen Infektionen oder unmittelbar nach einer Operation. Um nur einen frischen Atem zu haben, sollte man keine Mundspülung verwenden. Sie sind für den Notfall gedacht.

Zähneputzen nach einer OP, das tut weh!

Das stimmt leider, denn durch manuelles Putzen oder mit der Schallzahnbürste kann man die Wunde und möglicherweise die Operationsfäden beschädigen, so dass es zu weiteren Verletzungen und Blutungen kommen kann. Das kann mit der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste nicht passieren, denn die Vibrationen lassen sich ausschalten und man hat nur die Ultraschallfunktion. Der Piezo-Kristall ist in dem Stab untergebracht, auf den die Bürstenaufsätze aufgesteckt werden. Wenn man also nur den schmalen Stab ohne Bürstenaufsatz vorsichtig an die Wunde hält, kann der therapeutische Ultraschall zur Heilung beitragen und es besteht keine Gefahr für weitere Verletzungen durch die Borsten, selbst wenn sie noch so weich sind.

Ultraschallzahnbürste Megasonex

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist eine Zahnbürste, die therapeutischen Ultraschall und optionale Schallvibrationen vereint. Sie bietet alles, was für die Mundgesundheit benötigt wird. So werden die Zähne mit 192.000.000 Ultraschallbewegungen pro Minute gründlich reinigt. Dies entspricht einer Frequenz von 1,6 MHz (1,6 Millionen Impulse pro Sekunde). Zusätzlich sorgen sanfte, optionale Schallvibrationen von durchschnittlich 9.000 oder 18.000 pro Minute für die optimale Entfernung von Speiseresten und durch die Ultraschallwirkung entstehende Plaquefragmente werden entfernt. Zwei verschiedene Bürstenköpfe – weich und mittel – mit abgerundeten, speziell polierten Borsten sind im Lieferumfang enthalten. Der weltweit einzige Ultraschall-Zungenreiniger hilft, das Eindringen von Bakterien über die Zungenoberfläche in den Körper zu verhindern. Die MEGASONEX®-Technologie ist für jeden geeignet, besonders aber für die Anwendung bei Implantaten, Kronen, Füllungen, Veneers und sogar Zahnspangen.

MEGASONEX®. Die Ultraschallzahnbürste

Bezugsquelle: megasonex.com

www.megasonex.com/de

www. megasonex.com/dgm/sonic

Kontakt

MEGASONEX

Dagmar Westerheide

Südstr. 15

30989 Gehrden

05108 921221



http://www.megasonex.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.