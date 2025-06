Balance 1350 EC: Vitel vertreibt neuen Business-Router von Peplink

Edge Computing und zuverlässige Multi-WAN-Konnektivität für Unternehmen

Unterschleißheim/München, 05. Juni 2025 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt den neuen Peplink-Router Balance 1350 EC in ihr Portfolio auf. Das Gerät bietet unter anderem Edge Computing, schnelle und unterbrechungsfreie Verbindungen sowie zuverlässige Multi-WAN-Konnektivität. Mit maximaler Effizienz, Ausfallsicherheit und Performance ist der Balance 1350 EC eine zentrale und robuste Router-Lösung für Enterprise-Umgebungen.

Durch eine intelligente Outbound-Policy-Engine ermöglicht der Peplink-Router Balance 1350 EC die zentrale und robuste Steuerung des Netzwerkverkehrs. Mit adaptiven Regeln wird der Netzwerk-Traffic zudem für verschiedene Anwendungsszenarien optimiert. Integrierte Load Balancing-Algorithmen priorisieren wichtige Dienste, sodass diese stets ausreichend Bandbreite erhalten. Dabei sorgen bis zu acht SFP+-Ports mit Glasfaserverbindung für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten, ohne dass andere Dienste beeinträchtigt werden. Mit einem Durchsatz von bis zu 2 Gbit/s – sowohl unverschlüsselt als auch AES 256-Bit verschlüsselt – stellt der Router auch sichere High-Speed-Verbindungen über VPN bereit.

Der Balance 1350 EC ermöglicht außerdem Edge Computing und ein intelligentes Bandbreiten-Management. Mit einem Speicher von 512 GB unterstützt der Router die effiziente lokale Datenverarbeitung über Docker und KVM. Funktionen wie Prefetching und die gezielte Steuerung von Downloads in Nebenzeiten (Off-Peak) tragen zusätzlich zur effizienten Nutzung der Netzwerkinfrastruktur bei. So lassen sich Bandbreitenengpässe vermeiden und die Nutzung der Netzwerkressourcen optimal verteilen.

Multi-WAN-Konnektivität und zentrales Management

Mit acht 10G-Glasfaseranschlüssen ermöglicht der Router High-Speed-WAN-Verbindungen. Das Gerät verfügt zudem über drei USB-WAN-Ports sowie acht 1GE-Ports und bietet somit die Option auf elf zusätzliche WAN-Verbindungen. Die SFP+- wie auch die Ethernet-Ports sind als WAN- oder LAN-Port konfigurierbar und bieten somit maximale Flexibilität. Ein Hochverfügbarkeitsmodus sorgt mit zwei redundanten Hot-Swap-Netzteilen für die Resilienz, die für Unternehmensnetzwerke wichtig ist. So bleibt das Netzwerk auch bei Ausfällen stets verfügbar.

Die cloudbasierte Management-Plattform InControl 2 ermöglicht eine zentrale und übersichtliche Verwaltung der Netzwerke. Die Plattform bietet mit Echtzeit-Monitoring und automatischer Berichtsanalyse die einheitliche Steuerung von Switches und Access Points in einem einzigen Dashboard. So können Enterprise-Netzwerke flexibel und bedarfsgerecht betrieben werden – inklusive Frühwarnsystemen, die Ausfallzeiten vorbeugen.

„Der Balance 1350 EC von Peplink bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung für hohe Bandbreiten und Geschwindigkeiten“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Mit der Kombination aus Edge Computing, hoher Ausfallsicherheit und Resilienz im Millisekundenbereich sowie einem zentralen Management hilft der Router dabei, die steigenden Anforderungen an Verfügbarkeit und Performance von Netzwerken zu erfüllen. Der neue Peplink-Router trägt somit dazu bei, Netzwerke zukunftssicher zu gestalten – leistungsstark, flexibel und ausfallsicher.“

Auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://vitel.de/peplink/produkte/balance-series/peplink-balance-1350-ec/) und im deutschsprachigen Datenblatt ( https://vitel.de/wp-content/uploads/2025/05/Datenblatt_Peplink_Balance_1350_EC_f.pdf) erfahren Sie mehr über den Balance 1350 EC von Peplink.

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value Added Distributor von IT-Lösungen für Infrastruktur, Kommunikation und Sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Seefahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

