Balance 310 5G: Vitel vertreibt neuen Enterprise-Router von Peplink

All-in-One-Lösung für ausfallsichere Standortvernetzung

Unterschleißheim/München, 7. Juli 2026 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, nimmt den Balance 310 5G in ihr Sortiment auf. Der neue Enterprise-Router von Peplink ist eine All-in-One-Lösung und vereint die Funktionen eines Routers, 5G-Gateways und PoE-Switches in einer Hardware-Plattform. Das Gerät unterstützt Wi-Fi 7 und bietet einen Routerdurchsatz von bis zu 4 Gbit/s sowie einen VPN-Durchsatz von bis zu1 Gbit/s. Über die integrierte 10G-SFP+-Schnittstelle lässt sich der Router zudem direkt an Glasfaseranschlüsse anbinden. Somit versorgt er Unternehmensnetzwerke zuverlässig mit schnellen Internetverbindungen und gewährleistet eine ausfallsichere Vernetzung von Unternehmensstandorten.

„Viele Unternehmen sind auf eine fortlaufend stabile Internetverbindung angewiesen, auch in Industrieumgebungen oder an verteilten Standorten. Diese Konnektivität bereitzustellen, kann mitunter eine Herausforderung sein“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Der Balance 310 5G ist eine optimale Lösung für leistungsstarke, zuverlässige und besonders ausfallsichere Internetverbindungen. Damit ist der Router ideal für Enterprise- und Industrieumgebungen geeignet.“

Der Balance 310 5G ermöglicht die Bündelung des Datenverkehrs über mehrere Verbindungen hinweg und maximiert so die Verfügbarkeit und Anwendungsleistung des Netzwerks. Verschiedene Technologien wie externes WLAN, Mobilfunk, Glasfaser oder Satellitenverbindungen lassen sich zu einem einzigen, ausfallsicheren Netzwerk zusammenführen. Das sorgt für eine zuverlässige Konnektivität bei geschäftskritischen Abläufen, selbst bei Verbindungsausfällen oder beeinträchtigten Netzwerkbedingungen.

Die Bündelung über die Funktionen SpeedFusion Bandwidth Bonding und Hot Failover stellt sicher, dass die Konnektivität auch beim Ausfall einer Verbindung bestehen bleibt, indem ohne Unterbrechung auf eine Backup-Verbindung umgeschaltet wird. Für eine skalierbare Mobilfunkerweiterung kann außerdem bei Bedarf ein 5G-Adapter oder ein 5G-Dongle hinzugefügt werden.

Robuster Router auch für Edge-Anwendungen

Der Balance 310 5G verfügt über ein globales 5G-Modem mit flexibler SIM-Unterstützung. Dadurch ist der Router mit Netzbetreibern weltweit kompatibel und ermöglicht eine reibungslose globale Bereitstellung. Mit acht PoE+-LAN-Ports kann das Gerät auch lokale Geräte wie IP-Kameras und Access Points ohne separate Netzteile oder externe Switches mit Strom versorgen.

Mit einem lüfterlosen Gehäuse, einem breiten Temperaturbereich von -40 °C bis 65 °C, zwei Stromanschlüssen und integriertem GPS ist der Balance 310 5G für unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet – von festen Standorten über Industrieumgebungen bis hin zu mobilen Einsatzorten. Über die Managementplattform InControl lassen sich der Peplink-Router und das gesamte Netzwerk einfach und übersichtlich verwalten.

Außerdem unterstützt der Balance 310 5G Edge-Intelligenz: Durch native Docker-Unterstützung und einen internen 8-GB-Speicher können Anwendungen und Tools für Monitoring Agents, Sicherheitsdienste und Netzwerkautomatisierung direkt auf dem Router ausgeführt werden. Die Bereitstellung von Diensten am Netzwerkrand verringert die Abhängigkeit von dedizierten PCs oder Servern vor Ort, minimiert den Platzbedarf der Infrastruktur und senkt gleichzeitig den Strom- und Wartungsaufwand.

Erfahren Sie im deutschsprachigen Datenblatt mehr über den Balance 310 5G: https://5g.vitel.de/wp-content/uploads/2026/07/peplink-router-balance-310-5g-de-0726.pdf

Über Vitel

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor von IT-Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, -kommunikation und -sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Schifffahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Weitere Informationen unter https://vitel.de/

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