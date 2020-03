Ballerinas Größe 45 – die Stilklassiker bei schuhplus in Kaltenkirchen entdecken

Stilvoll und elegant – Ballerinas Größe 45 für den Berufsalltag

Ballerinas sind echte Multitalente, die einfach zu jedem Outfit passen und für nahezu jeden Anlass geeignet sind. Darüber hinaus bieten sie einen erstklassigen Tragekomfort und zaubern einen schlanken Fuß. Frauen, die Schuhgröße 45 tragen, treffen beim Schuhkauf jedoch häufig auf ein großes Problem. Es gibt einfach nicht genügend Auswahl und oftmals müssen sie sich mit dem begnügen, was übrig ist. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park ist das ganz anderes. Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen bietet eine riesige Auswahl an Ballerinas Größe 45. Die verschiedenen Modelle stammen von namhaften Marken und zeigen sich in trendstarken Designs.

Feminine und romantisch verspielte Ballerinas Größe 45

Für festliche Anlässe, wie zum Beispiel Hochzeiten oder Taufen bieten sich die traumhaften romantischen Ballerinas Größe 45 aus dem schuhplus Webshop an. Die zeigen sich in sanften Pastelltönen, wie Rosa oder Türkis und sind teilweise mit Blumen-Applikationen oder zarter Spitze verziert. Zu einem bunten Blumenkleid oder einem leichten Tüllrock kommen diese Modelle wunderbar zur Geltung. Sie passen aber auch zu einer Jeans und einer Rüschenbluse.

Auch im Job sind Ballerinas praktische Begleiter. Mit ihrer schlanken Formgebung passen sie hervorragend zu Hosenanzug, Kostüm oder Etuikleid. Geeignet sind beispielsweise Modelle aus echtem Leder. Doch auch Ballerinas mit glänzender Lackoberfläche oder mit einem dekorativen Lochmuster bieten sich für das Businessmeeting, das Geschäftsessen oder einfach für den Alltag im Büro an. Während einige Ballerinas Größe 45 komplett flach sind, zeigen sich andere mit einem dezenten Block- oder Keilabsatz.

Kuschelige Ballerinas Größe 45 für zu Hause

Ballerinas Größe 45 sind nicht nur unterwegs geeignete Begleiter. Auch zu Hause leisten sie gute Dienste. Modelle mit extraflexibler Sohle und einem weichen Oberstoff aus Filz halten angenehm warm und sorgen gleichzeitig für ausreichend Halt auf glatten Fliesen- oder Holzböden. Kombiniert mit einer gemütlichen Jogginghose und einem Pullover ist das bequeme Relax-Outfit perfekt. Um gezielt nach einer bestimmten Farbe oder einem besonderen Obermaterial zu suchen, können einfach die praktischen Suchfilter von schuhplus genutzt werden.

Echte Eyecatcher – Ballerinas Größe 45 mit stylischen Applikationen

Während manche Ballerinas aus dem schuhplus Webshop ganz schlicht daher kommen, zeigen sich andere mit dekorativen Applikationen, die die praktischen Schuhe im Handumdrehen in echte Eyecatcher verwandeln. Extragroße Schleifen, künstliche Blüten oder auffällige Schnallen verleihen den Schuhen das gewisse Etwas und machen Sie zum Mittelpunkt des Outfits. Andere Modelle sind mit funkelnden Metallapplikationen, eleganten Kunstperlen oder rockigen Nieten verziert. Dadurch bekommen die Ballerinas Größe 45 einen individuellen Charakter.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

