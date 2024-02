BALLERMANN AWARD 2024

Showtime für den „Party-Oscar“ in Willingen. Der Ballermann Award wird heuer zum 16. Mal verliehen.

Die Vorbereitungen der Verleihung des wohl bedeutendsten und begehrtesten Künstlerpreises der Party- & Eventszene, des BALLERMANN AWARD, gehen in den Endspurt. Bereits zum 16. Mal werden am 17. März 2024 Künstler aus der deutschen Partyszene für herausragende Leistungen in 2023/24 mit der begehrten Auszeichnung unter der Lizenzmarke Ballermann, geehrt.

Allein die jährlichen Nominierungen sorgen in der Szene für Aufregung und hitzige Diskussionen, gilt doch der BALLERMANN AWARD als der „Party-Oscar“ der Eventszene in Deutschland.

Verliehen werden die BALLERMANN AWARDs in diesem Jahr erneut von der Firma epco-media, H.-Dieter Gross in Zusammenarbeit mit der Inhaberin der Markenrechte Ballermann®, Frau Annette Engelhardt von der BallermannRanch aus Scholen bei Bremen.

H.-Dieter Gross zeichnet u. a. für die monatlich erscheinenden und viel beachteten BALLERMANN® CHARTS verantwortlich. Gemeinsam mit den an die Ballermann®Charts angeschlossenen Discjockeys aus ganz Deutschland sowie dem Award-Komitee, erfolgte die Abstimmung und Wertung über die Künstler/in, der/die auch im Jahr 2023/24 erneut die Partyfans in Deutschland und auf Mallorca begeistern konnten. In diesem Jahr sind u.a. mit dabei: Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning, Mike Leon Grosch, Nancy Frank, Tim Toupet, Tobee, Bierkapitän, Marry, Jan Kunath, Alex Engel, Milla Pink u.v.a.m. .

Die Gesamt-Koordination wird, wie auch schon in den letzten Jahren, in Zusammenarbeit mit Alexander Frömelt durchgeführt.

Neben den zahlreichen Künstlern, Musikschaffende, Manager und Fan-Clubs haben bereits einige Kamerateams für die TV-Berichterstattung sowie freie Medien-Partner ihr Kommen zugesagt!

Hier sind nun die Eckdaten:

– Wo: Willinger Brauhaus, In den Kämpen 2, 34 508 Willingen (Upland)

– Wann: Sonntag, 17. März 2024

– Uhrzeit: Einlass 18 Uhr, Beginn ca. 19.00 Uhr

D.h. wir wollen bewusst KEINE Nachtveranstaltung daraus machen ;)

Markenhinweis: Ballermann® ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH und der Ballermann®Ranch. Die Marke Ballermann® unterstützt GUT AIDERBICHL – Die Heimat der geretteten Tiere!

