Ballermann – Das große TV-Doku-Event auf Kabel 1

„50 Jahre Ballermann“ lautet der Titel des großen TV-Doku-Events, das am Samstag, den 27. August 2022, um 20:15 Uhr bei Kabel 1, erstmals ausgestrahlt wird.

Seit fünfzig Jahren ist die kleine Strandpromenade an der Playa de Palma auf Mallorca das Lieblingsziel vieler deutscher (Party-)Touristen. Der Urlaubsexperte Peter Giesel (Achtung ABZOCKE!) führt durch die faszinierende Geschichte des Kultortes, der sich vom kargen Sandstrand zum Partyparadies entwickelt hat.

Die Spurensuche führt den bekannten TV Moderator Peter Giesel dabei zu zahlreichen Orten auf Malle sowie – natürlich – auf die Ballermann Ranch im niedersächsischen Landkreis Diepholz zu Andre Engelhardt. Dieser hatte 1994/1995 mit seiner berüchtigten Eventmarke Ballermann den Party-Hype in Deutschland und auf Mallorca ausgelöst. Keine andere Partymarke polarisiert und fasziniert mehr als Ballermann und keine andere feiert im Post-Corona-Jahr 2022 größere Erfolge (siehe Ballermann-Hit „LAYLA“). Giesel und Engelhardt plaudern über die Entwicklung des „Ballermann“ von damals bis heute und zeigen den Ballermann-Rancher in fast dreißig Jahre alten TV-Szenen in den wilden 90ern beim Aufbau der heute jedermann bekannten Kultmarke.

TV-Tipp:

„50 Jahre Ballermann“ – TV-Premiere am Samstag, den 27.08.2022, um 20:15 Uhr auf Kabel 1

Markenlizenz „Ballermann“ für die Nutzung des Sendetitels an Kabel 1 / Pro 7 (SevenOne) erteilt durch A. Engelhardt, Ballermann Ranch.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

