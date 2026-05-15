Ballermann – Mit Partys Tiere retten!

eutschlands bekannteste Partymarke Ballermann und ihre Partner positionieren sich mit dem Slogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ noch stärker im Tierschutz.

Imagewandel bei Deutschlands berüchtigtster Party- und Eventmarke? Keineswegs. Allerdings erweitert die MarkeBallermanngemeinsam mit ihren bundesdeutschen Lizenzpartnern wie z. B.Ballermann Radioseine Außenwirkung. Unter dem neuen Markenslogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ stellen sich die Partymacher noch enger an die Seite von Gut Aiderbichl, der Heimat der geretteten Tiere.

Saufen für den „Guten Zweck“?

Vorgeschichte

Inspiriert durch einen Mallorca-Urlaub in den 1990er Jahren schützte der damalige Jurastudent Andre Engelhardt die Bezeichnung „Ballermann“ als Marke.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annette, die er ebenfalls auf Mallorca kennenlernte, bauten die Engelhardts um den Begriff Ballermann Deutschlands

bekannteste Partymarke auf. Das Ehepaar Engelhardt vergibt seitdem Lizenzen für die Nutzung der Marke „Ballermann“ für eine Vielzahl von Produkten

und Dienstleistungen, darunter Deutschlands beliebtesten Handwerkersender “ Ballermann Radio“ sowie Partys, Tonträger, TV-Shows, den Party-Oscar Ballermann-Award u.v.m.Um die Marke zu schützen, führten die Engelhardts

Hunderte von Prozessen gegen unlizenzierte Nutzer und gewannen diese überwiegend. Der Bundesgerichtshof bestätigte ihre Markenrechte im Jahr 2000.

Im Jahr 2011 gründeten Annette u. Andre Engelhardt in Niedersachsen dieBallermann Ranch, die sie 2018 an die Tierschutzorganisation GUT AIDERBICHL verschenkten. Seither betreuen die Ballermann-Macher dort ehrenamtlich gerettete Pferde, Esel und Ponys, die teils aus sehr schlechter Haltung stammen. Dorthin fließt auch ein Großteil der Einnahmen, die die Engelhardts aus ihren Ballermann-Geschäften erzielen.

„Tiere sind unser Leben“, versichern die Ballermann-Markenchefs und geben gemeinsam mit ihrem exklusiven Lizenzpartner BALLERMANNN RADIO (bundesweit über DAB+) eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit den Tierrettern von GUT AIDERBICHL bekannt.

Aktuell eröffneten Engelhardts in Sichtweite der Ballermann Ranch ein neues Gut Aiderbichl Katzenland auf einem umfangreich umgebauten und sanierten Resthof, der auf 20.000 m2derzeit 46 Samtpfoten ein behagliches, glückliches Für-Immer-Zuhause bietet.

Ballermann-Partys retten Tiere

Unter dem bandneuen Markenslogan „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ stehenseit Saisonbeginn 2026 alle Markenaktivitäten der Partymarke. Dies gilt auch

für die original Ballermann-Partys, auf denen der neue Slogan Bekenntnis und Trinkspruch zugleich werden soll. So hat ein Veranstalter von Ballermann-Partys in Niedersachsen gar einen eigenen Song um das neue Markenmotto kreiert. Damit wirbt er u. a. für eine exklusive Ballermann-Partys im Landkreis Diepholz mit Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann und vielen weiteren Stars der Partyszene, setzt sich dabei aber gleichsam für Tiere in Not ein. „Wenn wir gemeinsam mit den vielen tausend Ballermännern und -frauen auf unseren Events immer wieder „Mit jedem Bier retten wir ein Tier!“ im Choranstimmen, geben wir Tieren in Not eine überaus bedeutende Stimme, die nicht unerhört bleibt und Gut Aiderbichl dabei unterstützt, noch mehr Tieren helfen zu können,“ beschreibt Annette Engelhardt das erklärte Ziel der Ballermann-Markenfamilie mit ihrem vielen Partnern überall in Deutschland.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

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