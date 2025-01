Ballermann Radio – Deutschlands erste Wahl

Bereits seit 17 Jahren begeistert der berühmt-berüchtigte Partysender BALLERMANN RADIO seine Hörer und Fans. Was als Internetsender begann, ist heute über DAB+ überall in Deutschland zu empfangen.

Mallorcafeeling rund um die Uhr

„Mit Ballermann Radio findet die Party da statt, wo ihr seid!“, verspricht Sendergeschäftsführer Klaus Drescher. Ob im Büro, auf der Baustelle oder unterwegs im Auto verbreitet der beliebte Partysender gute Laune und fröhliches Inselfeeling.

Und tatsächlich, fragt man die Malle- und Schlagerfans in Land, gilt Ballermann Radio als die erste Wahl unter den deutschen Partysendern, der die Stimmung bei Hörern*innen vor dem Partygang zum (Vor-)Glühen bringt. Mit Formaten wie dem „Ballermann Express“, „Cindys Beachbar“ oder der „Morningshow für Spätaufsteher“ liefert das Programm die besten Ballermann- und Schlagerhits, deutschen Pop, nur positive Nachrichten und eine Prise Humor zum Abschalten vom Alltag – und das Nonstop rund um die Uhr.

Es ist daher keine Überraschung, dass Ballermann Radio mittlerweile auf unzähligen Baustellen bereits ab morgens, halb zehn in Deutschland, zu hören ist. „Die machen einfach gute Laune und senden nicht ständig irgendwelche negativen Nachrichten. Da gibt es sogar bei der Arbeit was zu lachen“, so die einhellige Meinung vieler Befragten.

Aber das ist noch nicht alles, was der Ballermann-Sender zu bieten hat. Längst veranstaltet das Ballermann Radio Team eigene, offiziell lizenzierte Ballermann-Partys bei Schützenvereinen, Fußballclub und Hallenevents in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch berichten die Radio-Moderatoren regelmäßig live von Großevents und Open-Air-Veranstaltungen, wie der Ole Party-Reihe, dem Rhein-Gaudi oder dem Inselfieber im Ruhrgebiet.

Kein Wunder also, dass immer wieder Nachahmer versuchen, den Erfolg des markenoffiziellen Ballermann-Radiosenders zu kopieren. „Ballermann ist Deutschlands bekannteste Partymarke und unsere Hörer*innen und Fans wissen ganz genau zwischen Original und Kopie zu unterscheiden“, erläutert der Ballermann-Radio-Macher Klaus Drescher den anhaltenden Erfolg seines Partyradios.

Selbstverständlich berichtet Ballermann Radio auch vom und über den wohl renommiertesten Preis der Party- und Eventszene, den BALLERMANN AWARD, der von den Medien im Land auch gerne als „Party-Oscar“ bezeichnet wird. Ballermann Radio ist für seine Fans am 30. März im Willinger Brauhaus vor Ort, wenn dort die heißgegehrten Trophäen im Rahmen einer Party-Gala vergeben werden.

Als Fazit bleit festzustellen: Wer Party-pur 24/7 und dazu noch Top Infos aus der Ballermann-Szene will, kommt bei seiner Senderwahl auf DAB+ an Ballermann Radio nicht vorbei.

Über Ballermann Radio

Ballermann Radio ist Deutschlands Partysender Nummer 1 zum Tanzen und Feiern. Das beliebte Digitalradio ist per Stream, per App und bundesweit über DAB+ empfangbar, begleitet seine Hörer mit brillanter Unterhaltung durch den Tag und sorgt für beste Stimmung rund um die Uhr. Ballermann Radio – von Deutschlands Partymarke Nr. 1 „Ballermann®“ – begeistert seine Hörer mit einem abwechslungsreichen Programm in Zusammenarbeit mit angesagten Top-DJs, Moderatoren und Künstlern. Das Erfolgskonzept: pure Leidenschaft für die Musik, Spontanität, Kreativität, Aufgeschlossenheit und eine Extraportion gute Laune.

Weitere Informationen unter www.ballermann-radio.de

Download Pressematerial: www.ballermann-radio.de/pressematerial

Pressekontakt zu Ballermann®Radio:

BMR Media GmbH

Klaus Drescher (GF)

Telefon: +49 6423 5447643

E-Mail: office@bmr-radio.de

D-35083 Wetter / Hessen

www.ballermann-radio.de

Markenhinweis: “ Ballermann®“ ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und der BALLERMANN®RANCH -.“Ballermann®“ unterstützt GUT AIDERBICHL – die Heimat der geretteten Tiere.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970



http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970



http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.