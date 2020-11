Ballermann Radio macht laut

“Wir machen laut!”-Aktion des beliebtesten deutschen Partysenders erregt große Aufmerksamkeit

In wenigen Tagen beginnt die große Protestaktion unter dem Motto “Wir machen laut!” von Ballermann Radio. Der Partysender setzt sich für die Veranstaltungsbranche ein und zeigt, wie wichtig es in der Corona-Krise ist, zusammenzuhalten und nicht aufzugeben. Vom Caterer, über den Sicherheitsservice, die Reinigungskräfte, Bühnen-, Licht- und Tontechniker, Messebauer, Schausteller und all diejenigen, die ein Event organisieren und für einen reibungslosen Ablauf sorgen: Ballermann Radio möchte mit “Wir machen laut!” auf die gesamte Musik-, Kultur- und Eventbranche aufmerksam machen, die unter den Maßnahmen leidet und betroffen ist.

Am 14. November beschert das Team seinen Hörern ab 10.00 Uhr ein einmaliges Programm mit Party Nonstop, um Zuhause bei bestem Mallorcafeeling unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln zu feiern und mit den Nachbarn von Fenster zu Fenster anzustoßen. Top angesagte DJs und Entertainer wie Engel B., DJ Ramazotti, DJ Jay, DJ Havanna, Andy Luxx, Jürgen Brosda, DJ Rene, DJ Dirk und DJ Satzy zaubern eine wahre Partysause im Ballermannstyle, die noch lange Zeit in aller Munde sein wird. Bei der Aktion “Wir machen laut!” bleiben alle positiv! Doch das ist noch nicht alles. Ballermann Radio hält für die Fans einige Überraschungen bereit.

Viele Künstler zeigten sich nach einer ersten Kontaktaufnahme zur Aktion sofort interessiert, den Tag mitzugestalten. Nicht nur Mickie Krause, sondern auch Peter Wackel, Lorenz Büffel, Honk!, die Dorfrocker, Stereoact, Ina Colada und viele mehr melden sich zu Wort. Langjährige Partner wie PoolPosition, das Rheingaudi-Festival, ProEvent, Leopoldshöhe, die Medi-Dance-Group oder das Alpenmax Göttingen begeisterte die Aktion “Wir machen laut!” sofort. Auch die beiden Musiklabels Fiesta Records und Xtreme Sound sagten sofort zu. Noch jetzt erreichen das Team zahlreiche Mails, um sich der tollen Aktion anzuschließen.

Das Ballermann Radio-Team ruft auf: “Lasst uns vom Alltag abschalten und einen unvergesslichen Tag mit purer Feierlaune erleben.”

Ballermann® Radio hat seit fast 11 Jahren seinen Hauptsitz im hessischen Wetter und ist das führende Webradio für Schlager, Popschlager und Partyhits. Langjährige Kooperationen mit Partnern aus der Partyszene machen Liveübertragungen von angesagten Locations möglich und bereichern die bunte Vielfalt des Partysenders. Ballermann® ist eine geschützte Marke der A. Engelhardt – Markenkonzepte GmbH, die das gleichnamige Radio lizenziert hat.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

