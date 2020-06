Balsamico di Modena, eine italienische Delikatesse

Der Aceto Balsamico di Modena ist ein Balsamico-Essig, welcher in der Stadt Modena in Italien produziert wird. Als weltweit bekannte italienische Spezialität findet er viele Anwendungen in der guten Küche.

WIE ERKENNE ICH DEN ECHTEN BALSAMICO DI MODENA?

Der echte Aceto Balsamico di Modena darf nur in Modena hergestellt werden. Dieser Balsamico-Essig wird aus gekochtem Traubenmost gewonnen. Seine Farbe ist dunkelbraun, der unverwechselbare Geschmack süß-säuerlich und samtig. Sein Geruch ist ausgeprägt aromatisch, leicht säuerlich und angenehm duftend. Die Flaschen von Aceto Balsamico di Modena sind am Siegel erkennbar. Es gibt nur zwei Siegel, welche die Echtheit von Aceto Balsamico di Modena garantieren:

1) Balsamico DOP

2) Balsamico IGP

WIE VIELE ARTEN VON ACETO BALSAMICO DI MODENA GIBT ES?

Die meisten kennen nur den Begriff “Balsamico di Modena” oder auch Aceto Balsamico (Balsamico-Essig) di Modena.

Begriffe wie Balsamico Tradizionale oder Balsamico IGP sind fast unbekannt. Auch weiß kaum jemand, dass echter Balsamico nicht nur in der italienischen Stadt Modena, sondern auch in Reggio Emilia hergestellt wird. Es gibt also viele Arten vom “echten” Balsamico. Der Balsamico Tradizionale muss (mindestens) 12 Jahre lang, der Balsamico Tradizionale Extra Vecchio (“vecchio” bedeutet alt) mindestens 25 Jahre lang in Holzfässern reifen. Er darf ausschließlich aus Traubenmost produziert und von autorisierten Abfüllbetrieben nur in die typischen 100 ml-Fläschchen abgefüllt werden. Der Balsamico Tradizionale DOP ist die höchste Qualität von Balsamico-Essig. Er enthält keine Zusatzstoffe und keinen Zucker. Balsamico Tradizionale erkennt man am nummerierten DOP-Siegel.

Der Balsamico di Modena IGP ist ebenfalls ein “echter” Balsamico. Anders, als der Balsamico Tradizionale, darf der Balsamico IGP nur 60 Tage lang in Holzfässern reifen. Dem Traubenmost wird Weinessig (aber kein Zucker) hinzugefügt und er darf in unterschiedlichen Flaschen-Formaten abgefüllt und vermarktet werden (meistens 250 ml).

EINE ITALIENISCHE SPEZIALITÄT, DIE IN DER KÜCHE VIELFÄLTIG EINSETZBAR IST

Balsamico-Essig wird in der Küche hauptsächlich mit Salat assoziiert. Dies ist nur teilweise richtig. Es gibt hunderte von Rezepten mit Balsamico-Essig aus Modena: für Risotto, für Ravioli, für Eieromelette, für Fleisch oder Fisch und auch für besondere Desserts und Eiscremes. Wichtig: der Aceto Balsamico di Modena darf nicht gekocht werden, sondern muss am Ende des Kochvorgangs hinzugefügt werden. Sonst würden wir seinen unverwechselbaren Geschmack und sein Aroma verpassen. Eines ist sicher: Der Balsamico di Modena ist nicht nur ein Dressing, sondern eine sehr vielseitige Zutat in der Küche, die sich an viele verschiedene Rezepte anpasst.

BIO BALSAMICO: GESUND UND UMWELTFREUNDLICH

Aceto Balsamico di Modena wird auch von Trauben aus biologischem Anbau hergestellt. Wie der Balsamico-Essig wird auch der Bio-Balsamico ohne Zusatz von Zucker erzeugt. Da es sich um ein biologisches Produkt handelt, wird er ausschließlich unter Verwendung von Naturstoffen gewonnen, also ohne den Einsatz von Pestiziden und genetisch veränderten Organismen. Die Flaschen des Bio Balsamico di Modena sind zusätzlich mit dem grünen Bio-Siegel versehen. Bekannte italienische Essig-Manufakturen aus Modena wie Giuseppe Giusti und I Solai produzieren biologischen Balsamico. Er ist nicht nur lecker, sondern auch gut für die Gesundheit und gut für die Umwelt!

BEIM ITALIENISCHEN ONLINE-SHOP “OLIVENÖL AUS ITALIEN” KAUFEN SIE ORIGINALE ACETO BALSAMICO DI MODENA

Beim Online-Shop Olivenöl aus Italien kaufen Sie echten und höchstqualitativen Aceto Balsamico di Modena aus den besten Essig-Manufakturen, wie zum Beispiel Giuseppe Giusti, I Solai und Il Borgo del Balsamico. Hier finden Sie eine große Auswahl an Balsamico-Essigen, einschließlich dem Balsamico Tradizionale, Balsamico IGP und Bio Balsamico.

Außerdem zeichnet sich dieser Online-Shop durch das große Sortiment an erstklassigen Olivenölen Extra Vergine und italienischen kulinarischen Spezialitäten aus.

Im Online-Shop ” Olivenöl aus Italien ” finden Sie ausgezeichnete Balsamico-Essige un Balsamico Cremes sowie Olivenöle Extra Vergine aus ganz Italien, vom Trentino ganz im Norden bis Apulien und Sizilien im tiefen Süden des Landes.

Firmenkontakt

Rovial Group – Olivenöl aus Italien

Roberto D\\\’Angelo

Via Po 84

00198 Rom

+39 06 89270911

info@olivenoelausitalien.com

https://www.olivenoelausitalien.com/

Pressekontakt

e-Germania

Silvio Bertante

Esmarchstraße 5

40223 Düsseldorf

021193895230

kontatto@e-germania.com

http://www.e-germania.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.