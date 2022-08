BALTIC VILLAGE: Fitnesswoche „Only for girls“ mit Larissa Tissen im Oktober an der Ostsee

24. August 2022 – Vom 4. – 8. Oktober 2022 hat Ernährungscoach und Personal Trainer Larissa Tissen ein umfangreiches Programm aus Sport, Ernährung und Coaching nur für Damen im BALTIC VILLAGE an der Ostsee zusammengestellt.

„Ihr Motto lautet: Lächelnd fit werden! Und das setzt sie um. Denn Spaß kommt bei Larissa Tissen niemals zu kurz. Neben den Workouts mit vielen spannenden Übungen spricht die Trainerin außerdem in Einzel- und Gruppen-Coachings mit den Teilnehmerinnen über Ernährung, Training und das richtige Gefühl für den eigenen Körper. Wir freuen uns sehr, unseren weiblichen Gästen so ein spannendes und gesundes Programm bieten zu können“, erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE.

Die Übungen eigenen sich für Frauen jeden Alters, die fit werden und ihr Gewicht dauerhaft reduzieren wollen. Mit Disziplin, Neugierde und Sport erlernen sie einen gesunden Lebensstil. Zusätzlich zur Theorie der Ernährungslehre erleben die Teilnehmerinnen live mit ihrem eigenen Gaumen, wie die Ernährung gesund und zugleich schmackhaft gelingt. Beim Paella-Kochkurs mit Küchenmeister Michael Stöcken vom Strandrestaurant Karlsminde werden alle Sinne angesprochen. Gebucht werden kann das Angebotspaket in den Ferienhäusern der Kategorien Premium und VIP, die über eigene Saunen und Kamine verfügen.

Die Preise variieren zwischen 775 Euro und 1.275 Euro, darin enthalten sind vier Übernachtungen je nach gebuchtem Paket in der Kategorie Premium oder VIP, die Teilnahme an der Fitnesswoche mit 3x Gruppen Coaching, 3x Gruppen Workout und je nach gebuchtem Paket 1:1 Coaching und Personal Training im VIP-Paket. Außerdem enthalten sind 4x Frühstück, 3x Abendessen und ein Paella-Kochkurs. Am Abreisetag genießen die Teilnehmerinnen den Late Check Out um 16 Uhr. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de und https://baltic-village.de/angebote/only-for-girls-die-baltic-village-fitnesswoche-mit-larissa-tissen

Bildquelle: Larissa Tissen, weitere Fotos zum BALTIC VILLAGE senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Für Interviews steht Sebastian Pfläging gerne zur Verfügung.

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium und VIP angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

