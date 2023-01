BALTIC VILLAGE mit neuer Hauskategorie: Ostsee-Villa mit viel Platz für bis zu zwölf Gäste

31. Januar 2023 – „Unsere Gäste haben immer wieder nach einem größeren Haus gefragt – deshalb haben wir mit unserer Kategorie „Ostsee-Villa“ eine neue Produktkategorie geschaffen. In diesem XXL-Ferienhaus haben zehn Erwachsene und zwei Kinder Platz, auch der eigene Bootsanhänger kann mitgebracht werden. Ob Familie oder Gruppe – das große Ferienhaus ist ein echtes Raumwunder“, erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE.

Auf zwei Etagen mit insgesamt 190 Quadratmetern Wohnfläche wurden vier Schlafzimmer mit vier Doppelbetten plus einer Schlafcouch eingerichtet. Zusätzlich können zwei Kids auf der Schlafcouch im Wohnzimmer übernachten. Die Mitte des Hauses bildet im Erdgeschoss das geräumige Wohn- und Esszimmer mit gemütlichem Sofa, Esstisch und dem Kaminofen. Direkt daran schließt sich die offene Küche an, die mit ihrer Vollausstattung keine Wünsche offenlässt. Außerdem sind im Erdgeschoss das Gäste-WC und das Schlafzimmer mit Doppelbett und Schlafcouch untergebracht. Zu guter Letzt liegt auf dieser Etage ein Wohlfühlbad mit großer Sauna. Im Obergeschoss finden sich drei weitere Schlafzimmer sowie zwei weitere Wohlfühlbäder – alles mit einem Hauch von Luxus. Von weißem Marmor in den Bädern über Hochglanz-Spanndecken bis zum hochwertigen Designboden in Holzdielen-Optik abgestimmt mit einer Dekoration aus maritimen Elementen und bequemen Sitzmöbeln.

Auch der Außenbereich ist ein wahrer Hingucker: 500 Quadratmeter Garten und zwei Terrassen laden ein zu Spiel, Spaß oder Entspannung. Während eine Terrasse traditionell offen gestaltet ist, bietet Terrasse Nummer zwei einen Wintergarten. Hier kann bei jedem Wetter gemütlich draußen gesessen und sogar draußen gekocht werden. Denn in den Wintergarten wurde eine vollständig ausgestattete Außenküche integriert: Deren Herzstück ist ein großer Gasgrill mit vier Brennern und Edelstahlhaube. Komplettiert wird die Außenküche mit einem Edelstahlwaschbecken sowie einem Kühlschrank mit stylischer Innenbeleuchtung. Fünf Parkplätze gehören zur Ostsee-Villa – Platz genug für fünf Autos oder drei Autos und einen Bootsanhänger.

„Preislich liegt die Ostsee-Villa übrigens im selben Bereich wie zwei einzelne Ferienhäuser. Damit können sich unsere Gäste das kleine Plus an Gemeinschaft und Luxus gönnen, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Also am besten gleich die Verfügbarkeit checken und sofort buchen – denn unsere Ostsee-Villa ist ein Unikat und dementsprechend einmalig“, rät Sebastian Pfläging. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium und VIP angeboten. Seit 2022 können alle Social Media Begeisterten im Boho Beach House by Förde Fräulein die Work-Life-Balance an der Ostsee genießen. Anfang 2023 ist ein großes Ferienhaus der Kategorie „Ostsee-Villa“ dazu gekommen, dass zehn Erwachsenen und zwei Kindern Platz bietet. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

BALTIC VILLAGE, eine Marke der Solis Travel GmbH

Sebastian Pfläging

Gottlieb- Daimler Straße 9

24568 Kaltenkirchen

04191 / 91000-91

sebastian@baltic-village.de

http://www.baltic-village.de

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

Spandauer Damm 42C

14059 Berlin

01777037412

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

Bildquelle: @BALTIC VILLAGE