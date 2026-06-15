Bancal Hotel & Spa auf La Gomera verstärkt DACH-Aktivitäten mit WörterSee Communication. Marketing. Sales

Das Bancal Hotel & Spa positioniert sich als Rückzugsort für nachhaltigen Urlaub und authentische Naturerlebnisse

La Gomera gilt bis heute als eine der ursprünglichsten und zugleich unbekanntesten Kanareninseln mit einer einzigartigen Landschaft aus tiefen Tälern, üppigen Lorbeerwäldern und spektakulären Steilküsten. Der UNESCO-geschützte Nationalpark Garajonay zählt zu den eindrucksvollsten Naturkulissen Europas. Mitten in dieser außergewöhnlichen Umgebung befindet sich das Bancal Hotel & Spa – ein Refugium für nachhaltigen und besondere Reisen, das sich in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich im deutschen Markt etabliert hat. Nur fünf Kilometer von San Sebastián de La Gomera entfernt gelegen, verbindet das Hotel Naturerlebnis, moderne Architektur und verantwortungsbewussten Tourismus zu einem ganzheitlichen Urlaubskonzept. Die Kommunikations- und PR-Arbeit für den deutschsprachigen Markt übernimmt ab sofort WörterSee Communication. Marketing. Sales.

Die Architektur des Bancal Hotel & Spa orientiert sich an der traditionellen Terrassenbauweise La Gomeras und fügt sich harmonisch in die vulkanische Landschaft der Insel ein. Entstanden auf einer lange ungenutzten Anlage, verbindet das Hotel lokale Materialien wie Basaltstein mit moderner Architektur und schafft so ein Refugium, das Natur, Design und die Geschichte des Ortes miteinander vereint. Nachhaltigkeit ist dabei fester Bestandteil der Hotelphilosophie. Das Bancal Hotel & Spa wird vollständig elektrisch betrieben und setzt auf ein umfassendes Energiekonzept mit mehr als 2.000 Photovoltaikmodulen, die rund 40 Prozent des Energieverbrauchs decken. Ergänzend nutzt das Hotel zertifizierten Ökostrom, moderne Systeme zur Wasserwiederverwendung sowie regionale Lieferketten und beschäftigt einen hohen Anteil lokaler Mitarbeitender. Auch kulinarisch spiegelt sich dieser Ansatz wider: Die Gastronomie setzt auf lokale Produkte und interpretiert die kanarische Küche zeitgemäß und hochwertig neu.

Für 2026 verfolgt das Bancal Hotel & Spa das klare Ziel, seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiter auszubauen. Geplant sind unter anderem eine weitere Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs, die Verringerung von Einwegkunststoffen sowie zusätzliche Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig setzt das Hotel weiterhin auf lokale Beschäftigung und die enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten. „Unser Ziel ist es, Bancal Hotel & Spa als eines der führenden nachhaltigen Hideaways auf den Kanaren weiterzuentwickeln – ohne dabei die Authentizität La Gomeras zu verlieren. Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine langfristige Verantwortung gegenüber der Insel, ihrer Natur und den Menschen, die hier leben“, erklärt David Aguiar, CEO des Bancal Hotel & Spa.Kulinarischer Mittelpunkt ist das Restaurant Larrife, das sich 92 Meter über dem Meeresspiegel befindet und einen spektakulären Blick auf Teneriffa und den Teide bietet. Highlight des Restaurants ist eine traditionelle Inselküche, die zeitgemäß und hochwertig neu. Interpretiert wird. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf ganzheitlichem Wohlbefinden. Das AUALA Wellness & Spa kombiniert Hydrotherapie, Halotherapie-Salzkabinen, individuelle Treatments und Yogaklassen mit der Ruhe der umliegenden Natur. Ergänzt wird das Angebot durch Aktivitäten wie Wandern, Radsport oder lokale Handwerksworkshops. Mit seiner Lage oberhalb des Atlantiks, den großzügigen Zimmern und Suiten mit Meerblick sowie einem klaren Fokus auf verantwortungsbewusstes Reisen richtet sich das Bancal Hotel & Spa an Gäste, die bewusst reisen und die authentische Seite der Kanaren entdecken möchten.

„Das Bancal Hotel & Spa steht für eine besondere Form des Reisens und verbindet einen außergewöhnlichen Ort mit Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns darauf, die Positionierung des Hauses im DACH-Markt weiter auszubauen“, sagt Petra Koslowski, Managing Director WörterSee Communication. Marketing. Sales. Extra-Tipp: Nur rund zwei Kilometer vom Hotel entfernt liegt die versteckte Naturbucht Playa de Ávalos mit schwarzem Vulkansand und kristallklarem Wasser – einer der ursprünglichsten Orte der Insel.

Weitere Informationen: https://www.bancalhotel.com

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Bildquelle: Bancal Hotel & Spa