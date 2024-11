Barhopping leicht gemacht

Acht Weltklasse-Bars in Hongkong, die auf keiner Bucket List fehlen sollten

Hongkong / Frankfurt, 08. November 2024. Nach dem jüngsten Erfolg Hongkongs bei den „Asia“s 50 Best Bars 2024“ stehen die Bars der Stadt weltweit im Rampenlicht. Neun Hongkonger Bars haben es auf die Liste geschafft und damit das breite Spektrum an Trends und Innovatoren in der Bar-Szene hervorgehoben. Hier sind acht Top-Bars in Hongkong, die Besucher der Millionenmetropole unbedingt auf ihre Bucket List setzen sollten. Von preisgekrönten Klassikern bis hin zu angesagten Newcomern ist für jeden Geschmack etwas dabei.

1. Bar Leone (Nr. 1, Asia“s 50 Best Bars 2024 & Nr. 2 World“s 50 Best Bars 2024)

Dank Lorenzo Antinori ist diese Bar nicht nur ein Newcomer, sondern auch die erste Bar, die bei ihrer Premiere direkt den Spitzenplatz erreichte. Mit seinem Konzept der „Cocktail popolari“ verleiht Antinori klassischen Drinks eine entspannte, italienische Note – und das berühmte Mortadella-Sandwich ist ein Muss.

2. COA (Nr. 4, Asia“s 50 Best Bars 2024 & Nr. 18 World“s 50 Best Bars 2024)

Diese Bar, geleitet von Jay Khan, ist eine Hommage an Agave. Mit über 200 Tequila- und Mezcal-Sorten bleibt COA eine der besten Adressen für Fans mexikanischer Spirituosen.

3. The Aubrey (Nr. 10, Asia“s 50 Best Bars 2024)

Ein modernes Izakaya im Mandarin Oriental, das mit japanischen Spirituosen experimentiert und saisonale Zutaten aus Japan feiert. Perfekt für eine exklusive Omakase-Erfahrung mit Ausblick auf den Hafen.

4. The Savory Project (Nr. 19, Asia“s 50 Best Bars 2024 & Nr. 82 World“s 50 Best Bars 2024)

Das neue Highlight in Soho von Jay Khan und Ajit Gurung setzt auf herzhafte Aromen in Cocktails, die von Essensgeschmäckern inspiriert sind. Von japanischer Sojasoße bis hin zu Rinderjerky – hier werden klassische Geschmackserwartungen auf den Kopf gestellt.

5. Penicillin (Nr. 24, Asia“s 50 Best Bars 2024)

Diese Bar von Laura und Agung Prabowo ist mit einem geschlossenen Kreislauf für Zutaten und einer klimafreundlichen Menügestaltung ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit.

6. GOKAN

Shingo Gokan lädt in seine neue Bar ein, die auf den fünf Geschmacksrichtungen und Farben der japanischen Küche basiert. Ein Muss für Fans japanischer Cocktails und raffinierter Aromen.

7. Kinsman

Diese Bar ehrt Hongkong mit kantonesischen Spirituosen und modernem Design, das an die Filmästhetik von Wong Kar-wai erinnert.

8. The Opposites

Antonio Lai und Samuel Kwok feiern die Kunst der Gegensätze. Ihre Cocktails werden im Duo serviert, um kontrastierende Geschmacksrichtungen und Stile zu vereinen.

Mehr Informationen zu Hongkongs pulsierender Bar-Szene sind auf der Webseite des Hong Kong Tourism Board zu finden.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: Bar Leone / Hong Kong Tourism Board