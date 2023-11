Basketball und Luftfahrt im Einklang: Panathinaikos BC fliegt mit Corendon Airlines

Zwei Gewinner kommen zusammen: Der erfolgreiche griechische Basketballclub Panathinaikos BC nutzt in der Saison 2023/24 Corendon Airlines für seine Auswärtsspiele in Europa. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht die „Airline der Erstflüge“, die unter anderem Direktverbindungen aus Europa zu den griechischen Inseln anbietet, ihre langjährige Unterstützung für den Breitensport. Der erste Flug mit Corendon Airlines führte das Basketballteam am 2. November 2023 von Athen nach Barcelona zum anstehenden EuroLeague-Match gegen den FC Barcelona.

Bis heute hat Panathinaikos 39 Meisterschaften und 66 Titel errungen. Diese eindrucksvolle Erfolgsgeschichte will der Verein – der vom ehemaligen türkischen Basketball-Nationalspieler Ergin Ataman trainiert wird – als Partner von Corendon Airlines fortsetzen. Nach der Unterzeichnung der Partnerschaft am Athener Flughafen Eleftherios Venizelos tauschten Mannschaft und Piloten symbolische Geschenke aus (ein Trainings-Jersey gegen ein Corendon Airlines-Flugzeugmodell) und posierten für ein Fotoshooting auf dem Vorfeld, bevor der Flieger zum Match nach Barcelona startete.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit einem so etablierten Verein wie Panathinaikos BC zusammenarbeiten können“, sagte Yildiray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir viele Sportler und Vereine unterstützt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unsere Partnerschaft dem Team von Panathinaikos ebenfalls Glück und Erfolg bringt.“

„Corendon Airlines und Panathinaikos BC bringen Fans und Reisende aus verschiedenen Ländern zusammen“, ergänzt Serafeim Voulgaris, Direktor für Strategische Partnerschaften bei dem Basketballteam. „Diese Leidenschaft wollen wir weiter ausbauen und gemeinsam kreative Lösungen für Destinationsreisen finden.“

Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

