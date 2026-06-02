Battery Show 2026: BURGER GROUP zeigt flexible Aktuator-Plattformen und Lösungen für Thermo- und Batterielademanagement

Innovationen zur Elektrifizierung vom 9.-11. Juni 2026 in Stuttgart live erleben

Schonach/Schwarzwald, den 02.06. 2026 – Steigende Anforderungen an Thermomanagement, Bauraum und Variantenvielfalt verändern die Entwicklung mechatronischer Komponenten für elektrifizierte Fahrzeuge grundlegend. Auf der Battery Show Europe 2026 in Stuttgart zeigt die BURGER GROUP ( www.burger-group.com), ein internationaler Systemanbieter für mechatronische Antriebslösungen auf Basis modularer Plattformen, technologische Ansätze für diese Herausforderungen – von modularen Aktuator-Plattformen über integrierte Thermomanagementmodule bis hin zu komplexen stromführenden Baugruppen für batterieelektrische und hybride Antriebssysteme.

Fachbesucher erhalten am Messestand in Halle 5, Stand B-40, Einblicke in die Realisierung plattformbasierter Lösungen mit hoher Systemintegration sowie in den Ansatz der BURGER GROUP, Systemverantwortung über den gesamten Entwicklungs- und Industrialisierungsprozess hinweg zu übernehmen. Beispiele und aktuelle Entwicklungen können ebenso wie konkrete Anwendungsfragen direkt mit den Experten der BURGER GROUP persönlich diskutiert werden.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Lösungen für integrierte Thermomanagementsysteme auf Grundlage modularer Aktuator-Plattformen. Ergänzt wird das Portfolio durch weitere Lösungen für die Elektrifizierung:

-Thermomanagement-Lösungen auf Basis modularer Aktuator-Plattformen

Steigende Anforderungen an Thermomanagementsysteme erhöhen den Druck auf Bauraum, Schnittstellen und Systemkomplexität. Standardisierte Cartridge-Ventile ermöglichen hier durch eine zentrale Ansteuerung kompaktere und besser skalier-bare Systemarchitekturen. Der Vorteil: bislang benötigte dezentrale Einzelventile lassen sich so in integrierten Thermomanagementmodulen bündeln. Die modulare Plattformarchitektur bildet die Grundlage für skalierbare Systemlösungen in Anwendungen für Automotive, Truck und Off-Highway.

-Flexible Aktuator-Plattformen für unterschiedliche Fahrzeugsegmente

Die Variantenvielfalt elektrifizierter Fahrzeuge erhöht den Entwicklungsaufwand mechatronischer Komponenten. Modulare Aktuator-Plattformen mit flexiblen elektrischen Schnittstellen sind als Baukastenlösung ausgelegt und schaffen die Grundlage für den Einsatz über unterschiedliche Anwendungen hinweg – vom PKW über Nutzfahrzeug und Agrartechnik bis hin zu Off-Highway Anwendungen. Sie er-möglichen plattformbasierte und skalierbare Lösungen über verschiedene Fahrzeugsegmente hinweg.

-Komplexe stromführende Baugruppen für das Batterielademanagement

Stromführende Baugruppen für batterieelektrische und hybride Antriebssysteme stellen höchste Anforderungen an Design, Materialauswahl, Fertigungstechnologien und Qualitätssicherung. Unterschiedliche Fertigungstechnologien – von Metallverarbeitung und Schweiß- und Fügetechnik bis hin zu Montage, Verguss und Prüfung – müssen dabei präzise aufeinander abgestimmt werden. Die integrierte Umsetzung dieser Fertigungsschritte aus einer Hand reduziert Schnittstellen, vereinfacht die Abstimmung entlang der Lieferkette und schafft die Grundlage für ei-ne hohe Systemintegration.

Für fachliche Rückfragen und vertiefende Einblicke steht das Team der BURGER GROUP während der Messe in Halle 5, Stand B-40, zur Verfügung.

Die BURGER GROUP zählt zu den führenden Systempartnern der Getriebetechnik und Mechatronik und löst Antriebsaufgaben auf höchstem Niveau. Als Komplettanbieter für kundenspezifische Antriebstechnik zeichnet sich die mittelständische Gruppe durch gebündelte Kompetenz, höchste Präzision und innovative Entwicklungen aus. An acht Standorten in Europa, Kanada und der Schweiz entstehen individuelle, ganzheitliche Antriebslösungen aus einer Hand – von der Entwicklung über Konstruktion, Musterbau und Teilefertigung bis hin zur Zwischen- und Endmontage. Mit über 170 Jahren Erfahrung in der Antriebsentwicklung, zukunftsweisenden Fertigungstechnologien und innovativen Lösungen entsteht für jede Anwendung der passende Antrieb.

Kontakt

BURGER GROUP

Cathrin Ferus

Hermann-Burger-Straße 31

78136 Schonach im Schwarzwald

01792164845



http://www.burger-group.com

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