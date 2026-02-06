bauantrag-check.de jetzt online verfügbar

Der beste und schnellste Weg zu erfahren, wann eine Baugenehmigung notwendig ist – für Hausbesitzer und Immobilienkäufer

Bauantrag-Check.de ist ein von einer erfahrenen Architektin entwickeltes Online-Tool, ab sofort verfügbar unter https://bauantrag-check.de Die Plattform liefert in unter 5 Minuten eine bundeslandspezifische Antwort auf die meistgestellte Frage aller Bauherren: „Brauche ich eine Baugenehmigung?“ – ohne Fachchinesisch, ohne stundenlanges Recherchieren, für nur 9,99 Euro.

Deutschland, 6. Februar 2026 – Der schnellste Weg zur Antwort auf die Frage „Wann ist eine Baugenehmigung notwendig?“ ist ab heute online: Mit Bauantrag-Check.de steht ein digitales Tool zur Verfügung, das die baurechtliche Erstprüfung revolutioniert. In nur 5 Minuten erhalten Hausbesitzer und Immobilienkäufer eine fundierte Ersteinschätzung – noch bevor teure Berater beauftragt oder Kaufverträge unterschrieben werden.

Das Problem: Tausende Bauherren kaufen blind

Jährlich werden in Deutschland über 200.000 Bauanträge gestellt – viele davon verzögert, unvollständig oder abgelehnt, weil grundlegende baurechtliche Fragen nicht frühzeitig geklärt wurden. Besonders dramatisch: Immobilienkäufer, die erst nach dem Kauf feststellen, dass ihre Umbaupläne nicht genehmigungsfähig sind. Die Folgen reichen von zusätzlichen Kosten in Höhe von 10.000 bis 30.000 Euro bis hin zur kompletten Unverwertbarkeit des „Traumgrundstücks“.

Bauantrag-Check.de setzt genau hier an: strukturierte, bundeslandspezifische Ersteinschätzung in 5 Minuten statt Wochen – verständlich, praxisnah und ohne Juristendeutsch. Für nur 9,99 Euro.

So funktioniert Bauantrag-Check.de

Das Tool führt Nutzer durch einen intelligenten Fragenkatalog und berücksichtigt dabei die spezifischen Bauvorschriften jedes Bundeslandes. Am Ende steht eine klare Antwort auf zwei zentrale Fragen:

– Ist mein Vorhaben genehmigungspflichtig?

– Mit welchen baurechtlichen Hürden muss ich rechnen?

„Ein Interessent kaufte ein Grundstück zu günstigen Zinsen samt genehmigtem Projekt für ein Mehrfamilienhaus – energieeffizient sollte es werden“, berichtet die Gründerin, freischaffende Architektin. „Erst nach dem Kauf stellte sich heraus: Ein Energieeffizienzhaus in der geplanten Form war baurechtlich nicht umsetzbar. Das Gebäude hätte höher gebaut werden müssen, als die Baugenehmigung zuließ. Der Traum vom energieeffizienten Mehrfamilienhaus: gescheitert.“

Ein weiterer Fall zeigt die Tücken der Praxis: „Ein Hauskäufer wollte sein kleineres Haus erweitern – so wie der Nachbar es auch getan hatte. Problem: Der Nachbar hatte keine Genehmigung. Der neue Eigentümer musste sich an die geltenden Regeln halten und bekam am Ende nicht das, was er sich vorgestellt hatte.“

Genau solche Szenarien will Bauantrag-Check.de verhindern – bevor der erste Euro fließt.

Zwei Zielgruppen, eine Mission: Böse Überraschungen vermeiden

Für Immobilienkäufer:

Prüfen Sie VOR dem Kauf, ob Ihre geplanten Umbauten (Anbau, Aufstockung, Dachausbau, Mehrfamilienhaus) überhaupt möglich sind. Vermeiden Sie den Kauf einer Immobilie oder eines Grundstücks, das Ihr Traumhaus nie werden kann.

Für Hausbesitzer:

Erhalten Sie in 5 Minuten Klarheit, ob Ihr geplantes Projekt (Carport, Wintergarten, Terrasse, Poolhaus, Anbau) eine Baugenehmigung benötigt – und welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.

Praxiswissen statt Theorie

Anders als juristische Standardratgeber basiert Bauantrag-Check.de auf 10 Jahren praktischer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Bauämtern und in der Genehmigungsplanung. Der Fokus liegt auf den Fragen, die in der Realität wirklich entscheiden – nicht auf theoretischem Paragrafen-Wissen.

„Es geht nicht darum, die Beratung durch Architekten oder Juristen zu ersetzen“, erklärt die Entwicklerin. „Sondern darum, früh Klarheit zu schaffen: Ist mein Projekt grundsätzlich machbar? Wo sollte ich genauer hinschauen? Und lohnt sich überhaupt der nächste Schritt?“

Nach dem Check: Beratung auf Wunsch

Wer nach der digitalen Ersteinschätzung eine persönliche Beratung wünscht, kann innerhalb von 48 Stunden einen Beratungstermin vereinbaren. Auch unverbindliche Angebote für die weitere Planung werden auf Anfrage per E-Mail erstellt.

Verfügbarkeit und Preise

Bauantrag-Check.de ist ab sofort unter https://bauantrag-check.de verfügbar. Die digitale Ersteinschätzung kostet 9,99 Euro und dauert weniger als 5 Minuten. Der Service ist deutschlandweit verfügbar und berücksichtigt die Bauvorschriften aller 16 Bundesländer.

Interessenten finden auf https://bauantrag-check.de einen sofortigen Zugang zum Tool sowie weitere Informationen zu den bundeslandspezifischen Bauvorschriften.

Über das Unternehmen

Bauantrag-Check.de wurde von einer freischaffenden Architektin mit Schwerpunkt Baurecht und Leistungsphasen 1-4 (Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung) entwickelt. Das Tool basiert auf 10 Jahren praktischer Erfahrung in der Bauantragsstellung und kennt die typischen Stolpersteine, die Bauherren Zeit, Geld und Nerven kosten.

Weitere Informationen unter https://bauantrag-check.de

Bauantrag-Check ist ein digitales Orientierungstool für private Bauherren in Deutschland. Das von einer Architektin entwickelte Online-Tool bietet eine erste Einschätzung zur möglichen Genehmigungspflicht von Bauvorhaben – basierend auf den Landesbauordnungen der 16 Bundesländer. Nutzer erhalten Hinweise, auf welche baurechtlichen Aspekte sie bei ihrem Projekt achten sollten. Bei Bedarf ist innerhalb von 48 Stunden ein direktes Gespräch mit einer Architektin möglich. www.bauantrag-check.de

Kontakt

bauantrag-check

Natasa Antonic

Elsa-Brändström-Str. 50

97422 Schweinfurt

017663861065



https://bauantrag-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.