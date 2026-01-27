Bauantrag-Check: In 48 Stunden zur Architektin

Sofortige Ersteinschätzung zur Genehmigungspflicht und direkter Zugang zur Architektin – ohne Callcenter, ohne Vermittler, ohne Verkaufsgespräche

Bauherren in Deutschland kennen das Problem: Sie planen einen Anbau, Umbau oder Dachausbau und brauchen schnell Klarheit. Ist eine Baugenehmigung erforderlich? Welche Vorschriften gelten? Und wer kann fachlich weiterhelfen – ohne dass man wochenlang auf Termine wartet oder in Verkaufsgespräche gezogen wird?

Bauantrag-Check liefert genau diese Klarheit. Das digitale Orientierungstool wurde von einer Architektin entwickelt und bietet Bauherren zwei entscheidende Vorteile: eine sofortige Ersteinschätzung zur Genehmigungspflicht und bei Bedarf innerhalb von 48 Stunden direkten Kontakt zu einer qualifizierten Architektin.

Sofortige Orientierung statt wochenlanger Wartezeit. Während Bauherren bei klassischen Architekturbüros oft Wochen auf einen ersten Termin warten, liefert Bauantrag-Check die Ersteinschätzung in wenigen Minuten. Das Tool analysiert das geplante Bauvorhaben auf Basis der Landesbauordnungen aller 16 deutschen Bundesländer und zeigt, ob eine Genehmigung voraussichtlich erforderlich ist – und auf welche baurechtlichen Aspekte der Bauherr achten sollte.

Diese Orientierung ist mehr als eine oberflächliche Auskunft. Sie basiert auf dem Fachwissen einer Architektin, die das Tool aus der Praxis heraus entwickelt hat. Die typischen Fragen von Bauherren – Brauche ich für meinen Carport eine Genehmigung? Was gilt beim Dachausbau in meinem Bundesland? Welche Abstände muss ich einhalten? – fließen direkt in die Logik des Tools ein.

Direkter Zugang zur Architektin in 48 Stunden. Viele Bauherren brauchen nach der ersten Orientierung weiterführende Unterstützung. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil von Bauantrag-Check: Wer Beratungsbedarf hat, kann innerhalb von 48 Stunden ein direktes Gespräch mit einer Architektin führen.

Das unterscheidet Bauantrag-Check grundlegend von anderen Angeboten. Bei vielen Plattformen sprechen Bauherren zunächst mit Vertriebsmitarbeitern oder werden an unbekannte Freelancer vermittelt. Bei Bauantrag-Check gibt es diesen Umweg nicht. Der Kontakt führt direkt zur Fachfrau – ohne Callcenter, ohne Vermittlungsebene, ohne vorgeschaltete Verkaufsgespräche.

Fachkompetenz statt Vertriebsstruktur. Der Grund für diesen Unterschied liegt im Ursprung des Tools. Bauantrag-Check wurde nicht von einem Tech-Start-up entwickelt, das Bauherren als Leads betrachtet. Es wurde von einer Architektin entwickelt, die weiß, was Bauherren wirklich brauchen: zunächst Orientierung, dann – wenn gewünscht – fachliche Unterstützung.

Diese Haltung spiegelt sich im gesamten Angebot wider. Das Tool ist auf praktischen Nutzen ausgerichtet, nicht auf Verkaufsziele. Die Ersteinschätzung liefert echte Inhalte, keine Marketingversprechen. Und der Weg zur Architektin ist kurz und direkt.

Für welche Bauvorhaben eignet sich Bauantrag-Check? Das Tool deckt alle typischen Projekte privater Bauherren ab: Carport und Garage, Gartenhaus und Geräteschuppen, Wintergarten und Terrassenüberdachung, Anbau und Umbau, Dachausbau und Dachgaube, Pool, Balkon, Pergola und viele weitere Vorhaben.

Bauherren erhalten zu jedem dieser Projekte eine bundeslandspezifische Einschätzung. Denn was in Bayern genehmigungsfrei ist, kann in Berlin oder NRW eine Genehmigung erfordern. Bauantrag-Check kennt diese Unterschiede und berücksichtigt sie in der Auswertung.

Der schnellste Weg zur Klarheit. Bauherren, die wissen wollen, ob ihr Vorhaben genehmigungspflichtig ist, finden mit Bauantrag-Check den schnellsten Weg zur Antwort. Die Ersteinschätzung ist in wenigen Minuten verfügbar. Und wer danach professionelle Unterstützung braucht, spricht innerhalb von 48 Stunden direkt mit einer Architektin – nicht mit einem Verkäufer, nicht mit einem Callcenter, nicht mit einem zufällig vermittelten Freelancer.

Das ist der Anspruch von Bauantrag-Check: echte Orientierung, echter Fachkontakt, echter Nutzen für Bauherren.

Weitere Informationen unter https://bauantrag-check.de

Hinweis: Bauantrag-Check bietet eine unverbindliche baurechtliche Orientierung. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen ausschließlich die zuständigen Bauaufsichtsbehörden.

