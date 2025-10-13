BAUCOR® stärkt CNC- und Industriemesser-Kompetenz

BAUCOR® erweitert sein CNC- und Industriemesser-Portfolio, stärkt Innovation, Präzision und globale Präsenz, um Kunden weltweit effizientere, langlebige und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

MANNHEIM, Deutschland und IRVINE, Kalifornien – 13. Oktober 2025 – BAUCOR®, einer der weltweit führenden Hersteller von Präzisions-Schneidwerkzeugen, CNC-Werkzeugen und Industriemessern, hat sein Dienstleistungsangebot in diesem Bereich mit einer erweiterten Produktlinie, die speziell auf die Anforderungen der modernen Fertigung zugeschnitten ist, erweitert. Mit Standorten in Mannheim und Irvine konzentriert sich BAUCOR® auf Leistung, Präzision und Langlebigkeit und bietet hochentwickelte Vollhartmetallwerkzeuge – darunter Fräser, Gewindebohrer, Bohrer und Reibahlen – sowie bedarfsgerecht gefertigte Industriemesser für anspruchsvolle Anwendungen in der Papierindustrie, Verpackungsindustrie, Kartonindustrie, Folienindustrie, Batterieindustrie, Kunststoffindustrie, Textilindustrie, Filmschneidklingen, und Chipfertigungindustrie.

Die Bohrerherstellung und CNC-Werkzeugdesign-Dienstleistungen von BAUCOR® vereinen modernste Fertigungstechnologien mit strengsten Qualitätskontrollen, um Lösungen zu liefern, die Effizienz steigern, Ausfallzeiten reduzieren und die Präzision der Produktionsprozesse erhöhen.

BAUCOR® fertigt kundenspezifische CNC-Werkzeuge und individuelle Werkzeuglösungen, die exakt auf die Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind – von der Konzeptphase bis zur Serienfertigung.

Mit seinem fortschrittlichen Ingenieurwissen und seiner bedarfsgerechten Produktion hebt sich Baucor in der Branche hervor, indem das Unternehmen maßgeschneiderte Fertigungslösungen liefert, die auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind.

Erweiterte Produktpalette für maßgeschneiderte CNC-Werkzeuge

BAUCOR®“s neu entwickelte Schaftfräser bieten höchste Präzision und Vielseitigkeit. Ob Kugelkopffräser für komplexe 3D-Konturen, Eckenradiusfräser für erhöhte Standzeit oder Mehrschneidenfräser für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung – jedes Werkzeug ist ein Meisterstück ingenieurtechnischer Präzision.

Im Bereich der Gewindebohrer liefert BAUCOR® Lösungen für perfekte Gewinde in unterschiedlichsten Materialien. Spiralnut-, Gerade-Nut-, Form- und Grundloch-Gewindebohrer gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und Maßhaltigkeit – auch in schwierigen Werkstoffen wie Titan oder Inconel.

Die neu konzipierten CNC-Bohrer zeichnen sich durch exakte Zentrierung, optimale Spanabfuhr und hohe Lebensdauer aus. Von Stufenbohrern bis zu Zentrierbohrern bietet BAUCOR® Werkzeuge für jede Bohranwendung.

Ergänzend sorgen CNC-Reibahlen – einschließlich verstellbarer, spiralgenuteter und Hartmetall-bestückter Varianten – für makellose Oberflächen und präzise Toleranzen.

Präzision in Schneidtechnologie und Industriemessern

Neben CNC-Werkzeugen ist BAUCOR® auch ein führender Hersteller von Industriemessern für vielfältige Anwendungen in Verpackung, Papierverarbeitung, Batterieproduktion und Metallbearbeitung.

Das Sortiment umfasst:

Kreismesser und Rotationsmesser für effizientes Schneiden und Längsschneiden

Rundschneidemesser für hochpräzise Trennvorgänge in der Folien- und Vliesstoffverarbeitung

Verpackungsmesser und -klingen für saubere, zuverlässige Schnitte

Hartmetallmesser und Keramikklingen für abrasive oder korrosive Materialien

Guillotinemesser für Papier-, Folien- und Metallzuschnitte

Alle Präzisions-Schneidwerkzeuge werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllen die höchsten industriellen Standards. BAUCOR® bietet dabei auch maßgeschneiderte Ausführungen, um den individuellen Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Innovation und Kundennähe als Markenzeichen

„Unsere kundenspezifischen CNC-Werkzeuge und Präzisions-Schneidlösungen sind darauf ausgelegt, Produktivität und Präzision in der Fertigung zu maximieren“, sagt Faruk Guney, Gründer von BAUCOR®.

„Mit modernsten Designs und kompromissloser Qualität setzen wir neue Maßstäbe in der Bohrerherstellung und im CNC-Werkzeugdesign.“

Über BAUCOR®

BAUCOR® ist ein global führender Hersteller von Industriemessern, Vollhartmetallwerkzeugen und kundenspezifischen CNC-Werkzeugen.

Unterstützt von Norck Inc. und Norck GmbH beliefert das Unternehmen weltweit führende Branchen mit innovativen, hochwertigen Werkzeuglösungen, die Präzision, Effizienz und Langlebigkeit vereinen.

Baucor Global GmbH ein weltweit anerkannter Hersteller und Lieferant von hochwertigen Standard- und kundenspezifischen Industrieklingen, Maschinenmesser, medizinischen Klingen und Präzisionsverschleißteilen und Werkzeugen.

