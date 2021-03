Baugenehmigung für 116 geförderte Wohnungen in Nürnberg erteilt

Schultheiß Projektentwicklung AG baut demnächst in der Wörnitzstraße

Die Planungs- und Genehmigungsphase bei der Projektentwicklung von Immobilien ist kein Sprint, sondern oft ein Marathon. Umso größer ist die Freude, wenn in dieser Phase ein entscheidender Meilenstein erreicht wird: die erteilte Baugenehmigung. Ebendiese hat die Schultheiß Projektentwicklung AG nun für eines ihrer Neubauprojekte im Nürnberger Südwesten erhalten. Damit können die Bauarbeiten in der Wörnitzstraße beginnen.

Grund zur Freude herrscht aber nicht nur im Hause Schultheiß, sondern auch beim neuen Eigentümer der geplanten Wohnanlage: der Allianz Real Estate. Der Verkauf an den weltweit größten Immobilieninvestor war für die Schultheiß Projektentwicklung AG Bestandteil des umsatzstärksten Deals in der bisherigen Unternehmensgeschichte. “Uns ist bewusst, wie wichtig solche Bauvorhaben für unsere Region sind. Wir konnten bereits im Jahr 2020 zahlreiche Projekte im geförderten Wohnbau umsetzen, und ich freue mich, dass es in diesem Jahr mit einem tollen Team und starken Partnerschaften weiter steil bergauf geht”, so Michael Kopper, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG.

Moderne Wohnanlage mit 116 EOF-Wohnungen

In der Wörnitzstraße im Nürnberger Bezirk Röthenbach-West wird eine moderne Wohnanlage mit 116 EOF-Wohnungen entstehen. Dabei handelt es sich um öffentlich geförderte Wohnungen, bei denen die zukünftigen Mieter einen einkommensabhängigen Zuschuss erhalten. Die Wohnungen verteilen sich auf drei Mehrfamilienhäuser, die alle im nachhaltigen KfW-55-Standard sowie barrierefrei errichtet werden. Das bedeutet für zukünftige Bewohner nicht nur einen sehr geringen Energieverbrauch mit niedrigen Energiekosten, sondern auch maximale Bewegungsfreiheit im Alter oder bei Krankheit.

Die Gesamtfertigstellung der Wohnungen wird voraussichtlich im Oktober 2022 erfolgen.

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 130 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer.

Über Allianz Real Estate

Allianz Real Estate ist ein PIMCO-Unternehmen und umfasst die Allianz Real Estate GmbH, Allianz Real Estate of America sowie deren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Allianz Real Estate ist der strategische Immobilien-Investmentmanager der Allianz Gruppe und hat sich zum weltweit größten Immobilieninvestor entwickelt. Das Unternehmen konzipiert und realisiert weltweit maßgeschneiderte Portfolio- und Anlagestrategien im Auftrag von global agierenden, haftungsorientierten Investoren und schafft durch direkte und indirekte Investitionen sowie Immobilienfinanzierungen einen langfristigen Mehrwert für seine Kunden.

Das operative Management der Investitionen und Assets erfolgt von 19 Standorten aus, verteilt auf Gateway-Cities in vier Regionen (Westeuropa, Nord- und Mitteleuropa, USA und Asien-Pazifik). Zum 30. September 2020 verwaltete die Allianz Real Estate ein Vermögen in Höhe von 71 Milliarden Euro. Weitere Informationen erhalten Sie hier: http://www.allianz-realestate.com

