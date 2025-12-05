Bauindustrie

Kunststoff baut Zukunft: Additiv, adaptiv, attraktiv

Kunststoffe spielen eine immer größere Rolle im modernen Bauwesen – ob innovativer Leichtbau oder 3D-Druck. Gegenüber klassischen Baumaterialien sparen sie Ressourcen, Kosten und verringern Emissionen. Zusätzlich überzeugen Kunststoffe mit multifunktionalen Eigenschaften und ermöglichen eine kreative Architektur.

Die Baubranche steht unter Druck: Sand und Kies werden knapp, in den Städten fehlt Wohnraum. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Eine Herausforderung.

Aus Kunststoff gebaut: schonender und leistungsfähiger

Laut einer aktuellen Studie des Wuppertal Instituts zählt die Bauwirtschaft zu den rohstoffintensivsten Branchen. Sie verursacht fast die Hälfte des globalen Rohstoffabbaus, verbraucht ein Drittel der Energie und ist für rund 32 Prozent der weltweiten CO-Emissionen verantwortlich. Beim Bau, Umbau und Abriss fallen zudem große Abfallmengen an – in der EU etwa 36 Prozent des gesamten Müllaufkommens. Die Konsequenz: Wachsende Städte brauchen Bauweisen, die mit weniger Material mehr leisten. Die Lösung: Kunststoffe.

Denn Kunststoffe sind leicht, belastbar und vielseitig formbar. Sie dämmen, leiten, schützen – dauerhaft. Herausragend ist ihre Materialeffizienz: Durch gezielte Faser-Verstärkung wird Kunststoff extrem stabil bei minimalem Volumen. Fensterrahmen, Rohre oder Dämmstoffe bestehen bereits mehrheitlich aus Kunststoff, zunehmend werden auch Kunststoff-Fassadensysteme eingesetzt. Der europäische Bausektor verbraucht dafür rund 10 Millionen Tonnen pro Jahr – 20 Prozent des gesamten Kunststoffbedarfs. Aufgrund der Vorteile: Tendenz steigend.

Leichtbauten vom 3-D-Drucker: schneller und effizienter

Vor allem der Leichtbau hat Zukunft: „Durch Leichtbau lässt sich in Städten dringend benötigter Wohnraum schaffen, indem auf bestehende Gebäude weitere Stockwerke aufgesetzt werden, ohne die Fundamente zu überlasten. Brücken in Leichtbauweise benötigen leichtere Fundamente und können schneller errichtet werden“, sagt Prof. Dr. Markus Milwich vom Kompetenzzentrum Polymere und Faserverbunde der DITF.

Leichtbau bedeutet mehr als Gewichtsreduktion – er ist ein strategisches Prinzip für die urbane Transformation: von Wohnungsbau, Nachverdichtung und hybriden Konstruktionen über Infrastruktur, digitale Bauprozesse und funktionsintegrierte Fassaden. Der 3D-Druck mit Polymeren geht noch weiter. In den USA, den Niederlanden und China entstehen ganze Häuser aus der Düse – mit polymermodifiziertem Mörtel oder Granulat aus Recyclingkunststoff. Das spart Zeit, Material und Transportkosten. Keine Schalung. Kein Verschnitt. Ein Haus kann in nur 24 Stunden entstehen.

Nachhaltigkeit via Plastik-Mix: stabiler und zukunftssicherer

Durch Compounding und Faserverstärkung lassen sich Kunststoffe gezielt für den Bau optimieren – etwa durch den Einsatz von Glas- oder Carbonfasern. Die faserverstärkten Kunststoffe (GFK, CFK) sind besonders langlebig und stabil. Prof. Dr. Markus Milwich: „Wird beim Betonbau die Stahlbewehrung durch Matten oder Stäbe aus Carbon,- Glas-, Basalt- oder sogar auch Naturfaserverbunde ersetzt, können die Betonwand oder der Betonboden wesentlich dünner ausgeführt werden, weil die GFK/CFK-Bewehrungen nicht rosten. Das Rosten der Stahlbewehrung war die Ursache für den Einsturz der Brücken in Dresden und Genua.“ Der Einsatz faserverstärkter Kunststoffe bringt nicht nur mehr Sicherheit, er spart darüber hinaus Material, Kosten und schont die Umwelt.

Auch mit gebrauchten PET-Flaschen, welche wiederum zu Fasern verarbeitet werden, lässt sich Beton umweltfreundlicher und belastbarer machen. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat gezeigt: Bereits die Zugabe geringer Mengen oberflächenaktivierter PET-Kurzfasern steigert die Stabilität des Betons erheblich, so dass weniger davon verbraucht wird . Ein Gewinn für die Ökologie: Der geringere Bedarf an Zement senkt die hohen Emissionen bei der Betonherstellung und reduziert das Müllaufkommen.

Ob PET-, Glas- oder Carbonfaserverstärkter Beton, modulare Wandsysteme, steckbare Fassaden oder austauschbare Rohre – Kunststoffe sind flexibel, effizient und mit modernen Sortiersystemen weitgehend recycelbar. Auch Fahrplatten, Stallbodenauskleidungen, Schachtdeckel oder Gittersteine aus wiederverwertetem Kunststoff überzeugen: Die gewichtsreduzierten, wasserdurchlässigen und wartungsarmen Module lassen sich in kürzester Zeit verlegen. Fazit: Kunststoffe machen das Bauen leichter, schneller, günstiger und nachhaltiger – damit erfüllen sie die hohen Anforderungen künftiger Urbanisierung.

Bei „Plastic is Fantastic“ geht es um die Beziehung zwischen dem Menschen und einem der elementarsten Bausteine der Zivilisation: Kunststoff. Die Initiative will mit sachlichen Beiträgen die Wertschätzung erreichen, die dem vielseitigen Material angemessen ist.

Mehr Informationen zu Plastic is Fantastic finden Sie hier: https://www.plasticisfantastic.info/de

