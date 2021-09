Baumhaus-Zuwachs im Sonnenresort Ettershaus

Elvis neben Oktagon mitten im Harz: In direkter Nachbarschaft zu den zehn Baumhäusern Elvis und Elvis Junior sind im Sonnenresort Ettershaus jetzt auch die vier Oktagon-Häuser “gelandet” und buchbar. Die achteckigen Holzhäuser stehen auf Stelzen mitten im Baumbestand und können mit eigenem Kühlschrank und Terrasse von bis zu zwei Personen gebucht werden. Das Sonnenresort Ettershaus setzt damit noch mehr auf ein individuelles, zurückgezogenes Urlaubserlebnis – ergänzend zur denkmalgeschützten Bruno-Taut-Villa mit Restaurant und Spa.

“Es war schon sehr spektakulär, als die Oktagon-Baumhäuser vor ein paar Monaten wie fliegende Untertassen auf unserem Waldboden landeten”, sagt Henning Förster, Direktor des Sonnenresort Ettershaus. “Nach dem Abschluss der individuellen Innenausbauten heißt es jetzt: Zu zweit im eigenen Holzhaus aufwachen, morgens auf der Terrasse den Kaffee genießen und direkt zum Wandern durchstarten.” Mit den neuen Baumhäusern ist in dem Ferienhotel vor den Toren Goslars ein noch autarkerer Urlaub mitten in der Natur samt “Komfortanschluss” an Wellness, Frühstücksbuffet und zwei verschiedenen Restaurants auf dem Hotelareal möglich.

Die vier Oktagon-Baumhäuser laden dabei zu einem runden Holz-Wohn-Erlebnis ein. Auf komfortablen 25 Quadratmetern genießen die Gäste einen abgetrennten, Allergiker geeigneten Wohn-, Schlaf- und Badbereich mit Sitzmöglichkeiten und Mini-Küchenzeile mit Kühlschrank und Kapselmaschine. Der Schlafraum mit einem Doppelbett und der Wohnraum warten unter anderem mit besonderen Lichtszenarien auf. Die Terrasse mitten im Grünen verfügt zusätzlich über eine Sitzgelegenheit. Die maximal zwei Gäste pro Oktagon können das Baumhaus ab zwei bis sieben Tagen buchen. Das Frühstück und die Spa-Nutzung im historischen Haupthaus sind stets inkludiert.

Noch mehr Wow in der Natur

“Seit April dieses Jahres erleben wir bereits mit unseren Baumhäusern Elvis und Elvis Junior, wie sich die Gäste bei uns noch einmal anders in ihrem Urlaub fallen lassen. Jetzt können wir mit den Oktagon-Häusern diesem Erlebnis noch einen weiteren Wow-Effekt hinzufügen”, sagt Henning Förster und denkt hier sowohl an Einzel- und Paaraufenthalte wie auch Reisen mit der Familie und Freunden kombiniert mit anderen Häusern. Die zehn Baumhäuser Elvis und Elvis Junior sind 20 bis 25 Quadratmeter groß und bieten ebenfalls einen Wohn- und Schlafraum, eine Schlafcouch, einen Minibar-Kühlschrank, eine Pad-Maschine sowie eine große Terrasse mitten im Grünen.

Das Sonnenresort Ettershaus, das sich in Bad Harzburg an einem Hang befindet, wurde nach einer umfangreichen Renovierung der denkmalgeschützten Villa selbst erst Ende 2019 wiedereröffnet. Einst hatten es die Berliner Architekten Bruno und Max Taut und Franz Hoffmann als Erholungsheim für die Firma Siemens gebaut. Jetzt beherbergt es die Hotelzimmer, das Restaurant “Tauts” mit Panoramaterrasse und einen 900 Quadratmeter großen, lichtdurchfluteten Spa-Bereich mit kombiniertem Innen- und Außenpool, Dampfbad, Saunen, Eisbrunnen und Erlebnisdusche. Darüber hinaus befindet sich auf dem Hotelgelände ein neu erbautes Apartmenthaus und das Restaurant “Hexenwerk”. Vom Vier-Sterne-Hotel gehen zahlreiche Wander- und Mountainbike-Touren direkt ab, und ganz in der Nähe befinden sich die Burgberg-Seilbahn, Baumwipfelpfad und Baumschwebebahn.

Die Sonnenhotels sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden. Zurzeit gehören zwölf 3- bis 4-Sterne-Häuser zur Sonnenhotels-Gruppe, die sowohl für Familien als auch Tagungsveranstalter eine attraktive Adresse sind. Das Ferienhotel-Unternehmen bietet auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ganz außergewöhnliche Baumhäuser. Gäste jeglichen Alters werden mit Herzlichkeit empfangen, um unvergleichliche und genussreiche Urlaubstage zu erleben. Eine Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap wird an attraktiven Standorten der Sonnenhotels-Gruppe umgesetzt und so Urlaub für alle garantiert.

