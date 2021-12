Baumischabfall und Sperrmüll entsorgen

Containerdienst – Schnell und zuverlässig

Weihnachten steht direkt vor der Tür und ein schönes Fest wird vorbereitet. Dafür werden Geschenke geordert, Kekse gebacken und der Wohnbereich aufgeräumt und dekoriert. Dies ist für viele auch der ideale Zeitpunkt, um die eigenen vier Wände zu entrümpeln und in Ordnung zu bringen. Insbesondere dann, wenn diese Arbeit das ganze Jahr über schleifen gelassen wurde. Um alle nicht mehr benötigten Gegenstände bestmöglich und vor allem sachgerecht zu entsorgen, nützt man am besten einen passenden Abfallcontainer. Denn Sperrmüll oder Baumischabfall kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Für viele stellt sich die Frage wo man einen Abfallcontainer bestellen kann. Die Antwort lautet beim hiesigen Containerdienst. In Berlin empfiehlt sich das Unternehmen DINO. Dieses besteht bereits seit vielen Jahren und erfreut sich großer Beliebtheit. DINO Containerdienst in Berlin ist genau der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht Sperrmüll und Baumischabfall fachgerecht und umweltschonend zu entsorgen. Für die Weihnachtszeit gibt es auch eine Aktion für kostengünstige Container zur Entsorgung von Sperrmüll und Baumischabfall.

Mit welchen Services kann ein Containerdienst helfen?

Wenn Sie DINO damit beauftragen, einen Sperrmüllcontainer oder auch einen Baumischabfallcontainer zu liefern und auch wieder abzuholen, haben Sie ausreichend Zeit Ihre eigenen vier Wände zu entrümpeln. Anschließend richten Sie diese wieder neu ein und können eine wunderbare Weihnachtszeit genießen. Darüber hinaus profitieren Sie von transparenten Pauschalpreisen inkl. Anlieferung, Aufstellung und Abholung des Containers, fachgerechter Entsorgung sämtlicher Abfälle und mietfreier Stellzeit.

Der Entsorgungsfachbetrieb DINO verfügt über klassische Absetzcontainer, in denen Sie ihren Sperrmüll oder Baumischabfall entsorgen können. Handelt es sich hingegen um größere Mengen an Abfall, eignen sich sogenannte Abrollcontainer am besten. Bis zu 40m³ Abfall kann man mit diesen auf einmal entsorgen.

Abfallentsorgung auf einer Baustelle oder bei einer Entrümpelung

Die Entsorgung von Abfällen wie Sperrmüll oder Baumischabfall kann oft eine logistische Herausforderung darstellen. Da kaum jemand die über die notwendigen Transportmittel verfügt oder über das Know-How zur fachgerechten Abfallentsorgung. Containerdienst wie DINO übernehmen die komplette Abwicklung, vom Aufstellen des Containers, bis zur Abholung und der fachgerechten Entsorgung der Abfälle. Somit müssen Sie sich keinerlei Gedanken machen und können sich voll und ganz auf die Baustelle oder die Entrümpelung konzentrieren. Das spart Zeit, Nerven und Geld.

Zu beachten gilt es, dass die Abfälle immer getrennt und die Container sortenrein befüllt werden. Das heißt, in einen Sperrmüllcontainer darf auch lediglich Sperrmüll eingefüllt werden. Ebenso verhält es sich mit dem Baumischabfallcontainer. Auch die Überfüllung der Container ist einzuhalten, da im schlimmsten Fall ein überfüllter Container gar nicht abgeholt werden kann. Dies ist auf das Unfallrisiko beim Transport und das Gewichtlimit der Fahrzeuge zurückzuführen. Daher empfiehlt es sich besser einen größeren Container zu bestellen, damit für alle Abfälle ausreichend Kapazitäten bestehen.

Beratung für die korrekte und kostengünstige Abfallentsorgung

Sämtliche Informationen zur optimalen Abwicklung Ihrer Entsorgungsvorhaben finden Sie auf der Website dino-container.de. Dort finden Sie auch eine unverbindliche Anfrage- und Bestellmöglichkeit und Kontaktmöglichkeiten. Falls es noch Fragen gibt oder nicht genau klar ist was benötigt wird, steht ein freundliches und kompetentes Team zur Verfügung, welches Sie gerne beraten kann. Nutzen Sie die Erfahrung, das Know-How und die Ausstattung von einem der modernsten und beliebtesten Containerdienst in Berlin und besuchen Sie die Website von DINO.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

DINO Containerdienst Berlin Gmbh

Cecilia Marrero

Miraustr. 35

13509 Berlin

030/430 9403

marketing@dino-container.de

https://www.dino-container.de

