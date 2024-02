Bausanierung Eisenach: REBA IMMOBILIEN AG: Standort Eisenach

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, seit Januar 2024 mit neuem Büro in der Löberstraße 9 in Eisenach, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG. Als erfahrener Partner für Bauen im Bestand in Eisenach und der umliegenden Region in Thüringen s

Bausanierung Eisenach: REBA IMMOBILIEN AG: Neuer Standort Eisenach

Die REBA IMMOBILIEN GmbH, seit Januar 2024 mit neuem Büro in der Löberstraße 9 in Eisenach, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der REBA IMMOBILIEN AG. Als erfahrener Partner für Bauen im Bestand in Eisenach und der umliegenden Region in Thüringen steht das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH für Kompetenz und Qualität bei allen Bauvorhaben.

Umfassende Expertise in der Bausanierung

Mit dem Ziel, bestehende Immobilien nicht nur zu verschönern, sondern auch energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, deckt das Team der REBA IMMOBILIEN GmbH ein breites Spektrum an Sanierungsleistungen ab. Dazu gehören neben der Kernsanierung auch der Einbau von Fenstern und Türen, Sanitär- und Elektroinstallationen, Kellersanierungen sowie Fassadenrenovierungen.

Verlässlicher Partner für Bausanierung Eisenach: Bauunternehmen und Handwerker

Durch die Koordination sämtlicher Bauphasen gewährleistet das Unternehmen einen reibungslosen Ablauf und höchste Qualität in der Ausführung. Von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur Realisierung bietet REBA IMMOBILIEN GmbH maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf.

„Unser Fokus liegt auf der Schaffung von nachhaltigem Wohnraum durch energieeffiziente Bausanierung. Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung tragen wir zur Aufwertung des Immobilienbestandes in Eisenach und Thüringen bei“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Zu den Dienstleistungen im Bereich Bausanierung Eisenach zählen:

– Innenausbau & Trockenbau, Fliesenleger, Renovierung, Altbausanierung: Außenfassade, Fliesen, Laminat, Regips, freitragende Decken, Putzarbeiten

– Bausanierung, Modernisierung & Renovierung: Haus & Wohnung (Bad, Küche, Flur, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer), Gewerbe wie Büro, Hotel, Restaurant, u.ä.

– Ausbauten und Umbauten

– Abbruch von Innenwänden & Abbruch von Außenwänden

– Betonarbeiten & Estricharbeiten

– Bautenschutz & Holzschutz

– Maurerarbeiten & Putzarbeiten

– Innenausbau & Innendämmung, Fußbodenarbeiten, Montage von Fenster & Türen

– Fliesenleger: Fliesenarbeiten, Verlegung von Bodenfliesen und Wandfliesen jeder Art, z.B. Fliesen, Platten, Mosaiken, Naturstein

– Trockenbau, Brandschutz und Schallschutz

– Sanitärarbeiten

– Elektroarbeiten

– Zimmerrenovierung & Wohnraumsanierung: Badsanierung, Fassadenrenovierung, Fußbodenrenovierung, Fenstersanierung, Dachsanierung

– Dachgeschossausbau und Kellerausbau

– Dachdecker für Dachkonstruktionen und Dachformen wie Flachdach oder Steildach

– Kellersanierung, Fassadensanierung, Mauerwerksanierung

– Erdarbeiten, Erdbau: Minibagger

– Sanierung der Gebäudetechnik (u. a. Fahrstühle, Klimaanlagen, Rohre, Kabel)

– Malerarbeiten und Tapezierarbeiten

– Schimmelsanierung, Wasserschadensanierung, Brandschadensanierung

– Baustellenkoordinierung

– Natursteinarbeiten aller Art, Verlegung von Natursteinbelägen

– Metallbauarbeiten aller Art wie Balkonbau (Balkone und Balkongeländer), Carports, Einbruchschutz, Gitter, Tore, Treppenbau (Treppen und Treppengeländer), Edelstahl- & Stahlkonstruktionen, Vordächer, Terrassendächer, Zaunanlagen & Zäune

Weitere Informationen:

www.bausanierung-eisenach.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

