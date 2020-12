Baustart für hochmodernes, automatisiertes Douglas-Distributionszentrum in Hamm

Mehr Logistik-Kapazitäten für stark wachsendes Douglas Online-Geschäft

Gütersloh/Hamm – Mit einem symbolischen Spatenstich haben Douglas und Arvato Supply Chain Solutions gemeinsam den Bau eines neuen hochmodernen Distributionszentrums im nordrhein-westfälischen Hamm gestartet. Diese neuen Logistikflächen benötigt die führende Beauty-Plattform für ihr stark wachsendes Geschäft. Ab August 2022 wird Arvato von dort die ersten Bestellungen aus den Online-Shops von Douglas für Deutschland, Österreich, der Schweiz und die Niederlande versenden.

Den Neubau für Arvato errichtet das Immobilienunternehmen Hines als Development Manager im Industriegebiet Hamm-Uentrop. Der Standort zeichnet sich vor allem durch seine gute Lage im östlichen Ruhrgebiet mit Anbindung an mehrere Autobahnen aus. Das Distributionszentrum wird eine Gesamtfläche von 38.000 Quadratmetern haben, auf der bis zu 150.000 unterschiedliche Artikel gelagert werden können. “Wir managen in Hamm künftig die komplette Logistik und das Fulfillment für Bestellungen von Douglas in der D-A-CH-Region und den Niederlanden”, beschreibt Frank Schirrmeister, CEO bei Arvato Supply Chain Solutions, das Aufgabenspektrum. Neben der Belieferung von Kunden werden in Hamm zukünftig auch die Retouren vereinnahmt. Das neue Lager ist gleichsam die nächste Stufe der Partnerschaft zwischen Douglas und Arvato. Bereits seit dem Jahr 2000 betreibt Arvato das E-Commerce Fulfillment für das Beauty-Unternehmen aus seinem Standort in Ennigerloh (Kreis Warendorf, Münsterland). International arbeiten Douglas und Arvato an den Standorten in Italien, Österreich und Polen erfolgreich zusammen.

Mit dem neuen Logistikzentrum in Hamm verdreifacht der E-Commerce- und Supply-Chain-Dienstleister die Kapazitäten für Douglas. In den vergangenen zehn Jahren sind die Online-Umsätze des Beauty-Händlers um durchschnittlich 35 Prozent pro Jahr gewachsen. Mit zunehmender Digitalisierung macht der Online-Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 bereits über 40 Prozent der Gesamtumsätze aus. Schon 2018 hat Douglas das E-Commerce-Geschäft mit seiner #FORWARDBEAUTY-Strategie in den Fokus gerückt und das Unternehmen zu einem erfolgreichen Omnichannel-Händler mit stark wachsendem Online-Geschäft ausgebaut. “Jetzt gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter und entwickeln das Unternehmen zur ersten voll integrierten europäischen Beauty-Plattform, auf der wir Online-Shops, Marketplace und Filialen vernetzen”, sagt Tina Müller, CEO der Douglas Group. “Digital First wird dabei zur neuen Grundhaltung, mit dem Ziel, alle Prozesse bei Douglas mit digitalen Lösungen besser zu machen.”

Diesen digitalen Anspruch unterstützt das neue Distributionszentrum mit einer performanten Automatisierungstechnologie und einer cloud-basierten IT-Lösung. Es wird eine hochautomatisierte Shuttle-Lösung inklusive acht Kilometern Fördertechnik installiert. “Die dafür notwendige Investition in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe ist die bis dato größte von Arvato Supply Chain Solutions in eine technische Infrastruktur”, unterstreicht Frank Schirrmeister die Bedeutung des Projekts. “Digitalisierung und Automatisierung in der Logistik sind wichtige Bausteine für das Kundenerlebnis der Zukunft. Wir freuen uns sehr, als Partner an der Seite von Douglas zu stehen und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner #FORWARDBEAUTY.DIGITALFIRST-Strategie zu begleiten.” Das Distributionszentrum in Hamm setzt dabei den Standard für alle weiten Logistik-Standorte von Douglas und unterstreicht die konsequente Umsetzung von Digital First.

Mit dem neuen Logistikzentrum schafft Arvato in Hamm perspektivisch bis zu 400 Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in dem Lager in bis zu drei Schichten arbeiten.

Über Arvato Supply Chain Solutions:

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunication, Hightech, Entertainment, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 15.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce-Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

